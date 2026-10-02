«آسياد 2026»: استبعاد لاعبة جودو صينية بعد عضّ منافستها اليابانية

قال مسؤولون في الاتحاد الياباني للجودو إنهم لم يشهدوا حادثة مماثلة من قبل، بعدما بدت اللاعبة اليابانية رين مايدا التي توّجت لاحقا بالذهبية، وكأنها تعرضت للعض من منافستها الصينية خلال دورة الألعاب الآسيوية.

وحصلت مايدا على بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي من منافسات وزن تحت 70 كيلوغراماً في ناغويا، بعدما استُبعدت الصينية تانغ جينغ من المباراة بعد نحو دقيقة ونيّف من بدايتها.

وبدت تانغ كأنها عضّت مايدا أعلى معصمها أثناء اشتباك اللاعبتين على الأرض، قبل أن تنهض مايدا من بساط المنافسة وتُظهر للحكم آثار أسنان واضحة على ذراعها.

وبعد مراجعة الحكام لقطات الفيديو، تقرر استبعاد تانغ ومنح الفوز لمايدا.

وقالت مدربة منتخب اليابان للسيدات في الجودو، ماكي تسوكادا، لموقع «ذا ديجست» الرياضي، إن هذه الحادثة كانت الأولى من نوعها التي تشهدها خلال مسيرتها الطويلة في هذه الرياضة.

وأضافت عقب الواقعة التي شهدتها منافسات وزن تحت 70 كلغ الخميس: «في بطولات مثل الألعاب الآسيوية، وقعت في السابق حوادث يتعرض فيها أحد اللاعبين للكمة في الوجه، أو لتورم في العين، لكنني لم أرَ شيئاً كهذا من قبل».

وتابعت: «أشعر بالندم لأننا لم نتوقع احتمال حدوث شيء من هذا القبيل».

وأوضحت تسوكادا أن آثار العض كانت ظاهرة بوضوح، رغم وضع مايدا شريطاً واقياً على ذلك الجزء من ذراعها.

وقالت: «وصل الأمر إلى حد اعتقدنا معه أنها قد تبدأ بالنزيف، لكنه لم يتطور إلى درجة تستدعي تطهير الجرح، أو اتخاذ إجراءات من هذا النوع».

وأضافت: «ومع ذلك، كانت آثار الأسنان واضحة وثابتة على ذراعها».

وواصلت مايدا مشوارها في البطولة حتى حصدت الميدالية الذهبية، بعدما تغلبت في النهائي على الكازاخستانية أزهار أسخات.