إيفانز يتخلف عن منافسيه على اللقب من رالي سردينيا

تخلف إلفين إيفانز متصدر ترتيب بطولة العالم للراليات عن منافسيه، لكنه حافظ على مساره نحو اللقب بعد المراحل الأولى في اليوم الأول الكامل من الجولة الإيطالية الحاسمة في سردينيا اليوم (الجمعة).

وفاز أدريان فورمو وتييري نوفيل سائقي هيونداي، بالمرحلتين الثانية والثالثة على التوالي، واحتلا المركزين الأول والثاني عند استراحة الظهيرة، بينما جاء أوليفر سولبرغ سائق تويوتا، وأحد أبرز المتنافسين على اللقب، في المركز الثالث.

وجاء سامي باجاري سائق تويوتا في المركز الرابع، بينما احتل زميله المخضرم إيفانز، الذي عانى من صعوبات كونه أول المنطلقين على الطرق الحصوية الوعرة، المركز السادس.

وقال باجاري: «على الأقل أنا أسرع من إلفين، لكنني قلق بعض الشيء من أن هذا ليس كافياً».

وهناك 35 نقطة متاحة للفوز بها في هذا السباق، وهو الجولة الأخيرة من البطولة بعد إلغاء جولة السعودية، ويتقدم الويلزي إيفانز بفارق 17 نقطة على الفنلندي باجاري، و21 نقطة على السويدي سولبرج.

وسيتوج بطل جديد للبطولة أياً كان الفائز من بين المتنافسين الثلاثة على اللقب.

وفاز سولبرج بالمرحلة الافتتاحية أمس (الخميس)، وكان الأسرع أيضاً في المرحلة الرابعة اليوم، متقدماً بفارق 0.8 ثانية على حامل اللقب سيباستيان أوجيه سائق تويوتا، الذي خرج من المنافسة على اللقب، لكنه يحتل المركز الخامس في سردينيا.

وبحسب الوضع الحالي، سيكون إيفانز البطل، بعد أن جاء في المركز الثاني 5 مرات في المواسم الستة الماضية، ولكن هناك الكثير من العقبات التي تنتظره قبل نهاية الرالي يوم الأحد.

ويشهد اليوم تكرار المسار نفسه المكون من 3 مراحل بعد فترة الاستراحة، بالإضافة إلى 6 مراحل غداً (السبت)، و4 مراحل يوم الأحد.