«أبطال أوروبا»: ثنائية هالاند تمنح مان سيتي أول ثلاث نقاط

استهل فريق مانشستر سيتي الإنجليزي مشواره في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بالفوز على مضيّفه بورتو البرتغالي 2 / صفر الثلاثاء في الجولة الأولى من مرحلة المجموعة.

سجل النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي هدفي فريقه في الدقيقتين 47 والأولى من الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني، ليحصد الفريق الإنجليزي أول 3 نقاط في مشوار البطولة.

ويسعى مانشستر سيتي لتعويض إخفاق النسخة الماضية من البطولة التي ودع فيها المسابقة القارية من دور الـ16 بالخسارة أمام ريال مدريد الإسباني بنتيجة 1 / 5 في مجموعة مباراتي الذهاب والإياب.