كاريك راضٍ عن التعادل مع فولهام

أبدى مايكل كاريك، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، رضاه عن أداء ناديه في مواجهة فولهام ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وواصل مانشستر يونايتد انطلاقته الباهتة في المسابقة، بعدما واصل نزيف النقاط في البطولة للمباراة الثالثة على التوالي.

ونجا مانشستر يونايتد من الخسارة، بعدما تعادل في الوقت القاتل 1/1 مع مضيّفه فولهام، الأحد، في المرحلة الخامسة من المسابقة.

وجاء هدفا المباراة في الشوط الثاني، حيث تقدم فولهام بهدف عكسي في الدقيقة 63، عقب تسجيل الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز، لاعب مانشستر يونايتد، هدفاً بالخطأ في مرمى فريقه.

وأتى هدف التعادل لمانشستر يونايتد عن طريق البرازيلي ماثيوس كونيا في الدقيقة 89، لينقذ الفريق الملقب بـ«الشياطين الحمر» من الخسارة.

وقال كاريك، في حديث لشبكة «سكاي سبورتس» عقب اللقاء: «اعتقدت أننا كان يجب أن نفوز بالمباراة، فقد صنعنا فرصاً كافية لتحقيق الفوز. الهدف الذي استقبلناه كان من نوعية الأهداف التي تحدث أحياناً».

وأضاف: «كان من الممكن أن يظن اللاعبون أنها (ليست ليلتنا) - يوم سيئ الحظ - لكنني أحببت حقاً رد فعلهم، فقد كنا قريبين جداً من الفوز في النهاية. بالطبع جئنا لتحقيق الانتصار، لكن الطريقة التي سارت بها الأمور وكيفية إنهائنا للقاء تعتبران من الجوانب الإيجابية التي نخرج بها هذا المساء».

وعن سبب عدم تحقيق الفوز، رد مدرب يونايتد: «أعتقد أن ذلك يعود لحارس مرماهم في المقام الأول. التصديات التي قام بها اليوم. لقد قدم ربما ثلاثة تصديات رائعة».

وأوضح كاريك: «لقد ارتطمت الكرة بالقائم مرتين، وأتيحت لنا فرص عديدة. بالطبع لسنا سعداء بعدم الفوز بالمباراة، لكن هناك بالتأكيد أمور إيجابية يمكن الاستفادة منها في تلك المواجهة».

وعما إذا كان فريقه سلبياً في الأداء، رد كاريك: «لم أكن أرى ذلك. هل رأيتم أنتم أننا كنا كذلك؟ كرة القدم لعبة صعبة. لقد سيطرنا على فترات طويلة من الشوط الأول».

وتابع: «نحن نلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وستمر عليك فترات لا تسير فيها الأمور كما تشتهي. لا أعتقد أن أحداً يحظى بهيمنة مطلقة طوال المباراة في هذا الدوري».

وعند سؤاله عما إذا كان راضياً عن حيوية الفريق ونشاطه، أجاب المدرب الشاب في ختام تصريحاته: «نعم. أعتقد أن بإمكاننا استخلاص الكثير من أحداث اليوم، وكذلك التعلم منها الكثير. صحيح أننا بحاجة للتحسن في جوانب معينة، وهذا أمر واضح تماماً، إلا أننا رأينا بعض المؤشرات الإيجابية اليوم».