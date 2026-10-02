طارق السكتيوي: عُمان جاهزة لمواجهة الإمارات… لا فوارق بيننا

أكد المغربي طارق السكتيوي، مدرب المنتخب العُماني، جاهزية فريقه لمواجهة الإمارات في نصف نهائي كأس الخليج العربي «خليجي 27»، مشدداً على أن بلوغ هذه المرحلة جاء بعد تجاوز ظروف صعبة، وأن لاعبيه يستحقون الإشادة بعيداً عن الانتقادات.

وقال السكتيوي في المؤتمر الصحافي: «نحن جاهزون ذهنياً وبدنياً وصحياً للمواجهة، وتتبقى لنا حصة تدريبية أخيرة. الجميع كان يتوقع خروج عُمان، لكن من واقع خبرتي وتجاربي، كرة القدم مدرسة في الحياة تتجاوز المستطيل الأخضر، وفي كل يوم تمنحنا دروساً أكبر من كرة القدم».

️| صحافي عراقي: نعتذر عما بدر من الإعلام العراقي بعد المواجهة الأخيرة.️| طارق السكتيوي مدرب منتخب عمان في المؤتمر الصحافي:- أحيي الشعب العراقي الشقيق الجميل والراقي، كرة القدم لعبة تجمع بين الشعوب وعند إطلاق الصافرة ينتهي كل شيء. #الإمارات_عمان #خليجي27 pic.twitter.com/A70TmtKClV — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) October 2, 2026

وطالب مدرب عُمان بتوجيه أي انتقادات إليه بعيداً عن لاعبيه، قائلاً: «من يريد الانتقاد فليوجه انتقاده لي أنا فقط. اللاعبون يقومون بعمل رائع، ولدينا عناصر تمتلك خبرات كبيرة، إلى جانب لاعبين صغار في السن لا تسمح أعمارهم بتحميلهم كل هذه الانتقادات».

وعن مواجهة الإمارات، قال السكتيوي: «لا نقلل من أنفسنا، وفي الوقت ذاته نحترم منافسينا. نحترم الإمارات كما نحترم جميع المنتخبات التي نواجهها. نصف النهائي يتحدث عن نفسه، وخلال 90 دقيقة لا توجد فوارق بين المنتخبين. سنواجه فريقاً جيداً، ونحن أيضاً فريق يتطور ويكبر مع تقدم المنافسات».

وأشاد السكتيوي بالعمل الذي يقوم به المنتخب الإماراتي، مضيفاً: «الإمارات تسير وفق تخطيط بدأ منذ سنوات لبناء منتخب مميز للمستقبل. سنواجه فريقاً قوياً ومتماسكاً يملك مجموعة جيدة وعناصر مميزة».

وفي رده على اعتذار صحافي عراقي عما بدر من بعض وسائل الإعلام العراقية عقب الجولة الأخيرة من دور المجموعات، قال السكتيوي: «أحيي الشعب العراقي الشقيق والجميل والراقي. كرة القدم لعبة تجمع الشعوب، وعند إطلاق صفارة النهاية ينتهي كل شيء».

️| حسين الشحري لاعب منتخب عمان في المؤتمر الصحافي:- منتخب الإمارات منتخب كبير ولديه عناصر ممتازة، لا نقلل من نفسنا سنلعب مواجهة 11 ضد 11، ونأمل بلوغ النهائي.#الإمارات_عمان #خليجي27 pic.twitter.com/2yxLGGWkFT — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) October 2, 2026

من جانبه، أكد حسين الشحري، لاعب المنتخب العُماني، ثقته بقدرة فريقه على المنافسة، قائلاً: «منتخب الإمارات كبير ويملك عناصر ممتازة، لكننا لا نقلل من أنفسنا. سنلعب 11 لاعباً أمام 11، ونأمل في بلوغ المباراة النهائية».