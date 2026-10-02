صافرة «بينيرو» تضبط قمة السعودية وقطر في «خليجي 27»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/5325183-%D8%B5%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%B1%D9%88-%D8%AA%D8%B6%D8%A8%D8%B7-%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A-27
صافرة «بينيرو» تضبط قمة السعودية وقطر في «خليجي 27»
جواو بينيرو (فيفا)
سيقود الحكم البرتغالي جواو بينيرو مواجهة السعودية وقطر السبت، على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، ضمن الدور نصف النهائي من بطولة «خليجي 27».
وكلّفت لجنة الحكام في الاتحاد الخليجي لكرة القدم بينيرو بإدارة المواجهة، على أن يعاونه مواطناه بيدرو ريبيرو ولوسيانو مايا، فيما سيكون البحريني عمار محفوظ حكماً رابعاً، ومواطنه محمد جعفر سلمان حكماً خامساً.
وسيتولى الصيني فو مينغ مهمة حكم تقنية الفيديو المساعد، بمساعدة الكويتي عبد الله عرب، فيما عُيّن الإماراتي حمد المزروعي مقيماً للحكام.
وفي نصف النهائي الآخر، الذي يجمع الإمارات وعُمان على استاد الأمير عبد الله الفيصل، أسندت اللجنة إدارة المباراة إلى الحكم الهولندي داني ماكليلي، ويعاونه مواطناه هيسيل ستيجسترا وجان دي فريز، فيما سيكون العراقي زيد ثامر حكماً رابعاً، ومواطنه حيدر عبد الحسن حكماً خامساً.
وسيتولى الهولندي أروين بلانك مهمة حكم تقنية الفيديو المساعد، بمساعدة البحريني إسماعيل حبيب، فيما سيكون السعودي عبد الرحمن العمري مقيماً للحكام.
طارق السكتيوي: عُمان جاهزة لمواجهة الإمارات… لا فوارق بيننا
طارق السكتيوي خلال المؤتمر الصحافي (علي العمري)
أكد المغربي طارق السكتيوي، مدرب المنتخب العُماني، جاهزية فريقه لمواجهة الإمارات في نصف نهائي كأس الخليج العربي «خليجي 27»، مشدداً على أن بلوغ هذه المرحلة جاء بعد تجاوز ظروف صعبة، وأن لاعبيه يستحقون الإشادة بعيداً عن الانتقادات.
وقال السكتيوي في المؤتمر الصحافي: «نحن جاهزون ذهنياً وبدنياً وصحياً للمواجهة، وتتبقى لنا حصة تدريبية أخيرة. الجميع كان يتوقع خروج عُمان، لكن من واقع خبرتي وتجاربي، كرة القدم مدرسة في الحياة تتجاوز المستطيل الأخضر، وفي كل يوم تمنحنا دروساً أكبر من كرة القدم».
️| صحافي عراقي: نعتذر عما بدر من الإعلام العراقي بعد المواجهة الأخيرة.️| طارق السكتيوي مدرب منتخب عمان في المؤتمر الصحافي:- أحيي الشعب العراقي الشقيق الجميل والراقي، كرة القدم لعبة تجمع بين الشعوب وعند إطلاق الصافرة ينتهي كل شيء. #الإمارات_عمان#خليجي27pic.twitter.com/A70TmtKClV
وطالب مدرب عُمان بتوجيه أي انتقادات إليه بعيداً عن لاعبيه، قائلاً: «من يريد الانتقاد فليوجه انتقاده لي أنا فقط. اللاعبون يقومون بعمل رائع، ولدينا عناصر تمتلك خبرات كبيرة، إلى جانب لاعبين صغار في السن لا تسمح أعمارهم بتحميلهم كل هذه الانتقادات».
وعن مواجهة الإمارات، قال السكتيوي: «لا نقلل من أنفسنا، وفي الوقت ذاته نحترم منافسينا. نحترم الإمارات كما نحترم جميع المنتخبات التي نواجهها. نصف النهائي يتحدث عن نفسه، وخلال 90 دقيقة لا توجد فوارق بين المنتخبين. سنواجه فريقاً جيداً، ونحن أيضاً فريق يتطور ويكبر مع تقدم المنافسات».
