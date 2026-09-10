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مبابي: لا تخيفني الانتقادات... وتميزي يجعلهم يركزون على «ما لا أفعله»

مبابي يحتفل بأحد أهدافه مع الريال (د.ب.أ)
مبابي يحتفل بأحد أهدافه مع الريال (د.ب.أ)
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مبابي: لا تخيفني الانتقادات... وتميزي يجعلهم يركزون على «ما لا أفعله»

مبابي يحتفل بأحد أهدافه مع الريال (د.ب.أ)
مبابي يحتفل بأحد أهدافه مع الريال (د.ب.أ)

رد كيليان مبابي على الانتقادات الموجهة لأدائه «من دون كرة»، معتبراً أن اللاعب الذي يقدم مستويات استثنائية لسنوات يصبح هدفاً سهلاً للتدقيق فيما لا يقدمه، بدلاً من التركيز على ما يتألق فيه.

وفي مقابلة أجراها مع صحيفة «ليكيب» الفرنسية، قال نجم ريال مدريد الإسباني ومنتخب فرنسا: «أعتقد أن هذا ليس أمراً طبيعياً، لكنها حياة من عاش التميز لسنوات. لم أعد شيئاً جديداً، فالجميع يعرف منذ سنوات ما يمكنني القيام به. وأظن أن هذا هو الجانب الإنساني في الأمر».

وأضاف مبابي: «من الطبيعي أن ينظر الناس دائماً إلى ما لا يفعله المرء. فعندما يستمر اللاعب في تقديم الأداء نفسه لمدة 10 سنوات، يتوقف الناس عن النظر إلى ما يقوم به فعلياً، لأنهم يدركون قدرته على القيام بذلك. لذا، يحاولون دائماً التركيز على ما لا يفعله. ومن هذه اللحظة، لم أعد أعتبر الأمر مسألة شخصية».

وفي حديثه عن الانتقادات بشكل عام، تبنى المهاجم الفرنسي نبرة متزنة قائلاً: «لدي نهج متوازن تجاه الانتقادات، فهناك نقد بناء وآخر غير منطقي. لا تخيفني الانتقادات، وعندما أتخذ قراراً، لا أفكر في احتمالية التعرض للنقد».

وتابع: «إذا كنت أعلم أن القرار صائب بالنسبة لي - أو حتى إذا لم يكن كذلك ولكنه ضروري - فإن مسيرتي أثبتت أنني أمضي قدماً دائماً».

ويرى البعض أن الفريق ربما يعاني بسببه، رغم الأهداف التي يسجلها، لكن نجم باريس سان جيرمان الفرنسي السابق لم يقتنع بهذا الطرح، حيث قال «تبدو لي هذه الحجة غير منطقية، فإذا لم أسجل، فسيسألونني لماذا لا أهز الشباك».

واختتم مبابي تصريحاته قائلاً: «لقد تعلمت أنه عندما تكون لاعب كرة قدم، فإن هناك ملايين المدربين الذين يملكون رأياً في كل مباراة، وليس جميعهم سعداء في حياتهم المنزلية. لكل شخص وجهة نظره، لكنني أعتقد أن الهدف من كرة القدم هو تسجيل الأهداف، وتسجيل عدد أكبر مما يسجله الخصم».

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ريال مدريد إسبانيا

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الرياضة رياضة عالمية

أبطال أوروبا: كومو الإيطالي يفتتح مشواره برباعية تاريخية في لايبزغ

لاعبو كومو يحتفلون بأحد أهدافهم في المباراة (أ.ب)
لاعبو كومو يحتفلون بأحد أهدافهم في المباراة (أ.ب)
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أبطال أوروبا: كومو الإيطالي يفتتح مشواره برباعية تاريخية في لايبزغ

لاعبو كومو يحتفلون بأحد أهدافهم في المباراة (أ.ب)
لاعبو كومو يحتفلون بأحد أهدافهم في المباراة (أ.ب)

حقق كومو الإيطالي فوزا تاريخيا على ضيفه لايبزغ الألماني 4/1 الخميس، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

ونجح الفريق الإيطالي في تحقيق الفوز في أول ظهور له بالمسابقة في تاريخه، وذلك بعدما أنهى الموسم الماضي من بطولة الدوري في المركز الرابع، وهو آخر المراكز الإيطالية المؤهلة للبطولة الأعرق.

وعلى ملعب "جوزيبي سينغاليا" تقدم كومو في الدقيقة 15 عن طريق مارتن باتورينا، ثم أضاف زميله أناستاسيوس دوفيكاس الهدف الثاني في الدقيقة 38.

