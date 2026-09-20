مورينيو غاضب من التحكيم... وسيميوني يطالب بالاحترام

احتاج المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو إلى مجرد ورقة واحدة ليعبر عن رأيه في قمة مدريد الأحد، إذ لوح بصورتين لتدخلين في الشوط الأول واتهم الحكام بفقدان السيطرة على المباراة التي خسرها ريال مدريد 2-1 أمام مضيّفه أتلتيكو مدريد في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وكان ريال مدريد غاضباً لعدم طرد كريستيان روميرو مدافع أتلتيكو بعد دهسه جود بلينغهام، كما اشتكى من تدخل لي كانغ-إن على فيدريكو فالفيردي قبل أن يلعب الفريق الزائر بعشرة لاعبين بعد خمس دقائق من بداية الشوط الثاني.

وقال مورينيو وهو يرفع الصورتين في بداية حديث غاضب استمر نحو خمس دقائق: «كان يمكننا الاستغناء عن المؤتمر الصحافي لأن قصة المباراة كلها هنا. هاتان حالتان واضحتان تستحقان البطاقة الحمراء. انظروا إلى الصعوبات التي واجهناها بعد الطرد، 11 لاعباً ضد 10. يمكننا أن نتخيل ماذا كان سيحدث خلال 50 دقيقة من اللعب 11 ضد تسعة (لاعبين) لو تحققت العدالة».

وطرد دين هاوسن مدافع ريال مدريد بعد إعاقته جوليانو سيميوني داخل منطقة الجزاء باعتباره آخر مدافع، ليمنح أليخاندرو غريمالدو فرصة التسجيل من ركلة جزاء. وضاعف جوناثان ديفيد تقدم أتليتيكو بعد ست دقائق، قبل أن يقلص أنطونيو روديغر الفارق بضربة رأس من ركلة حرة قرب النهاية.

وقال مورينيو إنه لم يجد ما يفعله سوى «احتضان» لاعبيه بعد شوط أول وصفه بأنه «مليء بالكفاءة والشخصية الكبيرة»، لكنه وجه انتقادات حادة للحكم ميغيل أنخيل أورتيز أرياس ولمن اختاره لإدارة المباراة.

وأضاف: «لقد وضعوا حكماً يبلغ من العمر 41 عاماً، ولا يملك أي خبرة دولية. بالتأكيد ليس لأنه حكم عظيم. هذا المسكين جاء إلى هنا ولم يتمكن من التعامل مع الضغط، وهو ضغط هائل بالفعل. أسميه (ضغط الثمانينات) في هذا الملعب، وهو شيء نادراً ما تراه هذه الأيام».

وعند سؤاله عن تأخر فريقه بست نقاط خلف برشلونة، رد مورينيو بحدة قائلاً: «إذا تركونا وشأننا وسمحوا لنا بالتنافس في أجواء عادلة مثل الجميع، فما زال الطريق طويلاً. لا أريد أن أذهب إلى حد القول إن الأمر كان مرتباً مسبقاً... أريد أن أصدق أنهم ارتكبوا خطأ فحسب».

ودعا دييغو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، إلى ضبط النفس عند سؤاله عن تصريحات مورينيو.

وقال: «أياً كان المتحدث، سواء كنت أنا أو مورينيو أو هانز فليك أو مانويل بيليغريني أو أي شخص آخر، علينا أن نكون حذرين فيما نقول. عندما نتجاوز حدود الاحترام، أيا كنا، فهذا غير مقبول. لا يمكن تجاوز ذلك الخط».

وفضل سيميوني التركيز على أداء فريقه.

وقال: «شهدنا اليوم مباراة رائعة، ودافعنا بشكل ممتاز أمام فريق يلعب كرة قدم جيدة للغاية. سيطرنا على المباراة عندما كانت 11 ضد 11. وواصلنا السيطرة عليها عندما أصبحت 10 ضد 11. لكن هذه ليست سوى خطوة أخرى في طريق النمو والتطور».

وتقدم أتلتيكو على جاره ليحتل المركز الثاني وله 16 نقطة، متأخراً بفارق خمس نقاط عن برشلونة المتصدر ومتقدماً بفارق نقطة واحدة على ريال مدريد وريال بيتيس.