وأشاد السكتيوي بالعمل الذي يقوم به المنتخب الإماراتي، مضيفاً: «الإمارات تسير وفق تخطيط بدأ منذ سنوات لبناء منتخب مميز للمستقبل. سنواجه فريقاً قوياً ومتماسكاً يملك مجموعة جيدة وعناصر مميزة».
وفي رده على اعتذار صحافي عراقي عما بدر من بعض وسائل الإعلام العراقية عقب الجولة الأخيرة من دور المجموعات، قال السكتيوي: «أحيي الشعب العراقي الشقيق والجميل والراقي. كرة القدم لعبة تجمع الشعوب، وعند إطلاق صفارة النهاية ينتهي كل شيء».
من جانبه، أكد حسين الشحري، لاعب المنتخب العُماني، ثقته بقدرة فريقه على المنافسة، قائلاً: «منتخب الإمارات كبير ويملك عناصر ممتازة، لكننا لا نقلل من أنفسنا. سنلعب 11 لاعباً أمام 11، ونأمل في بلوغ المباراة النهائية».
زلاتكو مدرب الإمارات: درست عُمان جيداً… نسعى للسيطرة والتأهل لنهائي الخليج
أكد الكرواتي زلاتكو داليتش، مدرب منتخب الإمارات، صعوبة مواجهة عُمان في نصف نهائي كأس الخليج العربي «خليجي 27»، مشيراً إلى أن فريقه درس منافسه جيداً، خصوصاً ردة فعله القوية في الدقائق الأخيرة من مواجهته أمام الكويت.
وقال داليتش في المؤتمر الصحافي الذي يسبق المباراة: «سنواجه منتخباً محترماً وقوياً، ودرسنا عُمان جيداً، خصوصاً ما قدمه في آخر 20 دقيقة أمام الكويت. كثيرون لم يتوقعوا تأهله، لكنه أظهر ردة فعل كبيرة، ومدربه قام بعمل رائع».
وأضاف: «نحن في نصف النهائي، وأنا سعيد بالطريقة التي لعبنا بها حتى الآن وبما قدمه اللاعبون. كثيرون يقولون إننا من المرشحين، لكن تركيزنا ينصب على مواجهة عُمان، ونسير خطوة بخطوة، وبعد ذلك سنرى ما سيحدث».
ورفض داليتش اتخاذ فارق الراحة بين المنتخبين مبرراً قبل المواجهة، موضحاً: «عُمان حصلت على يوم إضافي للراحة، لكننا قمنا بما يجب علينا القيام به، وأرحنا عدداً من اللاعبين أمام قطر. لا توجد أعذار، وسنعمل بأقصى طاقتنا».
وشدد المدرب الكرواتي على أهمية البطولة وصعوبة المنافسة على لقبها، قائلاً: «كأس الخليج بطولة مهمة، وجميع المدربين يعملون بجد من أجل الوصول إلى النهائي. يومان كافيان لاستعادة الطاقة، وليس من السهل الفوز بهذه الكأس. علينا العمل بجد والسيطرة على المباراة لأننا سنواجه منتخباً قوياً».
من جانبه، أكد خليفة الحمادي، لاعب المنتخب الإماراتي، جاهزية فريقه للمواجهة، وقال: «نحترم جميع المنافسين، لكن تركيزنا الأكبر على أنفسنا. نحن جاهزون كمجموعة لتقديم أفضل ما لدينا وبلوغ المباراة النهائية».
الإسباني جوليان لوبيتيغي مدرب المنتخب القطري (الشرق الأوسط)
أكد الإسباني جوليان لوبيتيغي، مدرب المنتخب القطري، أن فريقه حضر إلى بطولة كأس الخليج العربي «خليجي 27» بهدف المنافسة على اللقب، مشدداً على أن مواجهة المنتخب السعودي في نصف النهائي تمثل اختباراً أمام «أقوى خصم» في البطولة، في الوقت الذي كشف فيه عن معاناة أكرم عفيف من وعكة صحية قد تحول دون مشاركته في المباراة.
وقال لوبيتيغي، خلال المؤتمر الصحافي الذي يسبق المواجهة: «نحن مستعدون بعد يومي التحضير اللذين أتيحا لنا، وعملنا خلالهما على الاستشفاء، وهي النقطة الأهم. التشكيلة واضحة بالنسبة لنا واللاعبون مستعدون. سنواجه خصماً قوياً وهو المنتخب المضيف، وأمام عدد كبير من جماهيره، وهذا يمنحنا حافزاً كبيراً».
