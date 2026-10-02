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عبد القدوس عطية: تعليمات دونيس ستقودنا لتجاوز «بطل آسيا»

عبد القدوس عطية (المنتخب السعودي)
عبد القدوس عطية (المنتخب السعودي)
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عبد القدوس عطية: تعليمات دونيس ستقودنا لتجاوز «بطل آسيا»

عبد القدوس عطية (المنتخب السعودي)
عبد القدوس عطية (المنتخب السعودي)

أكد عبد القدوس عطية، حارس مرمى المنتخب السعودي، جاهزية الأخضر الكاملة للمواجهة المقبلة أمام قطر في نصف نهائي «خليجي 27»، مشدداً على أهمية التركيز الذهني، وتطبيق تعليمات الجهاز الفني لتجاوز عقبة المنافس المتمرس.

وقال عبد القدوس عطية في حديثه لممثلي وسائل الإعلام: «نتمنى الفوز، وسنلعب مع منتخب متمرس وهو بطل آسيا، وإن شاء الله نطبق التعليمات التي طلبها المدرب، وبإذن الله يكون التوفيق حليفنا».

وبشأن استدعائه بعد بداية البطولة، قال: «طبعاً اللاعب طموحه أن يمثل الوطن، وفي أي وقت أنا جاهز، بغض النظر استدعوني في بداية البطولة أو لا، وكل واحد يقدم الذي عليه، الجميع فيه الخير والبركة»

وحول تطبيق تكتيك المدرب قال عطيه: «المدرب بحكم عدم وجود مدة كافية بين المباراة والمباراة الأخرى بكل تأكيد هو يحتاج إلى أن يكون عقل اللاعب حاضراً، ويستقبل المعلومة بشكل أسرع».

وأضاف عطية: «عمل المدرب دونيس واضح للجميع في الثلاث مباريات الماضية، وبإذن الله يتوج بفوز، السبت».

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هيمنة «خضراء» على مواجهات السعودية وقطر «خليجياً»

لاعبو «الأخضر» خلال تدريباتهم الأخيرة (تصوير: علي خمج)
لاعبو «الأخضر» خلال تدريباتهم الأخيرة (تصوير: علي خمج)
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هيمنة «خضراء» على مواجهات السعودية وقطر «خليجياً»

لاعبو «الأخضر» خلال تدريباتهم الأخيرة (تصوير: علي خمج)
لاعبو «الأخضر» خلال تدريباتهم الأخيرة (تصوير: علي خمج)

تتجه أنظار عشاق الكرة، مساء السبت، صوب مدينة جدة، حيث تقام المواجهات المرتقبة في محطة نصف نهائي «خليجي 27»، إذ يصطدم المنتخب السعودي بنظيره القطري على استاد الإنماء، بمدينة الملك عبد الله الرياضية، في حين يلتقي المنتخبان الإماراتي والعماني على استاد الأمير عبد الله الفيصل.

وتدخل المنتخبات الأربعة صراع المربع الذهبي محمَّلة بإرث طويل في تاريخ البطولة، حيث تتصدر لغة الأرقام المشهد قبل صافرة البداية، لتضع التفوق التاريخي في كفة، وطموحات الحسم في كفة أخرى.

وتفتح مواجهة السعودية وقطر كتاب التاريخ في دورات الخليج على 22 مباراة سابقة، يمتلك خلالها «الأخضر» الأفضلية بتحقيقه 10 انتصارات، مقابل 3 انتصارات فقط لـ«العنابي»، في حين حضر التعادل في 9 مواجهات سابقة.

وتتجسد القوة الهجومية للجانب السعودي في تسجيل 34 هدفاً، مقابل 14 هدفاً للمنتخب القطري.

ويدخل المنتخب السعودي اللقاء بأفضلية فنية ومعنوية، بعد تعزيز سِجله في هذه النسخة بـ3 انتصارات متتالية ونظافة شِباك تامة، خلال دور المجموعات، ليصطدم بالمنتخب القطري، المتأهل وصيفاً للمجموعة الثانية، في إعادة لمواجهة نصف نهائي «خليجي 24» بالدوحة، والتي حسَمها «الأخضر» بهدف نظيف.

وفي اللقاء الثاني، يتجدد ديربي «الأبيض» و«الأحمر» في مواجهة إماراتية عمانية تحمل الرقم 23 في تاريخ بطولات كأس الخليج، وتُرجح لغة الأرقام كفة المنتخب الإماراتي بـ12 انتصاراً، مقابل 3 انتصارات للمنتخب العماني، بينما انتهت 7 مباريات بالتعادل.

وسجل الهجوم الإماراتي 26 هدفاً مقابل 13 هدفاً لمنتخب لعمان، وتحمل هذه المواجهة طابعاً خاصاً يعيد إلى الأذهان نهائيين تاريخيين بين الطرفين؛ الأول في «خليجي 18» عام 2007 حين تُوج الأبيض باللقب، والثاني في «خليجي 23» عام 2018 حين حسم الأحمر العماني اللقب بركلات الترجيح، مما يضفي أبعاداً تكتيكية ونفسية معقدة على صراع التأهل.

وعلى الرغم من الشواهد الرقمية التي تُرجح كفة «الأخضر» السعودي و«الأبيض» الإماراتي، عبر التاريخ الممتد للبطولة الإقليمية، فإن حقيقة أدوار خروج المغلوب تفرض أحكاماً تكتيكية مغايرة تتجاوز إرث الماضي، فالجاهزية الفنية والقدرة على التعامل مع الضغوطات الجماهيرية داخل المستطيل الأخضر واستغلال التفاصيل الصغيرة هي الفاصل الحقيقي في مثل هذه المواعيد الكبرى.

