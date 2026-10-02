«العوجاء أجمل» تتصدر مهرات «جمال الخيل العربية» في الخالدية

توّجت المهرة «العوجاء أجمل» لمربط أجمل بصدارة فئة المهرات عمر سنة «أ»، فيما فرضت «كي إتش ريشة» لمربط الخوالد حضورها في الفئة «ب»، وذلك في مستهل منافسات البطولة الوطنية لجمال الخيل العربية الأصيلة بنسختها الخامسة عشرة في الرياض، التي تشهد تنافس 276 رأساً على ألقاب مختلف الفئات.

وجاءت «دي إيه شيحة» لعزام القاسم ثانية في فئة المهرات عمر سنة «أ»، وحلت «فلوة القمرا» ثالثة، بينما شهدت الفئة «ب» حصول «جوهرة صحاري» لمربط الصحاري على المركز الثاني، و«العالمية القمرا» لشركة القمرا للخيل العربية الأصيلة على المركز الثالث.

وفي منافسات الأمهار عمر سنة، توّج «إم تي سراب» لمؤسسة إم تي أرابيانز بالمركز الأول في الفئة «أ»، متقدماً على «هياب أجمل» لمربط أجمل، و«يو دي حسام» لمربط يو دي، بينما ذهب لقب الفئة «ب» إلى «بيرق قيصر العرب» لمربط قيصر العرب، وحل «شنار غرناطة» لمبارك الهاجري ثانياً، و«أي دي نايف» لمربط عدنان ثالثاً.

جانب من تتويج الفائزين في البطولة (الشرق الأوسط)

وفي فئات المهرات عمر سنتين، حصدت «سلمى السيد» لمربط السيد للخيل العربية الأصيلة صدارة الفئة «أ»، أمام «سلوة الشقب» و«بسمة النوف»، فيما تفوقت «شامة عراب الصحراء» لسعد بوبشيت في الفئة «ب»، متقدمة على «جزلة أجمل» و«سمية عذبة».

وذهبت صدارة فئة المهرات عمر سنتين «ج» إلى «إكرام الباهية» لخالد الشيباني، تلتها «تيماء كيو إم» لمربط كيو إم للخيل العربية الأصيلة، ثم «إس كي جواهر» لإسطبلات السكب.

أما منافسات المهرات عمر ثلاث سنوات، فشهدت تتويج «أنتوتينا سي إم آي» لمربط الصحراء بصدارة الفئة «أ»، وحلت «سمو الباخت» لمربط العريب ثانية، و«لطيفة العامرية» لمربط العامرية للخيل العربية الأصيلة ثالثة.

وفي الفئة «ب»، حصدت «ميرال الباشا» لمربط السيد المركز الأول، وجاءت «مسك بن ج» لمربط الرمز ثانية، فيما نالت «دانة أجمل» لريان العسيلان المركز الثالث.

وتقام البطولة تحت إشراف مركز الملك عبد العزيز للخيل العربية الأصيلة، وتعد من أبرز بطولات جمال الخيل في المملكة، بمشاركة نخبة من الملاك والمربين والمرابط، فيما تبلغ قيمة جوائزها النقدية 700 ألف ريال.