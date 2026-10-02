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الرياضة رياضة سعودية

«العوجاء أجمل» تتصدر مهرات «جمال الخيل العربية» في الخالدية

عرض لأحد الخيول العربية الأصيلة (الشرق الأوسط)
عرض لأحد الخيول العربية الأصيلة (الشرق الأوسط)
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«العوجاء أجمل» تتصدر مهرات «جمال الخيل العربية» في الخالدية

عرض لأحد الخيول العربية الأصيلة (الشرق الأوسط)
عرض لأحد الخيول العربية الأصيلة (الشرق الأوسط)

توّجت المهرة «العوجاء أجمل» لمربط أجمل بصدارة فئة المهرات عمر سنة «أ»، فيما فرضت «كي إتش ريشة» لمربط الخوالد حضورها في الفئة «ب»، وذلك في مستهل منافسات البطولة الوطنية لجمال الخيل العربية الأصيلة بنسختها الخامسة عشرة في الرياض، التي تشهد تنافس 276 رأساً على ألقاب مختلف الفئات.

وجاءت «دي إيه شيحة» لعزام القاسم ثانية في فئة المهرات عمر سنة «أ»، وحلت «فلوة القمرا» ثالثة، بينما شهدت الفئة «ب» حصول «جوهرة صحاري» لمربط الصحاري على المركز الثاني، و«العالمية القمرا» لشركة القمرا للخيل العربية الأصيلة على المركز الثالث.

وفي منافسات الأمهار عمر سنة، توّج «إم تي سراب» لمؤسسة إم تي أرابيانز بالمركز الأول في الفئة «أ»، متقدماً على «هياب أجمل» لمربط أجمل، و«يو دي حسام» لمربط يو دي، بينما ذهب لقب الفئة «ب» إلى «بيرق قيصر العرب» لمربط قيصر العرب، وحل «شنار غرناطة» لمبارك الهاجري ثانياً، و«أي دي نايف» لمربط عدنان ثالثاً.

جانب من تتويج الفائزين في البطولة (الشرق الأوسط)

وفي فئات المهرات عمر سنتين، حصدت «سلمى السيد» لمربط السيد للخيل العربية الأصيلة صدارة الفئة «أ»، أمام «سلوة الشقب» و«بسمة النوف»، فيما تفوقت «شامة عراب الصحراء» لسعد بوبشيت في الفئة «ب»، متقدمة على «جزلة أجمل» و«سمية عذبة».

وذهبت صدارة فئة المهرات عمر سنتين «ج» إلى «إكرام الباهية» لخالد الشيباني، تلتها «تيماء كيو إم» لمربط كيو إم للخيل العربية الأصيلة، ثم «إس كي جواهر» لإسطبلات السكب.

أما منافسات المهرات عمر ثلاث سنوات، فشهدت تتويج «أنتوتينا سي إم آي» لمربط الصحراء بصدارة الفئة «أ»، وحلت «سمو الباخت» لمربط العريب ثانية، و«لطيفة العامرية» لمربط العامرية للخيل العربية الأصيلة ثالثة.

وفي الفئة «ب»، حصدت «ميرال الباشا» لمربط السيد المركز الأول، وجاءت «مسك بن ج» لمربط الرمز ثانية، فيما نالت «دانة أجمل» لريان العسيلان المركز الثالث.

وتقام البطولة تحت إشراف مركز الملك عبد العزيز للخيل العربية الأصيلة، وتعد من أبرز بطولات جمال الخيل في المملكة، بمشاركة نخبة من الملاك والمربين والمرابط، فيما تبلغ قيمة جوائزها النقدية 700 ألف ريال.

