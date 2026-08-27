دوس سانتوس يحطم الرقم القياسي العالمي لسباق 400 متر حواجز في زوريخ

حطم البرازيلي أليسون دوس سانتوس الرقم القياسي العالمي لسباق 400 متر حواجز للرجال، خلال لقاء زيوريخ ضمن منافسات الدوري الماسي لألعاب القوى، الخميس.

وانطلق دوس سانتوس بقوة في آخر 100 متر، ليعبر خط النهاية بزمن بلغ 45.80 ثانية، محطماً الرقم القياسي السابق البالغ 45.94 ثانية، الذي سجله النرويجي كارستن وارهولم في أولمبياد طوكيو عام 2021.

وحل وارهولم في المركز الثاني بزمن 46.69 ثانية، بعدما ابتعد عنه دوس سانتوس بفارق واضح في الأمتار الأخيرة.

وكان البرازيلي، البالغ 26 عاماً، من أبرز المرشحين القادرين على تحطيم رقم وارهولم، بعدما توج بذهبية بطولة العالم عام 2022 وفضية نسخة 2025، إضافة إلى برونزيتي أولمبياد طوكيو 2021 وباريس 2024.

الأميركية ماساي راسل والبرازيلي أليسون دوس سانتوس يحتفلان بعد تحطيمهما الرقمين القياسيين العالميين (إ.ب.أ)

وأكد دوس سانتوس تفوقه في مواجهاته المباشرة مع وارهولم، بعدما حقق انتصاره الخامس في خمس مواجهات جمعت بينهما.

وفي سباق 100 متر للسيدات، سجلت جوليان ألفريد، البطلة الأولمبية من سانت لوسيا، رقماً وطنياً جديداً بلغ 10.70 ثانية لتحسم الفوز قبل بطولة العالم لألعاب القوى الشهر المقبل.

وسجلت الأميركية ميليسا جيفرسون - وودن الزمن نفسه، لكن السبق الضوئي منح ألفريد المركز الأول، فيما حلت الأميركية شاكاري ريتشاردسون ثالثة بزمن 10.97 ثانية.