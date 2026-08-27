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الأميركية ماساي راسل تحطم الرقم القياسي العالمي لسباق 100 متر حواجز

الأميركية ماساي راسل تحتفل بعد تحطيمها الرقم القياسي العالمي لسباق 100 متر حواجز للسيدات (أ.ب)
الأميركية ماساي راسل تحتفل بعد تحطيمها الرقم القياسي العالمي لسباق 100 متر حواجز للسيدات (أ.ب)
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الأميركية ماساي راسل تحطم الرقم القياسي العالمي لسباق 100 متر حواجز

الأميركية ماساي راسل تحتفل بعد تحطيمها الرقم القياسي العالمي لسباق 100 متر حواجز للسيدات (أ.ب)
الأميركية ماساي راسل تحتفل بعد تحطيمها الرقم القياسي العالمي لسباق 100 متر حواجز للسيدات (أ.ب)

حطمت البطلة الأولمبية الأميركية ماساي راسل الرقم القياسي العالمي لسباق 100 متر حواجز للسيدات، خلال لقاء زوريخ ضمن منافسات الدوري الماسي لألعاب القوى، الخميس.

وسجلت راسل، البالغة 26 عاماً، زمناً قدره 12.09 ثانية، محطمة الرقم القياسي السابق البالغ 12.12 ثانية، والمسجل باسم النيجيرية توبي أموسان منذ بطولة العالم في يوجين عام 2022.

وكانت العداءة الأميركية قد أعلنت في وقت سابق طموحها لتحطيم الرقم العالمي، مؤكدة أنها تعتقد بقدرتها على النزول تحت حاجز 12 ثانية.

الأميركية ماساي راسل تحتفل بفوزها بسباق 100 متر حواجز للسيدات وتحطيم الرقم القياسي العالمي (أ.ب)

وقدمت راسل سباقاً مثالياً من الناحية الفنية في زوريخ، مستفيدة من ظروف مثالية مع غياب الرياح تماماً، لتنتزع الرقم القياسي الذي اقتربت منه أكثر من مرة خلال الفترة الماضية.

ولم تتعرض راسل لأي هزيمة في سباق 100 متر حواجز خلال الصيف الحالي، وكانت قد اقتربت بشدة من الرقم العالمي السابق عندما سجلت 12.14 ثانية في مايو (أيار) الماضي.

وبذلك، بات الرقم القياسي العالمي في حوزة العداءة الأميركية، فيما يبقى هدفها المقبل كسر حاجز 12 ثانية.

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أولمبياد مونديال ألعاب القوى أميركا

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الرياضة رياضة عالمية

أوساسونا يقلب تأخره إلى فوز على سيلتا فيغو

لاعبو أوساسونا يحتفلون بتسجيل الهدف الثاني أمام سيلتا فيغو خلال مواجهة الفريقين في الدوري الإسباني (إ.ب.أ)
لاعبو أوساسونا يحتفلون بتسجيل الهدف الثاني أمام سيلتا فيغو خلال مواجهة الفريقين في الدوري الإسباني (إ.ب.أ)
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أوساسونا يقلب تأخره إلى فوز على سيلتا فيغو

لاعبو أوساسونا يحتفلون بتسجيل الهدف الثاني أمام سيلتا فيغو خلال مواجهة الفريقين في الدوري الإسباني (إ.ب.أ)
لاعبو أوساسونا يحتفلون بتسجيل الهدف الثاني أمام سيلتا فيغو خلال مواجهة الفريقين في الدوري الإسباني (إ.ب.أ)

قلب أوساسونا تأخره بهدف إلى فوز 2-1 على مضيفه سيلتا فيغو، الخميس، في مباراة مؤجلة من الجولة الأولى للدوري الإسباني.

وتقدم سيلتا فيغو عن طريق ياغو أسباس في الدقيقة 14، قبل أن يدرك كيكي بارخا التعادل لأوساسونا في الدقيقة 54.

وفي الدقيقة 64، سجل أنتي بوديمير الهدف الثاني لأوساسونا من ركلة جزاء، ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة.

ورفع أوساسونا رصيده إلى أربع نقاط، بعدما تعادل سلباً مع ليفانتي في الجولة الثانية، فيما كان سيلتا فيغو قد تعادل بالنتيجة ذاتها مع فالنسيا.

وكانت أربع مباريات من الجولة الأولى للدوري الإسباني قد تأجلت لمنح اللاعبين الذين وصلوا إلى نصف نهائي ونهائي كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا فترة إضافية للراحة.

