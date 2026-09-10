عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
12:21 دقيقه
الرياضة رياضة عالمية

بولت يشيد بقرار «المكافآت المالية» للفائزين بميداليات أولمبية

بولت على السجادة الحمراء خلال الافتتاح الرسمي لبطولة العالم لألعاب القوى في بودابست (إ.ب.أ)
بولت على السجادة الحمراء خلال الافتتاح الرسمي لبطولة العالم لألعاب القوى في بودابست (إ.ب.أ)
TT
TT

بولت يشيد بقرار «المكافآت المالية» للفائزين بميداليات أولمبية

بولت على السجادة الحمراء خلال الافتتاح الرسمي لبطولة العالم لألعاب القوى في بودابست (إ.ب.أ)
بولت على السجادة الحمراء خلال الافتتاح الرسمي لبطولة العالم لألعاب القوى في بودابست (إ.ب.أ)

أشاد العداء الجاماياكي الأسطوري، يوسين بولت، بقرار الاتحاد الدولي لألعاب القوى منح جوائز مالية للرياضيين في دورة الألعاب الأولمبية.

وأصبح الاتحاد الدولي لألعاب القوى أول اتحاد رياضي يدفع مكافآت مالية للرياضيين في الألعاب الأولمبية، حيث قام بتخصيص مبلغ 50 ألف دولار للفائزين بالميداليات الذهبية في منافسات الفردي في أولمبياد باريس 2024، كما أنه يسعى لمنح جوائز مالية للفائزين بالميداليات الفضية والبرونزية في أولمبياد لوس أنجليس عام 2028.

وجاءت تصريحات بولت، الفائز بـ8 ميداليات ذهبية أولمبية، قبل انطلاق البطولة العالمية الكبرى لألعاب القوى في العاصمة المجرية بودابست في نسختها الأولى، وهي البطولة الأغلى في تاريخ ألعاب القوى، ويبلغ مجموع جوائزها 10 ملايين دولار.

وقال بولت: «أنا مؤيد لفكرة منح الرياضيين الفائزين بميداليات أولمبية مبالغ مالية، نحن نولي أهمية قصوى للألعاب الأولمبية، وهي حدث يترقبه الرياضيون بشغف، لذلك أعتقد وأوافق بالتأكيد على ضرورة تعويضهم عما يقدمونه».

وأضاف: «إنه عمل. نعم، نحن نتنافس لتمثيل بلادنا، لكننا في نهاية المطاف نعرض أجسادنا للمخاطر، فإذا تعرضنا للإصابة، فإن ذلك يفسد خططنا للموسم التالي، أرى أن هذا الأمر ضروري للغاية، ولذلك أنا أؤيده تماماً».

ومن المقرر أن يحصل الفائزون في منافسات الفردي في بودابست على 150 ألف دولار لكل فائز، فيما ستتقاسم فرق التتابع مبلغ 80 ألف دولار، وسيتم تخصيص جوائز مالية لمختلف الميداليات والمراكز الترتيبية، ما يضمن حصول كل رياضي على مقابل جيد لجهده ووقته.

مواضيع
مونديال ألعاب القوى أولمبياد المجر

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

ألعاب قوى: دوبلانتيس يتصدر نخبة المشاركين في «البطولة المطلقة»

رياضة عالمية أرمان «موندو» دوبلانتيس (إ.ب.أ)

ألعاب قوى: دوبلانتيس يتصدر نخبة المشاركين في «البطولة المطلقة»

يتصدر السويدي أرمان «موندو» دوبلانتيس قائمة النجوم في تجمّع أفضل المصنفين عالمياً بألعاب القوى المشاركين في «البطولة المطلقة»، (ألتيميت تشامبيونشيب).