وفي الدقيقة 54 سجل أساني دياو الهدف الثالث لكومو، قبل أن يقلص لايبزغ الفارق عبر أندريا ماكسيموفيتش في الدقيقة 58.

وواصل كومو تألقه ونجح في تسجيل الهدف الرابع في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للشوط الثاني عن طريق ماكسيمو بيروني، ليحقق فوزه الأول في المسابقة بقيادة مدربه الإسباني سيسك فابريغاس.

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دوري أبطال أوروبا إيطاليا
الرياضة رياضة عالمية

أبطال أوروبا: لانس يعود بانتصار مثير على سلافيا براغ

فلوريان لحظة تسجيله هدف التعادل للانس (أ.ب)
فلوريان لحظة تسجيله هدف التعادل للانس (أ.ب)
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أبطال أوروبا: لانس يعود بانتصار مثير على سلافيا براغ

فلوريان لحظة تسجيله هدف التعادل للانس (أ.ب)
فلوريان لحظة تسجيله هدف التعادل للانس (أ.ب)

حقق فريق لانس الفرنسي فوزا مثيرا على مضيفه سلافيا براغ التشيكي، بنتيجة 3 / 2، ضمن منافسات الجولة الأولى من منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

سجل السلوفيني دانييل شتورم هدف تقدم سلافيا براغ في الدقيقة 51، ثم تعادل السنغالي عبدالله سيما للانس في الدقيقة 73، وعاد شتورم ليسجل الهدف الثاني لسلافيا براغ في الدقيقة 88.

لكن لانس نجح في العودة من التأخر لتحقيق انتصار في الوقت القاتل، حيث سجل المخضرم فلوريان توفان هدف التعادل في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، وبعد دقيقتين سجل روبين أجويلار هدف الفوز، ليحقق بطل السوبر الفرنسي انتصارا ثمينا خارج ملعبه.

وكان أصحاب الأرض سلافيا براغ، قد لعبوا بنقص عددي منذ الدقيقة 49 بسبب طرد اللاعب ميكولاش كونيني.

وحصد لانس أول 3 نقاط في مشوار البطولة الأوروبية، بينما تلقى الفريق التشيكي أول هزيمة.

ويلعب سلافيا براغ في الجولة الثانية خارج ملعبه مع فريق صباح الأذربيجاني يوم 13 أكتوبر/تشرين الأول المُقبل، وفي نفس اليوم يستضيف لانس نظيره سبورتنغ لشبونة البرتغالي.

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دوري أبطال أوروبا صربيا
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أبطال أوروبا: بايرن ينذر منافسيه بخماسية في غليمت

أوليسيه يحتفل مع زميله صيباري بعد هدفه الشخصي الأول (أ.ب)
أوليسيه يحتفل مع زميله صيباري بعد هدفه الشخصي الأول (أ.ب)
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أبطال أوروبا: بايرن ينذر منافسيه بخماسية في غليمت

أوليسيه يحتفل مع زميله صيباري بعد هدفه الشخصي الأول (أ.ب)
أوليسيه يحتفل مع زميله صيباري بعد هدفه الشخصي الأول (أ.ب)

وجه بايرن ميونخ الألماني إنذارا شديد اللهجة لباقي منافسيه في بطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما حقق انتصارا كبيرا 5 / صفر على ضيفه بودو/غليمت النرويجي، اليوم الخميس، في الجولة الافتتاحية لمرحلة الدوري بالمسابقة القارية هذا الموسم.

وجاءت أهداف المباراة في الشوط الثاني، حيث افتتح جمال موسيالا التسجيل لبايرن في الدقيقة 47، فيما أضاف الإنجليزي المخضرم هاري كين والكندي ألفونسو ديفيز الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 71 و77 على الترتيب.

وأضاف الفرنسي مايكل أوليسيه الهدف الرابع لبايرن في الدقيقة 83، قبل أن يلعب بودو/غليمت بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه أودين بيورتوفت في الدقيقة 88.

وعاد أوليسيه لهز الشباك من جديد، عقب تسجيله الهدف الخامس لبايرن وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

بتلك النتيجة، حصل بايرن، الذي يبحث عن التتويج بلقبه السابع في دوري الأبطال والأول منذ عام 2020، على أول ثلاث نقاط في مسيرته بالمسابقة، في حين بقي بودو/غليمت بلا رصيد من النقاط.

ويحل بايرن ضيفا على فريق فايكينغ النرويجي في الجولة المقبلة للبطولة القارية، فيما يلتقي بودو/غليمت مع ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني.

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