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بن حريمل لـ«الشرق الأوسط»: اليوم برونزية وغداً ذهبية

بن حريمل بعد فوزه في النزال (فريق السعودية)
بن حريمل بعد فوزه في النزال (فريق السعودية)
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بن حريمل لـ«الشرق الأوسط»: اليوم برونزية وغداً ذهبية

بن حريمل بعد فوزه في النزال (فريق السعودية)
بن حريمل بعد فوزه في النزال (فريق السعودية)

عبّر اللاعب السعودي محمد بن حريمل عن سعادته بتحقيق ميدالية برونزية في دورة الألعاب الآسيوية، من خلال فريق للجوجيستو، مبيناً أن سعادته نابعة من أن من المحتمل غيابه عن هذه المنافسات نتيجة الإصابة التي كان يعانيها.

وبيّن بن حريمل، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أنه يهدف للذهب في المستقبل، وأنه سيعمل على تحقيق ذلك.

وحول إبعاده عن مسار الذهبية قال بن حريمل إنه أبعد ومنافسه أيضاً بسبب «خطأ»، إلا أنه لم يفوّت المسار وتحقيق مُنجز في مسار الحصول على ميدالية برونزية، حيث نجح في تحقيق مراده.

وأشار بن حريمل إلى أن لعبة الجوجستو تحظى بتوسع في المملكة، خلال السنوات الأخيرة، نتيجة دعم وزارة الرياضة.

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دورة الألعاب الآسيوية اليابان
الرياضة رياضة سعودية

آل مرضي لـ«الشرق الأوسط»: ميداليتي هدية للوطن

آل مرضي خلال النزال (فريق السعودية)
آل مرضي خلال النزال (فريق السعودية)
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آل مرضي لـ«الشرق الأوسط»: ميداليتي هدية للوطن

آل مرضي خلال النزال (فريق السعودية)
آل مرضي خلال النزال (فريق السعودية)

قال عبد الملك آل مرضي لاعب الفريق السعودي للجوجيستو أن تحقيقه ميدالية برونزية في دورة الألعاب الآسيوية في ناغويا يمثل قيمة كبيرة بالنسبة له وللرياضة السعودية رغم أنه كان عازماً على تحقيق الميدالية الذهبية في هذه النسخة بعد أن حقق البرونزية في النسخة الماضية في هانغتشو الصينية.

وبين آل مرضي في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن البطولة تشهد تنافساً أكبر وتوسعاً في قاعدة المنافسة على المستوى القاري قياساً بالنسخة الماضية.

وأهدى آل مرضي المنجز للوطن، مبيناً أن تحقيق ثلاث ميداليات في اليوم الأول من المنافسة يؤكد تطور اللعبة واللاعبين السعوديين، مشيداً بما تحقق أيضاً في اليوم الثاني، حيث حقق زميله عمر ندا الميدالية الذهبية.

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دورة الألعاب الآسيوية اليابان
الرياضة رياضة سعودية

حباب بعد إحراز البرونزية: أطمح لإنجازات أكبر

حباب محتفلاً بالإنجاز (فريق السعودية)
حباب محتفلاً بالإنجاز (فريق السعودية)
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حباب بعد إحراز البرونزية: أطمح لإنجازات أكبر

حباب محتفلاً بالإنجاز (فريق السعودية)
حباب محتفلاً بالإنجاز (فريق السعودية)

أكد اللاعب السعودي الشاب خالد حباب (أحد أصغر لاعبي دورة الألعاب الآسيوية في ناغويا) أنه نزع الخوف من قلبه ودخل بثقة من أجل تحقيق إنجاز له وللوطن في هذه الدورة القارية الكبرى.

وقال حباب، الفائز بالميدالية البرونزية في أول مشاركة له مع الفريق السعودي في لعبة الجوجيتسو، إنه يطمح إلى مواصلة التطور من أجل تحقيق إنجازات أكبر، خصوصاً أن عمره لا يتعدى 17 عاماً، مبيناً أنه سعيد بهذا الإنجاز في ظهوره الأول، وسيكون ذلك حافزاً له للمستقبل.

وأوضح أنه خاض خمس مباريات، خسر واحدة منها فقط وفاز في الباقي، في طريقه إلى حصد الميدالية البرونزية.

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دورة الألعاب الآسيوية اليابان