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الدوري الإسباني إسبانيا
الرياضة رياضة عالمية

فرينسفاروش يقصي طرابزون... ويحرم صلاح من المشاركة في الدوري الأوروبي

المصري محمد صلاح مهاجم طرابزون سبور يتحسر بعد تلقي فريقه الهدف الأول أمام فرينسفاروش (أ.ف.ب)
المصري محمد صلاح مهاجم طرابزون سبور يتحسر بعد تلقي فريقه الهدف الأول أمام فرينسفاروش (أ.ف.ب)
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فرينسفاروش يقصي طرابزون... ويحرم صلاح من المشاركة في الدوري الأوروبي

المصري محمد صلاح مهاجم طرابزون سبور يتحسر بعد تلقي فريقه الهدف الأول أمام فرينسفاروش (أ.ف.ب)
المصري محمد صلاح مهاجم طرابزون سبور يتحسر بعد تلقي فريقه الهدف الأول أمام فرينسفاروش (أ.ف.ب)

فاز فرينسفاروش المجري على طرابزون سبور التركي 4-0، الخميس، في إياب الملحق المؤهل إلى الدوري الأوروبي، ليحسم تأهله ويحرم المصري محمد صلاح من المشاركة في البطولة القارية هذا الموسم.

وكان طرابزون يسعى لتعويض خسارته 0-1 ذهاباً، لكنه تلقى ضربة مبكرة بطرد لاعبه روسلان مالينوفسكي في الدقيقة 13، بعد احتكاكه بماريانو غوميز.

واستغل فرينسفاروش النقص العددي سريعاً، وافتتح كالوم أودوا التسجيل في الدقيقة 19، قبل أن يضيف ماريوس كوريو الهدف الثاني في الدقيقة 54.

محمد صلاح لاعب طرابزون سبور في صراع على الكرة مع آدم ناغي لاعب فرينسفاروش (أ.ب)

وازدادت مهمة طرابزون صعوبة بعد حصول سيدني لوبيز كابريال على البطاقة الصفراء الثانية، إثر تدخل على باميديل يوسف داخل منطقة الجزاء.

وسجل يوسف الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 59، قبل أن يختتم كريستيان ليستش رباعية الفريق المجري قبل أربع دقائق من نهاية الوقت الأصلي.

وشارك صلاح في المباراة قبل أن يقرر مدرب طرابزون استبداله في الدقيقة 64.

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الدوري الأوروبي تركيا
الرياضة رياضة عالمية

دوس سانتوس يحطم الرقم القياسي العالمي لسباق 400 متر حواجز في زوريخ

البرازيلي أليسون دوس سانتوس يحتفل بفوزه بسباق 400 متر حواجز للرجال وتحطيم الرقم القياسي العالمي (أ.ب)
البرازيلي أليسون دوس سانتوس يحتفل بفوزه بسباق 400 متر حواجز للرجال وتحطيم الرقم القياسي العالمي (أ.ب)
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دوس سانتوس يحطم الرقم القياسي العالمي لسباق 400 متر حواجز في زوريخ

البرازيلي أليسون دوس سانتوس يحتفل بفوزه بسباق 400 متر حواجز للرجال وتحطيم الرقم القياسي العالمي (أ.ب)
البرازيلي أليسون دوس سانتوس يحتفل بفوزه بسباق 400 متر حواجز للرجال وتحطيم الرقم القياسي العالمي (أ.ب)

حطم البرازيلي أليسون دوس سانتوس الرقم القياسي العالمي لسباق 400 متر حواجز للرجال، خلال لقاء زيوريخ ضمن منافسات الدوري الماسي لألعاب القوى، الخميس.

وانطلق دوس سانتوس بقوة في آخر 100 متر، ليعبر خط النهاية بزمن بلغ 45.80 ثانية، محطماً الرقم القياسي السابق البالغ 45.94 ثانية، الذي سجله النرويجي كارستن وارهولم في أولمبياد طوكيو عام 2021.

وحل وارهولم في المركز الثاني بزمن 46.69 ثانية، بعدما ابتعد عنه دوس سانتوس بفارق واضح في الأمتار الأخيرة.

وكان البرازيلي، البالغ 26 عاماً، من أبرز المرشحين القادرين على تحطيم رقم وارهولم، بعدما توج بذهبية بطولة العالم عام 2022 وفضية نسخة 2025، إضافة إلى برونزيتي أولمبياد طوكيو 2021 وباريس 2024.

الأميركية ماساي راسل والبرازيلي أليسون دوس سانتوس يحتفلان بعد تحطيمهما الرقمين القياسيين العالميين (إ.ب.أ)

وأكد دوس سانتوس تفوقه في مواجهاته المباشرة مع وارهولم، بعدما حقق انتصاره الخامس في خمس مواجهات جمعت بينهما.

وفي سباق 100 متر للسيدات، سجلت جوليان ألفريد، البطلة الأولمبية من سانت لوسيا، رقماً وطنياً جديداً بلغ 10.70 ثانية لتحسم الفوز قبل بطولة العالم لألعاب القوى الشهر المقبل.

وسجلت الأميركية ميليسا جيفرسون - وودن الزمن نفسه، لكن السبق الضوئي منح ألفريد المركز الأول، فيما حلت الأميركية شاكاري ريتشاردسون ثالثة بزمن 10.97 ثانية.

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مونديال ألعاب القوى سويسرا