وبين رغبة السعودية والإمارات في تأكيد الأفضلية الميدانية والوصول لمشهد التتويج، وسعي قطر وعمان لكسر الأرقام التاريخية وصياغة واقع جديد فوق أرض الميدان، تبقى بطاقتا النهائي معلقتين حتى اللحظات الأخيرة في التسعين دقيقة، وربما أبعد منها إلى الأوقات الإضافية وركلات الترجيح.

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كأس الخليج السعودية
الرياضة رياضة عربية

صافرة «بينيرو» تضبط قمة السعودية وقطر في «خليجي 27»

جواو بينيرو (فيفا)
جواو بينيرو (فيفا)
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صافرة «بينيرو» تضبط قمة السعودية وقطر في «خليجي 27»

جواو بينيرو (فيفا)
جواو بينيرو (فيفا)

سيقود الحكم البرتغالي جواو بينيرو مواجهة السعودية وقطر السبت، على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، ضمن الدور نصف النهائي من بطولة «خليجي 27».

وكلّفت لجنة الحكام في الاتحاد الخليجي لكرة القدم بينيرو بإدارة المواجهة، على أن يعاونه مواطناه بيدرو ريبيرو ولوسيانو مايا، فيما سيكون البحريني عمار محفوظ حكماً رابعاً، ومواطنه محمد جعفر سلمان حكماً خامساً.

وسيتولى الصيني فو مينغ مهمة حكم تقنية الفيديو المساعد، بمساعدة الكويتي عبد الله عرب، فيما عُيّن الإماراتي حمد المزروعي مقيماً للحكام.

وفي نصف النهائي الآخر، الذي يجمع الإمارات وعُمان على استاد الأمير عبد الله الفيصل، أسندت اللجنة إدارة المباراة إلى الحكم الهولندي داني ماكليلي، ويعاونه مواطناه هيسيل ستيجسترا وجان دي فريز، فيما سيكون العراقي زيد ثامر حكماً رابعاً، ومواطنه حيدر عبد الحسن حكماً خامساً.

وسيتولى الهولندي أروين بلانك مهمة حكم تقنية الفيديو المساعد، بمساعدة البحريني إسماعيل حبيب، فيما سيكون السعودي عبد الرحمن العمري مقيماً للحكام.

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كأس الخليج السعودية
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طارق السكتيوي: عُمان جاهزة لمواجهة الإمارات… لا فوارق بيننا

طارق السكتيوي خلال المؤتمر الصحافي (علي العمري)
طارق السكتيوي خلال المؤتمر الصحافي (علي العمري)
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طارق السكتيوي: عُمان جاهزة لمواجهة الإمارات… لا فوارق بيننا

طارق السكتيوي خلال المؤتمر الصحافي (علي العمري)
طارق السكتيوي خلال المؤتمر الصحافي (علي العمري)

أكد المغربي طارق السكتيوي، مدرب المنتخب العُماني، جاهزية فريقه لمواجهة الإمارات في نصف نهائي كأس الخليج العربي «خليجي 27»، مشدداً على أن بلوغ هذه المرحلة جاء بعد تجاوز ظروف صعبة، وأن لاعبيه يستحقون الإشادة بعيداً عن الانتقادات.

وقال السكتيوي في المؤتمر الصحافي: «نحن جاهزون ذهنياً وبدنياً وصحياً للمواجهة، وتتبقى لنا حصة تدريبية أخيرة. الجميع كان يتوقع خروج عُمان، لكن من واقع خبرتي وتجاربي، كرة القدم مدرسة في الحياة تتجاوز المستطيل الأخضر، وفي كل يوم تمنحنا دروساً أكبر من كرة القدم».

وطالب مدرب عُمان بتوجيه أي انتقادات إليه بعيداً عن لاعبيه، قائلاً: «من يريد الانتقاد فليوجه انتقاده لي أنا فقط. اللاعبون يقومون بعمل رائع، ولدينا عناصر تمتلك خبرات كبيرة، إلى جانب لاعبين صغار في السن لا تسمح أعمارهم بتحميلهم كل هذه الانتقادات».

وعن مواجهة الإمارات، قال السكتيوي: «لا نقلل من أنفسنا، وفي الوقت ذاته نحترم منافسينا. نحترم الإمارات كما نحترم جميع المنتخبات التي نواجهها. نصف النهائي يتحدث عن نفسه، وخلال 90 دقيقة لا توجد فوارق بين المنتخبين. سنواجه فريقاً جيداً، ونحن أيضاً فريق يتطور ويكبر مع تقدم المنافسات».

وأشاد السكتيوي بالعمل الذي يقوم به المنتخب الإماراتي، مضيفاً: «الإمارات تسير وفق تخطيط بدأ منذ سنوات لبناء منتخب مميز للمستقبل. سنواجه فريقاً قوياً ومتماسكاً يملك مجموعة جيدة وعناصر مميزة».

وفي رده على اعتذار صحافي عراقي عما بدر من بعض وسائل الإعلام العراقية عقب الجولة الأخيرة من دور المجموعات، قال السكتيوي: «أحيي الشعب العراقي الشقيق والجميل والراقي. كرة القدم لعبة تجمع الشعوب، وعند إطلاق صفارة النهاية ينتهي كل شيء».

من جانبه، أكد حسين الشحري، لاعب المنتخب العُماني، ثقته بقدرة فريقه على المنافسة، قائلاً: «منتخب الإمارات كبير ويملك عناصر ممتازة، لكننا لا نقلل من أنفسنا. سنلعب 11 لاعباً أمام 11، ونأمل في بلوغ المباراة النهائية».

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