«الشرق الأوسط» (بودابست )
رياضة عالمية كير عن مواجهة إنجبريغتسين في بطولة العالم للقوى «ألتيميت»: لن أخسر (رويترز)
رياضة عالمية

كير عن مواجهة إنجبريغتسين في بطولة العالم للقوى «ألتيميت»: لن أخسر

قال جوش كير إن بطولة العالم لألعاب القوى (ألتيميت) تشكل هدفاً إضافياً بالنسبة إليه بعد موسم ​رائع.

«الشرق الأوسط» (بودابست )
رياضة عالمية الأميركية ماساي راسل تحتفل بعد تحطيمها الرقم القياسي العالمي لسباق 100 متر حواجز للسيدات (أ.ب)
رياضة عالمية

الأميركية ماساي راسل تحطم الرقم القياسي العالمي لسباق 100 متر حواجز

حطمت البطلة الأولمبية الأميركية ماساي راسل الرقم القياسي العالمي لسباق 100 متر حواجز للسيدات.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
رياضة عالمية البرازيلي أليسون دوس سانتوس يحتفل بفوزه بسباق 400 متر حواجز للرجال وتحطيم الرقم القياسي العالمي (أ.ب)
رياضة عالمية

دوس سانتوس يحطم الرقم القياسي العالمي لسباق 400 متر حواجز في زوريخ

حطم البرازيلي أليسون دوس سانتوس الرقم القياسي العالمي لسباق 400 متر حواجز للرجال.

«الشرق الأوسط» (زيوريخ)
رياضة عالمية أعضاء الفريق يحتفلون إلى جانب الروبوت الصيني الشبيه بالبشر «أونر لايتنينغ» (رويترز)
رياضة عالمية

روبوت صيني يحطم رقم بولت في سباق 100 متر

سجل روبوت صيني شبيه بالبشر زمناً أسرع من الرقم القياسي العالمي للأسطورة الجامايكي يوسين بولت في سباق 100 متر.

«الشرق الأوسط» (شنغهاي)
الرياضة رياضة عالمية

أبطال أوروبا: آيندهوفن يتعادل مع شاختار

من المباراة التي جمعت آيندهوفن وشاختار (أ.ب)
من المباراة التي جمعت آيندهوفن وشاختار (أ.ب)
TT
TT

أبطال أوروبا: آيندهوفن يتعادل مع شاختار

من المباراة التي جمعت آيندهوفن وشاختار (أ.ب)
من المباراة التي جمعت آيندهوفن وشاختار (أ.ب)

فرض التعادل الإيجابي 1 / 1 نفسه على لقاء آيندهوفن الهولندي وضيفه شاختار دونيتسك الأوكراني، الخميس، في الجولة الافتتاحية بمرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وبادر شاختار بالتسجيل بهدف مباغت في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول، حمل توقيع جليكر ميندوزا، عبر هجمة مرتدة سريعة، حصل من خلالها على الكرة في الطرف الأيسر، قبل أن يسدد تصويبة متقنة من داخل منطقة الجزاء، ويضعها على يسار حارس مرمى آيندهوفن داخل الشباك.

وسرعان ما أحرز آيندهوفن هدف التعادل في الدقيقة الـ48 عن طريق سيرجينو دست، فبعد سلسلة من التمريرات بين لاعبي الفريق الهولندي، وصلت الكرة للاعب الأميركي، الذي تابع تمريرة عرضية زاحفة من الناحية اليسرى، ليسدد مباشرة من داخل المنطقة، دون مضايقة من أحد، واضعاً الكرة على يسار حارس مرمى الفريق الأوكراني، الذي اكتفى بالنظر لها وهي تحتضن شباكه.

بتلك النتيجة، حصل كل فريق على نقطة واحدة في بداية مشواره بالمسابقة القارية، التي توج بها آيندهوفن عام 1988.

ويحل آيندهوفن ضيفاً على لايبزيغ الألماني في الجولة المقبلة، الشهر المقبل، في حين يلتقي شاختار مع ضيفه أيك اليوناني.

