«كأس الرابطة الإنجليزية»: نيوكاسل يتأهل بصعوبة...وانتصارات لبورنموث وكريستال وساندرلاند

تأهل نيوكاسل يونايتد للدور الرابع في بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم بفوز صعب على مضيفه ميلوول بنتيجة 1 / صفر، مساء الثلاثاء.
وأحرز جوزيف ويلوك الهدف الوحيد للضيوف في الدقيقة 81، لينتزع الضيوف بطاقة التأهل.
وفي المقابل، تأهل بورنموث بسهولة بالفوز 4 / صفر على ضيفه لينكولن سيتي.
أحرز ريان كريستي «هاتريك» في الدقائق 7 و69 و88، وأضاف اللاعب الشاب رايان الهدف الرابع في الدقيقة 94.
وفي نفس التوقيت، فاز كريستال بالاس على ميدلسبره بنتيجة 3 / صفر.
وأحرز يورغن ستراند لارسن الهدفين الأول والثاني بالدقيقتين 37 و53، وأضاف دايتشي كامادا الهدف الثالث في الدقيقة 72.
وتأهل سندرلاند بفوز صعب على ضيفه هال سيتي بهدف وحيد سجله شمس الدين طالبي في الدقيقة 71، بينما فاز برادفورد على مضيفه ليتون أورينت بنتيجة 3 / 1 في مواجهة بعيدة عن الأضواء.