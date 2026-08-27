الأميركية ماساي راسل تحطم الرقم القياسي العالمي لسباق 100 متر حواجز

حطمت البطلة الأولمبية الأميركية ماساي راسل الرقم القياسي العالمي لسباق 100 متر حواجز للسيدات، خلال لقاء زوريخ ضمن منافسات الدوري الماسي لألعاب القوى، الخميس.

وسجلت راسل، البالغة 26 عاماً، زمناً قدره 12.09 ثانية، محطمة الرقم القياسي السابق البالغ 12.12 ثانية، والمسجل باسم النيجيرية توبي أموسان منذ بطولة العالم في يوجين عام 2022.

وكانت العداءة الأميركية قد أعلنت في وقت سابق طموحها لتحطيم الرقم العالمي، مؤكدة أنها تعتقد بقدرتها على النزول تحت حاجز 12 ثانية.

الأميركية ماساي راسل تحتفل بفوزها بسباق 100 متر حواجز للسيدات وتحطيم الرقم القياسي العالمي (أ.ب)

وقدمت راسل سباقاً مثالياً من الناحية الفنية في زوريخ، مستفيدة من ظروف مثالية مع غياب الرياح تماماً، لتنتزع الرقم القياسي الذي اقتربت منه أكثر من مرة خلال الفترة الماضية.

ولم تتعرض راسل لأي هزيمة في سباق 100 متر حواجز خلال الصيف الحالي، وكانت قد اقتربت بشدة من الرقم العالمي السابق عندما سجلت 12.14 ثانية في مايو (أيار) الماضي.

وبذلك، بات الرقم القياسي العالمي في حوزة العداءة الأميركية، فيما يبقى هدفها المقبل كسر حاجز 12 ثانية.