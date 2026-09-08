«أبطال أوروبا»: جيراسي «يحرز ثلاثة أهداف» ويقود دورتموند لفوز مثير على فياريال

هز المهاجم الغيني سيرهو جيراسي الشباك ثلاث مرات في فوز مثير لفريقه بوروسيا دورتموند الألماني على فياريال الإسباني بنتيجة 3 / 2 ضمن منافسات الجولة الأولى لدوري أبطال أوروبا، مساء الثلاثاء.

بعد شوط أول سلبي، تقدم دورتموند بهدف عكسي سجله ريناتو فيغا لاعب فياريال بالخطأ في مرمى فريقه بالدقيقة 53 من المباراة التي أقيمت على ملعب سيغنال إيدونا بارك، معقل الفريق الألماني.

وأدرك الضيوف التعادل بهدف سانتياغو مورينو في الدقيقة 66.

لكن جيراسي أعاد تفوق دورتموند بهدف في الدقيقة 80، وأضاف هدفا ثانيا من ركلة جزاء في الدقيقة 85، ليتقدم الألمان بنتيجة 3 / 1.

لكن فياريال قلص الفارق بهدف ذاتي سجله جيراسي نفسه بالخطأ في مرمى دورتموند بالدقيقة 93، لينتهي اللقاء بفوز مثير لأصحاب الأرض.