«أبطال أوروبا»: أخطاء دفاعية قاتلة تُهدي ريال مدريد الفوز على إنتر

افتتح ريال مدريد مشواره في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوز 2-1 على ضيفه إنتر ميلان الثلاثاء.

واستغل كيليان مبابي وفيدريكو فالفيردي أخطاء دفاعية قاتلة من مدافعي وحارس الانتر ليسجلا قبل نهاية الشوط الأول، بينما قلص كارلوس أوغوستو الفارق في الدقيقة 76.

وأضاف العملاق المدريدي أول ثلاث نقاط لرصيده، ليصالح جماهيره بعد أيام قليلة من خسارته الأولى هذا الموسم أمام ريال بيتيس ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.في المقابل، تلقى إنتر ميلان خسارته الأولى هذا الموسم بعد ثلاثة انتصارات متتالية في بطولة الدوري.

وفي مواجهة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو الذي قاده إلى ثلاثية دوري الأبطال والدوري والكأس المحليين عام 2010 قبل أن يتركه في نهاية الموسم لخوض مغامرته الأولى مع ريال، تواصلت عقدة إنتر أمام النادي الملكي الذي حقق فوزه السادس تواليا على منافسه الإيطالي.ولم يفز إنتر على ريال في مدريد سوى مرى واحدة من أصل تسع زيارات أوروبية سابقة، وتعود إلى مارس (آذار) 1967 بنتيجة 2-0 في إياب ربع نهائي كأس الأندية الأوروبية البطلة حين وصل إلى النهائي وخسر أمام سلتيك الاسكوتلندي.وسيكون الاختبار التالي لريال إيطالياً أيضا حين يحل في الجولة الثانية ضيفا على روما في 14 أكتوبر (تشرين الأول)، فيما يلعب إنتر على أرضه ضد كلوب بروج البلجيكي الذي خسر الثلاثاء أمام ضيفه أستون فيلا الإنجليزي بطل «يوروبا ليغ» بهدفين لثلاثة.وكان إنتر الطرف الأخطر في بداية اللقاء واقترب من افتتاح التسجيل عبر الفرنسي ماركوس تورام لكن الحارس البلجيكي تيبو كورتوا تألق في مستهل مباراته المئة في المسابقة (4).وواصل إنتر خطورته وهدد مرمى كورتوا في أكثر من مناسبة، لكن الهدف جاء من الجهة المقابلة ومن أول محاولة جدية لريال، وذلك عبر الفرنسي كيليان مبابي الذي سجل هدفه الحادي والسبعين في المسابقة بعدما وصلته الكرة من المغربي إبراهيم دياز، إثر خطأ فادح من قلب الدفاع الألماني يان بيسيك (14).وعاد إنتر لتهديد مرمى كورتوا الذي اضطر للتدخل في مواجهة ركلة حرة نفذها التركي هاكان تشالهانأوغلو (16).لكن خطأ فادحا جديدا وهذه المرة من الحارس الإسباني جوسيب مارتينيز الذي أساء استقبال تمريرة سهلة من زميله الفرنسي بنجامين بافار، ما سمح للأوروغوياني فيديريكو فالفيردي في خطف الكرة وتسديدها في الشباك (23).وغابت بعدها الفرص الحقيقية عن المرميين، لتبقى النتيجة على حالها حتى الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول حين تألق مارتينيز في صد تسديدة مبابي ومتابعة للإنجليزي جود بيلينغهام، قبل أن يتدخل القائم الأيسر لصد متابعة أخرى في اللعبة ذاتها لإبراهيم دياز.ومن هجمة مرتدة وضعت مبابي في موقف انفراد ضد مارتينيز، تألق الحارس الإسباني في الدفاع عن مرماه خلال الدقائق الأولى من الشوط الثاني (49)، ثم رد إنتر عبر الإنجليزي كورتيس جونز الذي اصطدم بتألق كورتوا (50).وبعد مجهود رائع لإبراهيم دياز على الجهة اليمنى، كاد بيلينغهام أن يضيف الثالث لكن مارتينيز تألق مجددا وأنقذ فريقه، ثم مرت متابعة الهولندي دنزل دومفريس الذي كان يواجه فريقه السابق، فوق العارضة (58)، قبل أن يرد إنتر بتسديدة بعيدة لأليساندرو باستوني صدها كورتوا (63) ومن بعدها ريال عبر مبابي لكن مارتينيس كان على الموعد (67).ومن عرضية للأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، تفوق البرازيلي كارلوس أغوستو على دومفريس وحول الكرة في شباك كورتوا (77).وضغط إنتر في الدقائق المتبقية بحثا عن التعادل الذي كاد أن يتحقق لولا تألق كورتوا في مواجهة تسديدة بعيدة من البديل الأرميني هنريك مخيتاريان (89)، لتبقى النتيجة على حالها حتى النهاية.