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«أبطال أوروبا»: جيراسي «يحرز ثلاثة أهداف» ويقود دورتموند لفوز مثير على فياريال

المهاجم الغيني سيرهو جيراسي يحتفل بثنائيته في مرمى فياريال (أ.ب)
المهاجم الغيني سيرهو جيراسي يحتفل بثنائيته في مرمى فياريال (أ.ب)
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«أبطال أوروبا»: جيراسي «يحرز ثلاثة أهداف» ويقود دورتموند لفوز مثير على فياريال

المهاجم الغيني سيرهو جيراسي يحتفل بثنائيته في مرمى فياريال (أ.ب)
المهاجم الغيني سيرهو جيراسي يحتفل بثنائيته في مرمى فياريال (أ.ب)

هز المهاجم الغيني سيرهو جيراسي الشباك ثلاث مرات في فوز مثير لفريقه بوروسيا دورتموند الألماني على فياريال الإسباني بنتيجة 3 / 2 ضمن منافسات الجولة الأولى لدوري أبطال أوروبا، مساء الثلاثاء.

بعد شوط أول سلبي، تقدم دورتموند بهدف عكسي سجله ريناتو فيغا لاعب فياريال بالخطأ في مرمى فريقه بالدقيقة 53 من المباراة التي أقيمت على ملعب سيغنال إيدونا بارك، معقل الفريق الألماني.

وأدرك الضيوف التعادل بهدف سانتياغو مورينو في الدقيقة 66.

لكن جيراسي أعاد تفوق دورتموند بهدف في الدقيقة 80، وأضاف هدفا ثانيا من ركلة جزاء في الدقيقة 85، ليتقدم الألمان بنتيجة 3 / 1.

لكن فياريال قلص الفارق بهدف ذاتي سجله جيراسي نفسه بالخطأ في مرمى دورتموند بالدقيقة 93، لينتهي اللقاء بفوز مثير لأصحاب الأرض.

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«كأس الرابطة الإنجليزية»: نيوكاسل يتأهل بصعوبة...وانتصارات لبورنموث وكريستال وساندرلاند

فرحة لاعبي نيوكاسل بالفوز على ميلوال (رويترز)
فرحة لاعبي نيوكاسل بالفوز على ميلوال (رويترز)

تأهل نيوكاسل يونايتد للدور الرابع في بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم بفوز صعب على مضيفه ميلوول بنتيجة 1 / صفر، مساء الثلاثاء.

وأحرز جوزيف ويلوك الهدف الوحيد للضيوف في الدقيقة 81، لينتزع الضيوف بطاقة التأهل.

وفي المقابل، تأهل بورنموث بسهولة بالفوز 4 / صفر على ضيفه لينكولن سيتي.

أحرز ريان كريستي «هاتريك» في الدقائق 7 و69 و88، وأضاف اللاعب الشاب رايان الهدف الرابع في الدقيقة 94.

سندرلاند أقصى هال سيتي من كأس الرابطة (رويترز)

وفي نفس التوقيت، فاز كريستال بالاس على ميدلسبره بنتيجة 3 / صفر.

وأحرز يورغن ستراند لارسن الهدفين الأول والثاني بالدقيقتين 37 و53، وأضاف دايتشي كامادا الهدف الثالث في الدقيقة 72.

وتأهل سندرلاند بفوز صعب على ضيفه هال سيتي بهدف وحيد سجله شمس الدين طالبي في الدقيقة 71، بينما فاز برادفورد على مضيفه ليتون أورينت بنتيجة 3 / 1 في مواجهة بعيدة عن الأضواء.

