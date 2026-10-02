عبد القدوس عطية: تعليمات دونيس ستقودنا لتجاوز «بطل آسيا»

أكد عبد القدوس عطية، حارس مرمى المنتخب السعودي، جاهزية الأخضر الكاملة للمواجهة المقبلة أمام قطر في نصف نهائي «خليجي 27»، مشدداً على أهمية التركيز الذهني، وتطبيق تعليمات الجهاز الفني لتجاوز عقبة المنافس المتمرس.

وقال عبد القدوس عطية في حديثه لممثلي وسائل الإعلام: «نتمنى الفوز، وسنلعب مع منتخب متمرس وهو بطل آسيا، وإن شاء الله نطبق التعليمات التي طلبها المدرب، وبإذن الله يكون التوفيق حليفنا».

وبشأن استدعائه بعد بداية البطولة، قال: «طبعاً اللاعب طموحه أن يمثل الوطن، وفي أي وقت أنا جاهز، بغض النظر استدعوني في بداية البطولة أو لا، وكل واحد يقدم الذي عليه، الجميع فيه الخير والبركة»

️| عبدالقدوس عطية لاعب #المنتخب_السعودي في حديث لوسائل الإعلام قبل مواجهة #قطر:- سنواجه منتخب متمرس على البطولات وهو بطل آسيا، المدرب بحاجة لعقل اللاعب يكون حاضر ذهنيا لأن الوقت قصير، وطموح أي لاعب تمثيل المنتخب.#السعودية_قطر#خليجي27 pic.twitter.com/jYGmv8Zdt3 — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) October 2, 2026

وحول تطبيق تكتيك المدرب قال عطيه: «المدرب بحكم عدم وجود مدة كافية بين المباراة والمباراة الأخرى بكل تأكيد هو يحتاج إلى أن يكون عقل اللاعب حاضراً، ويستقبل المعلومة بشكل أسرع».

وأضاف عطية: «عمل المدرب دونيس واضح للجميع في الثلاث مباريات الماضية، وبإذن الله يتوج بفوز، السبت».