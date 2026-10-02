حباب بعد إحراز البرونزية: أطمح لإنجازات أكبر

أكد اللاعب السعودي الشاب خالد حباب (أحد أصغر لاعبي دورة الألعاب الآسيوية في ناغويا) أنه نزع الخوف من قلبه ودخل بثقة من أجل تحقيق إنجاز له وللوطن في هذه الدورة القارية الكبرى.

️| خالد حباب لاعب #فريق_السعودية للجوجيتسو في حديثه لـ«الشرق الأوسط»:-نزعت الخوف من قلبي، وسعيد بالبرونزية في ظهوري الأول آسيوياً، وإن شاءالله اكسب الذهب في المشاركات المقبلة.#ناغويا2026 pic.twitter.com/RCZWm0h9qB — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) October 2, 2026

وقال حباب، الفائز بالميدالية البرونزية في أول مشاركة له مع الفريق السعودي في لعبة الجوجيتسو، إنه يطمح إلى مواصلة التطور من أجل تحقيق إنجازات أكبر، خصوصاً أن عمره لا يتعدى 17 عاماً، مبيناً أنه سعيد بهذا الإنجاز في ظهوره الأول، وسيكون ذلك حافزاً له للمستقبل.

وأوضح أنه خاض خمس مباريات، خسر واحدة منها فقط وفاز في الباقي، في طريقه إلى حصد الميدالية البرونزية.