مواضيع
دوري أبطال أوروبا هولندا
الرياضة رياضة عالمية

أبطال أوروبا: فناربخشة يلحق بروما متعادلاً

صراع هوائي على الكرة في مباراة فناربخشة وروما (رويترز)
صراع هوائي على الكرة في مباراة فناربخشة وروما (رويترز)
TT
TT

أبطال أوروبا: فناربخشة يلحق بروما متعادلاً

صراع هوائي على الكرة في مباراة فناربخشة وروما (رويترز)
صراع هوائي على الكرة في مباراة فناربخشة وروما (رويترز)

تعادل فناربخشة التركي مع ضيفه روما الإيطالي 1-1، الخميس، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

وتقدم روما عن طريق بريان كريستانتي في الدقيقة 39، ثم أدرك فناربخشة التعادل عن طريق آرشي براون في الدقيقة 48.

وأوقف هذا التعادل سلسلة الانتصارات المتتالية التي حققها روما هذا الموسم، حيث فاز في أول ثلاث مباريات بالدوري الإيطالي على حساب كل من فيورنتينا وليتشي وأتالانتا، ويتصدر ترتيب المسابقة بفارق الأهداف عن إنتر ميلان حامل اللقب.

على الجانب الآخر، يحتل فناربخشة المركز التاسع في ترتيب الدوري التركي بعد مضي أربع جولات.

ويحل فناربخشة ضيفاً على أستون فيلا الإنجليزي يوم 14 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وفي اليوم نفسه يستضيف روما فريق ريال مدريد، ضمن منافسات الجولة الثانية.

مواضيع
دوري أبطال أوروبا تركيا
الرياضة رياضة عالمية

آرسنال يستعد لمنح أرتيتا الأجر الأعلى في العالم

ميكيل أرتيتا (رويترز)
ميكيل أرتيتا (رويترز)
TT
TT

آرسنال يستعد لمنح أرتيتا الأجر الأعلى في العالم

ميكيل أرتيتا (رويترز)
ميكيل أرتيتا (رويترز)

تتباين الآراء حول أداء آرسنال في سوق الانتقالات باختلاف الأشخاص الذين تتحدث إليهم، لكن لا يوجد أي خلاف داخل النادي حول الأهمية الكبيرة للصفقة المرتقبة التالية للنادي.

ومع إغلاق باب الانتقالات حتى شهر يناير (كانون الثاني)، يعكف النادي حالياً على وضع اللمسات الأخيرة لاتفاق مع المدرب ميكيل أرتيتا بشأن عقده الجديد الذي استغرقت مفاوضاته وقتاً طويلاً.

وتشير مصادر مطلعة إلى أن هذه المحادثات قد أحرزت تقدماً في الآونة الأخيرة، وسط ثقة تامة لدى الأطراف المعنية بأن المدرب الإسباني سيجدد عقده.

وفي واقع الأمر، كان أرتيتا قد حسم الأمر بشكل قاطع الشهر الماضي لتبديد أي شكوك متبقية حول مستقبله؛ إذ صرح قائلاً: «الجميع مطمئنون إلى أن توقيت توقيع العقد لن يشكل أي مشكلة، فرغبتي الأكيدة هي البقاء هنا، وأنا سعيد للغاية بوجودي في هذا النادي».

وأضاف حسبما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): «وهذا هو أيضاً شعور النادي تجاهي، ولهذا السبب تسير الأمور بطريقة طبيعية وتلقائية للغاية».

ومن المتوقع أن يصبح أرتيتا واحداً من أعلى المدربين أجراً في عالم كرة القدم بمجرد توقيع عقده الجديد؛ إذ التزم آرسنال بتحسين شروط عقده الحالي بشكل كبير، علماً بأن العقد الحالي تبلغ قيمته 10 ملايين جنيه إسترليني في الموسم، بالإضافة إلى 5 ملايين إضافية عند التأهل لدوري أبطال أوروبا.

مواضيع
الدوري الإنجليزي بريطانيا