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«أبطال أوروبا»: ريال بيتيس يقلب الطاولة على ليل

مارك بارترا نجم بيتيس يسجل برأسه في مرمى ليل (أ.ف.ب)
مارك بارترا نجم بيتيس يسجل برأسه في مرمى ليل (أ.ف.ب)
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«أبطال أوروبا»: ريال بيتيس يقلب الطاولة على ليل

مارك بارترا نجم بيتيس يسجل برأسه في مرمى ليل (أ.ف.ب)
مارك بارترا نجم بيتيس يسجل برأسه في مرمى ليل (أ.ف.ب)

حقق فريق ريال بيتيس الإسباني فوزا مثيرا خارج ملعبه أمام مضيّفه ليل الفرنسي، في أولى جولات دور المجموعة من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

سجل الياباني أياسي أويدا هدف تقدم ليل في الدقيقة 12، ثم تعادل مارك بارترا لبيتيس في الدقيقة 33، وبعد 3 دقائق فقط، عادل ليل للتقدم بهدف لاعبه البرازيلي أليكساندرو ريبيرو.

وفي الدقيقة 49 واصل بارترا تألقه ليسجل هدف التعادل لريال بيتس مرة أخرى، قبل أن يضيف الأيرلندي تروي باروت هدفا ثالثا للضيوف في الدقيقة 53.

وكانت المباراة قد شهدت طرد إيثيان مبابي، الشقيق الأصغر لنجم الريال كيليان، من صفوف ليل في الدقيقة 56.

وحصد بيتيس أول 3 نقاط في مشواره بدوري الأبطال، ليواصل الفريق صحوته في الفترة الأخيرة، بعدما كان قد تغلب على ريال مدريد مؤخرا 1 / صفر على مستوى الدوري الإسباني.

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رونه يعلن عودته لملاعب التنس بعد غياب 11 شهراً

الدنماركي هولغر رونه يستعد للعودة لملاعب التنس (أ.ف.ب)
الدنماركي هولغر رونه يستعد للعودة لملاعب التنس (أ.ف.ب)
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رونه يعلن عودته لملاعب التنس بعد غياب 11 شهراً

الدنماركي هولغر رونه يستعد للعودة لملاعب التنس (أ.ف.ب)
الدنماركي هولغر رونه يستعد للعودة لملاعب التنس (أ.ف.ب)

يعود الدنماركي هولغر رونه الغائب عن الملاعب لما يقارب عاما كاملا بسبب الإصابة، إلى المنافسات الشهر المقبل وفق ما أعلن الثلاثاء.

وسيعود اللاعب البالغ 23 عاما والمصنف الرابع عالميا سابقا، إلى الملاعب عبر مواجهة منتخب بلاده الدنمارك مع بلغاريا في كأس ديفيز في 18 سبتمبر (أيلول).

وكان رونه قد أرجأ عودته إلى المنافسات مرات عدة منذ تعرضه لتمزق في وتر أخيل الأيسر في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وقال رونه المصنف حاليا في المركز 133 عالميا، في مقطع فيديو نشره عبر إنستغرام: «لدي أخبار رائعة... سأعود في نهاية الأسبوع المقبل للمشاركة في كأس ديفيز في كوبنهاغن».

وأضاف «أنا متحمس للغاية... لقد كانت 11 شهرا من العمل الشاق. اشتقت كثيرا إلى ذلك. أن أعود للعب وأن أبدأ من أرضي وبين جماهيري سيكون أمرا رائعا، لذا أراكم في 18 أيلول/سبتمبر في كوبنهاغن في أول مباراة لي».

كان الفائز بدورة باريس لماسترز الألف نقطة عام 2022 يأمل في التعافي في الوقت المناسب للموسم العشبي.

لكنه انسحب في نهاية المطاف من بطولة ويمبلدون، قبل أن ينسحب أيضا من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى.

وقال رونه لوكالة فرانس برس في يونيو (حزيران): «أريد أن أعود أفضل مما كنت عليه من قبل».

تابع: «عند العودة من الإصابة، لا أشعر بأي ضغط حقيقي... أريد فقط أن أنزل إلى الملعب وأستمتع، وأن أستمتع بعودتي، وأن أحاول أن أكون بأفضل مستوى ممكن وأن أقدم أفضل ما لدي».

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