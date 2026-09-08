«أبطال أوروبا»: ريال بيتيس يقلب الطاولة على ليل

حقق فريق ريال بيتيس الإسباني فوزا مثيرا خارج ملعبه أمام مضيّفه ليل الفرنسي، في أولى جولات دور المجموعة من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

سجل الياباني أياسي أويدا هدف تقدم ليل في الدقيقة 12، ثم تعادل مارك بارترا لبيتيس في الدقيقة 33، وبعد 3 دقائق فقط، عادل ليل للتقدم بهدف لاعبه البرازيلي أليكساندرو ريبيرو.

وفي الدقيقة 49 واصل بارترا تألقه ليسجل هدف التعادل لريال بيتس مرة أخرى، قبل أن يضيف الأيرلندي تروي باروت هدفا ثالثا للضيوف في الدقيقة 53.

وكانت المباراة قد شهدت طرد إيثيان مبابي، الشقيق الأصغر لنجم الريال كيليان، من صفوف ليل في الدقيقة 56.

وحصد بيتيس أول 3 نقاط في مشواره بدوري الأبطال، ليواصل الفريق صحوته في الفترة الأخيرة، بعدما كان قد تغلب على ريال مدريد مؤخرا 1 / صفر على مستوى الدوري الإسباني.