وكشف مدرب قطر عن الشكوك المحيطة بمشاركة أكرم عفيف، قائلاً: «أكرم يعاني من وعكة صحية، ولا أعلم حتى الآن ما إذا كان سيشارك غداً أم لا».
ورفض لوبيتيغي اعتبار الحضور الجماهيري السعودي عامل ضغط على لاعبيه، مؤكداً أن اللعب أمام مدرجات ممتلئة سيمنح فريقه حافزاً إضافياً، وقال: «لدينا الخبرة في اللعب أمام الجماهير، ومن حسن حظنا أن الملعب سيكون ممتلئاً، لأن ذلك سيزيد من حماسنا. نعلم أنهم سيحضرون لدعم منتخبهم، لكن هذا لا يشكل ضغطاً علينا، بل يمنحنا حافزاً إضافياً».
وأضاف: «لا توجد أعذار في هذه المباراة. تركيزنا منصب على اللعب ومحاولة التفوق على المنافس. المواجهة صعبة والوقت كان ضيقاً للتحضير، لكن علينا أن ندافع جيداً ونهاجم بحدة، ونمتلك القوة البدنية والذهنية والتكتيكية اللازمة لذلك».
وعن اعتبار المنتخب القطري مرشحاً للتفوق بالنظر إلى خبراته وتتويجه السابق بكأس آسيا، قال لوبيتيغي رداً على سؤال «الشرق الأوسط»: «التاريخ مهم، لكننا نتحدث عن الواقع الآن. نريد المنافسة، ورغم الإصابات وضيق الوقت، فلا توجد أعذار. نتمتع بثقة عالية ونريد تقديم مباراة جيدة، وإذا نجحنا في الفوز على المنتخب السعودي فسيكون ذلك أمراً رائعاً».
ودافع المدرب الإسباني عن المستوى الذي قدمه فريقه خلال البطولة، قائلاً: «صنعنا الكثير من الفرص للتسجيل، ولذلك لدي رأي مختلف عمن يقول إن المنتخب القطري لم يقدم مستوى جيداً. لدينا العقلية والقوة للمنافسة، والدليل أننا موجودون في نصف النهائي. تركيزنا الآن على مواجهة السعودية أمام نحو 55 ألف مشجع، وهذا يمثل حافزاً بالنسبة لنا».
وشدد لوبيتيغي على أن المشاركة القطرية لا تستهدف مجرد تجربة عناصر جديدة، وقال: «لم نأتِ إلى هنا لمجرد اللعب. نتعامل مع البطولة بجدية، ولا نريد الاستمتاع فقط، بل نريد الفوز وتقديم أفضل ما لدينا، ولا نفكر الآن في أي شيء يأتي بعد هذه المباراة».
وأضاف: «وصلنا إلى هنا من أجل الفوز بالكأس. خضنا عدداً من المباريات وبذلنا جهداً كبيراً، والخطوة الحالية هي نصف النهائي. سنواجه أقوى خصم في هذه البطولة، لكن لدينا طاقة كبيرة. من الصعب في كرة القدم خوض أربع أو خمس مباريات خلال فترة قصيرة، لكننا مستعدون لذلك».
من جانبه، أكد عبد العزيز حاتم، لاعب المنتخب القطري، ارتفاع معنويات اللاعبين قبل المواجهة، وقال: «نحن مستعدون بمعنويات مرتفعة، والجميع جاهز. كان لدينا يومان للتحضير وتركيزنا بالكامل على تحقيق التأهل، وندرك صعوبة مواجهة البلد المضيف».
وعن المرحلة التي يعيشها المنتخب القطري، قال حاتم: «فترة كأس العالم مختلفة عما نعيشه حالياً. لدينا عناصر جديدة ونمر بمرحلة انتقالية، وهذه البطولة مختلفة، وهدفنا فيها مختلف عن كأس العالم. نريد المنافسة، وهذه هي عقليتنا».
وأشار حاتم إلى ترقبه اللعب أمام الحضور الجماهيري الكبير، مضيفاً: «من الرائع أن تلعب أمام أكثر من 50 ألف مشجع، والجميع ينتظر هذه المواجهة».