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«أبطال أوروبا»: أخطاء دفاعية قاتلة تُهدي ريال مدريد الفوز على إنتر

فالفيردي يخطف الكرة من حارس الانتر مارتينيز ويحرز ثاني أهداف الريال (أ.ب)
فالفيردي يخطف الكرة من حارس الانتر مارتينيز ويحرز ثاني أهداف الريال (أ.ب)
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«أبطال أوروبا»: أخطاء دفاعية قاتلة تُهدي ريال مدريد الفوز على إنتر

فالفيردي يخطف الكرة من حارس الانتر مارتينيز ويحرز ثاني أهداف الريال (أ.ب)
فالفيردي يخطف الكرة من حارس الانتر مارتينيز ويحرز ثاني أهداف الريال (أ.ب)

افتتح ريال مدريد مشواره في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوز 2-1 على ضيفه إنتر ميلان الثلاثاء.

واستغل كيليان مبابي وفيدريكو فالفيردي أخطاء دفاعية قاتلة من مدافعي وحارس الانتر ليسجلا قبل نهاية الشوط الأول، بينما قلص كارلوس أوغوستو الفارق في الدقيقة 76.

وأضاف العملاق المدريدي أول ثلاث نقاط لرصيده، ليصالح جماهيره بعد أيام قليلة من خسارته الأولى هذا الموسم أمام ريال بيتيس ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.في المقابل، تلقى إنتر ميلان خسارته الأولى هذا الموسم بعد ثلاثة انتصارات متتالية في بطولة الدوري.

وفي مواجهة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو الذي قاده إلى ثلاثية دوري الأبطال والدوري والكأس المحليين عام 2010 قبل أن يتركه في نهاية الموسم لخوض مغامرته الأولى مع ريال، تواصلت عقدة إنتر أمام النادي الملكي الذي حقق فوزه السادس تواليا على منافسه الإيطالي.ولم يفز إنتر على ريال في مدريد سوى مرى واحدة من أصل تسع زيارات أوروبية سابقة، وتعود إلى مارس (آذار) 1967 بنتيجة 2-0 في إياب ربع نهائي كأس الأندية الأوروبية البطلة حين وصل إلى النهائي وخسر أمام سلتيك الاسكوتلندي.وسيكون الاختبار التالي لريال إيطالياً أيضا حين يحل في الجولة الثانية ضيفا على روما في 14 أكتوبر (تشرين الأول)، فيما يلعب إنتر على أرضه ضد كلوب بروج البلجيكي الذي خسر الثلاثاء أمام ضيفه أستون فيلا الإنجليزي بطل «يوروبا ليغ» بهدفين لثلاثة.وكان إنتر الطرف الأخطر في بداية اللقاء واقترب من افتتاح التسجيل عبر الفرنسي ماركوس تورام لكن الحارس البلجيكي تيبو كورتوا تألق في مستهل مباراته المئة في المسابقة (4).وواصل إنتر خطورته وهدد مرمى كورتوا في أكثر من مناسبة، لكن الهدف جاء من الجهة المقابلة ومن أول محاولة جدية لريال، وذلك عبر الفرنسي كيليان مبابي الذي سجل هدفه الحادي والسبعين في المسابقة بعدما وصلته الكرة من المغربي إبراهيم دياز، إثر خطأ فادح من قلب الدفاع الألماني يان بيسيك (14).وعاد إنتر لتهديد مرمى كورتوا الذي اضطر للتدخل في مواجهة ركلة حرة نفذها التركي هاكان تشالهانأوغلو (16).لكن خطأ فادحا جديدا وهذه المرة من الحارس الإسباني جوسيب مارتينيز الذي أساء استقبال تمريرة سهلة من زميله الفرنسي بنجامين بافار، ما سمح للأوروغوياني فيديريكو فالفيردي في خطف الكرة وتسديدها في الشباك (23).وغابت بعدها الفرص الحقيقية عن المرميين، لتبقى النتيجة على حالها حتى الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول حين تألق مارتينيز في صد تسديدة مبابي ومتابعة للإنجليزي جود بيلينغهام، قبل أن يتدخل القائم الأيسر لصد متابعة أخرى في اللعبة ذاتها لإبراهيم دياز.ومن هجمة مرتدة وضعت مبابي في موقف انفراد ضد مارتينيز، تألق الحارس الإسباني في الدفاع عن مرماه خلال الدقائق الأولى من الشوط الثاني (49)، ثم رد إنتر عبر الإنجليزي كورتيس جونز الذي اصطدم بتألق كورتوا (50).وبعد مجهود رائع لإبراهيم دياز على الجهة اليمنى، كاد بيلينغهام أن يضيف الثالث لكن مارتينيز تألق مجددا وأنقذ فريقه، ثم مرت متابعة الهولندي دنزل دومفريس الذي كان يواجه فريقه السابق، فوق العارضة (58)، قبل أن يرد إنتر بتسديدة بعيدة لأليساندرو باستوني صدها كورتوا (63) ومن بعدها ريال عبر مبابي لكن مارتينيس كان على الموعد (67).ومن عرضية للأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، تفوق البرازيلي كارلوس أغوستو على دومفريس وحول الكرة في شباك كورتوا (77).وضغط إنتر في الدقائق المتبقية بحثا عن التعادل الذي كاد أن يتحقق لولا تألق كورتوا في مواجهة تسديدة بعيدة من البديل الأرميني هنريك مخيتاريان (89)، لتبقى النتيجة على حالها حتى النهاية.

