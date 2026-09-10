ريال مدريد يقرر تجديد عقد كورتوا

قرر نادي ريال مدريد الإسباني التخطيط لقائمة الفريق في الموسم المقبل، من خلال اتخاذ قرارات حاسمة فيما يخص مستقبل حراسة المرمى في النادي الملكي.

ذكرت إذاعة «كوب» الإسبانية أن النادي يخطط للقاء ممثلي الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، في الأيام المقبلة، لمناقشة تمديد عقده مع الفريق.

ودخل الحارس البلجيكي موسمه التاسع مع ريال مدريد، ويبلغ من العمر حالياً 34 عاماً، حيث كان قد انضم للفريق مطلع موسم 2018-2019.

ويمتد عقد كوروا الحالي حتى 30 يونيو (حزيران) 2027. وبموجب الاتفاق الجديد، سيبقى كورتوا في ريال مدريد لعام آخر.

وأوضحت الإذاعة الإسبانية الشهيرة أن التواصل مع ممثلي كورتوا لتمديد عقده سيجري بناء على رغبة مسؤولي الريال، خاصة بعد الأداء المميز من كورتوا في مواجهة إنتر ميلان خلال الجولة الأولى بدوري أبطال أوروبا، أول من أمس الثلاثاء، في اللقاء الذي انتهى بفوز الريال 2 / 1.