وانغ شيو تحرز ذهبية فردي سيدات التنس بدورة الألعاب الآسيوية

تغلبت الصينية وانغ شيو على مواطنتها تشانغ شواي بنتيجة 6-2 و6-1 لتفوز بالميدالية الذهبية في منافسات فردي السيدات للتنس اليوم الجمعة ضمن دورة الألعاب الآسيوية بمدينة ناغويا اليابانية، كما منحها هذا الفوز تأهلاً تلقائياً للمشاركة في أولمبياد لوس أنجليس عام 2028.

كانت المباراة النهائية بين اللاعبتين الصينيتين بمثابة مواجهة بين صديقتين، إذ تعدّ تشانغ (37 عاماً)، الحائزة على لقبين في منافسات الزوجي بالبطولات الأربع الكبرى (غراند سلام) خلال مسيرتها، بمثابة مرشدة للعديد من اللاعبات الصينيات الأصغر سناً، بمن فيهن وانغ 25 عاماً.

وتحدثت وانغ عن تشانغ، قائلة: «إنها شخصية أكن لها احتراماً كبيراً. فكل التجارب التي مرت بها تمثل حافزاً وتشجيعاً لي أيضاً».

وأضافت وانغ: «رغم ذلك، فإن أسمى درجات الاحترام التي يمكنني إظهارها داخل الملعب هي تقديم أفضل ما لدي أثناء مواجهتها. هكذا هي طبيعة الرياضة والمنافسات عالية المستوى. حيث تعبر أفعالك عنك».

وكانت وانغ قد تأهلت للنهائي، أمس الخميس، بعد فوزها في المربع الذهبي على المرشحة الأبرز للقب، الفلبينية أليكس إيلا، المصنفة الـ18 عالمياً، التي فضلت عدم المشاركة في بطولة الصين المفتوحة الجارية حالياً بالعاصمة بكين، وذلك من أجل اللعب في اليابان وتمثيل بلادها.

وحصلت إيلا على الميدالية البرونزية، وهو الإنجاز نفسه الذي حققته اللاعبة الأخرى الخاسرة في قبل النهائي، الكازاخية يوليا بوتينتسيفا.

كما تحدثت وانغ عن تأثير تشانغ عليها، حتى قبل خوض مباراة الميدالية الذهبية، حيث قالت بعد فوزها على إيلا: «لطالما كانت تشانغ شواي قدوة رائعة. إنها سخية للغاية في مشاركة خبراتها، وتقدم دعماً كبيراً للاعبات الأصغر سناً مثلي. إنها تمثل الرابط القوي للفريق، وتلعب دوراً كبيراً في تعليمنا كيفية دعم بعضنا بعضاً».

وستكون هذه هي المشاركة الثانية لوانغ في الألعاب الأولمبية، علماً أنها خسرت قبل عامين في دورة ألعاب باريس بالدور الثالث أمام البولندية إيغا شفيونتيك.