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«كأس الرابطة الإنجليزية»: نيوكاسل يتأهل بصعوبة...وانتصارات لبورنموث وكريستال وساندرلاند

فرحة لاعبي نيوكاسل بالفوز على ميلوال (رويترز)
فرحة لاعبي نيوكاسل بالفوز على ميلوال (رويترز)

تأهل نيوكاسل يونايتد للدور الرابع في بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم بفوز صعب على مضيفه ميلوول بنتيجة 1 / صفر، مساء الثلاثاء.

وأحرز جوزيف ويلوك الهدف الوحيد للضيوف في الدقيقة 81، لينتزع الضيوف بطاقة التأهل.

وفي المقابل، تأهل بورنموث بسهولة بالفوز 4 / صفر على ضيفه لينكولن سيتي.

أحرز ريان كريستي «هاتريك» في الدقائق 7 و69 و88، وأضاف اللاعب الشاب رايان الهدف الرابع في الدقيقة 94.

سندرلاند أقصى هال سيتي من كأس الرابطة (رويترز)

وفي نفس التوقيت، فاز كريستال بالاس على ميدلسبره بنتيجة 3 / صفر.

وأحرز يورغن ستراند لارسن الهدفين الأول والثاني بالدقيقتين 37 و53، وأضاف دايتشي كامادا الهدف الثالث في الدقيقة 72.

وتأهل سندرلاند بفوز صعب على ضيفه هال سيتي بهدف وحيد سجله شمس الدين طالبي في الدقيقة 71، بينما فاز برادفورد على مضيفه ليتون أورينت بنتيجة 3 / 1 في مواجهة بعيدة عن الأضواء.

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«أبطال أوروبا»: جيراسي «يحرز ثلاثة أهداف» ويقود دورتموند لفوز مثير على فياريال

المهاجم الغيني سيرهو جيراسي يحتفل بثنائيته في مرمى فياريال (أ.ب)
المهاجم الغيني سيرهو جيراسي يحتفل بثنائيته في مرمى فياريال (أ.ب)
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«أبطال أوروبا»: جيراسي «يحرز ثلاثة أهداف» ويقود دورتموند لفوز مثير على فياريال

المهاجم الغيني سيرهو جيراسي يحتفل بثنائيته في مرمى فياريال (أ.ب)
المهاجم الغيني سيرهو جيراسي يحتفل بثنائيته في مرمى فياريال (أ.ب)

هز المهاجم الغيني سيرهو جيراسي الشباك ثلاث مرات في فوز مثير لفريقه بوروسيا دورتموند الألماني على فياريال الإسباني بنتيجة 3 / 2 ضمن منافسات الجولة الأولى لدوري أبطال أوروبا، مساء الثلاثاء.

بعد شوط أول سلبي، تقدم دورتموند بهدف عكسي سجله ريناتو فيغا لاعب فياريال بالخطأ في مرمى فريقه بالدقيقة 53 من المباراة التي أقيمت على ملعب سيغنال إيدونا بارك، معقل الفريق الألماني.

وأدرك الضيوف التعادل بهدف سانتياغو مورينو في الدقيقة 66.

لكن جيراسي أعاد تفوق دورتموند بهدف في الدقيقة 80، وأضاف هدفا ثانيا من ركلة جزاء في الدقيقة 85، ليتقدم الألمان بنتيجة 3 / 1.

لكن فياريال قلص الفارق بهدف ذاتي سجله جيراسي نفسه بالخطأ في مرمى دورتموند بالدقيقة 93، لينتهي اللقاء بفوز مثير لأصحاب الأرض.

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«أبطال أوروبا»: ريال بيتيس يقلب الطاولة على ليل

مارك بارترا نجم بيتيس يسجل برأسه في مرمى ليل (أ.ف.ب)
مارك بارترا نجم بيتيس يسجل برأسه في مرمى ليل (أ.ف.ب)
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«أبطال أوروبا»: ريال بيتيس يقلب الطاولة على ليل

مارك بارترا نجم بيتيس يسجل برأسه في مرمى ليل (أ.ف.ب)
مارك بارترا نجم بيتيس يسجل برأسه في مرمى ليل (أ.ف.ب)

حقق فريق ريال بيتيس الإسباني فوزا مثيرا خارج ملعبه أمام مضيّفه ليل الفرنسي، في أولى جولات دور المجموعة من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

سجل الياباني أياسي أويدا هدف تقدم ليل في الدقيقة 12، ثم تعادل مارك بارترا لبيتيس في الدقيقة 33، وبعد 3 دقائق فقط، عادل ليل للتقدم بهدف لاعبه البرازيلي أليكساندرو ريبيرو.

وفي الدقيقة 49 واصل بارترا تألقه ليسجل هدف التعادل لريال بيتس مرة أخرى، قبل أن يضيف الأيرلندي تروي باروت هدفا ثالثا للضيوف في الدقيقة 53.

وكانت المباراة قد شهدت طرد إيثيان مبابي، الشقيق الأصغر لنجم الريال كيليان، من صفوف ليل في الدقيقة 56.

وحصد بيتيس أول 3 نقاط في مشواره بدوري الأبطال، ليواصل الفريق صحوته في الفترة الأخيرة، بعدما كان قد تغلب على ريال مدريد مؤخرا 1 / صفر على مستوى الدوري الإسباني.

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