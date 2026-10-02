لوكلير يسجل أسرع وقت في التجربة الحرة الثانية لسباق جائزة البحرين

تصدر شارل لوكلير، سائق فريق «فيراري»، التجربة الحرة الثانية لسباق جائزة البحرين الكبرى، الجمعة، المقام بماليزيا، ضمن بطولة العالم لسباقات سيارات «فورمولا 1».

وسجل سائق إمارة موناكو أسرع وقت في التجربة الثانية، محققاً دقيقة واحدة و37.528 ثانية، متفوقاً بفارق 0.099 ثانية على أقرب ملاحقيه الفرنسي إسحاق حجار، سائق فريق «ريد بول»، في حين جاء البريطاني لاندو نوريس (حامل اللقب)، سائق فريق «مكلارين»، في المركز الثالث.

واحتل الهولندي ماكس فيرستابن، سائق فريق «ريد بول»، المركز الرابع، بعد أن تصدر التجربة الحرة الأولى، التي أقيمت في وقت سابق الجمعة.

وجاء الإيطالي كيمي أنتونيلي، متصدر الترتيب العام بفئة السائقين، في المركز الثامن، في حين حلّ زميله في فريق «مرسيدس»، البريطاني جورج راسل، في المركز السابع.

وعادت منافسات «فورمولا 1» إلى مضمار سيبانج الدولي للمرة الأولى منذ تسع سنوات، حيث يستضيف سباق جائزة البحرين الكبرى المعاد جدولته، بعد أن كان قد ألغي في وقت سابق من هذا العام بسبب الصراع في الشرق الأوسط.

وكان فيرستابن قد فاز بآخر سباق أقيم في سيبانغ عام 2017، حين استضاف المضمار سباق جائزة ماليزيا الكبرى.

ويتصدر أنتونيلي الترتيب العام متفوقا بفارق 66 نقطة على راسل، صاحب المركز الثاني، مع تبقي ثمانية سباقات على نهاية الموسم الحالي، علماً بأن فريق مرسيدس جلب مجموعة من القطع الجديدة إلى ماليزيا، في خطوة تمثل أكبر عملية تحديث للسيارة منذ سباق جائزة ميامي الكبرى في مايو (أيار) الماضي.

ومن المقرر إقامة التجربة الحرة الثالثة والتجربة التأهيلية السبت، في حين يجرى السباق الأحد.