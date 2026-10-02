آل مرضي لـ«الشرق الأوسط»: ميداليتي هدية للوطن

قال عبد الملك آل مرضي لاعب الفريق السعودي للجوجيستو أن تحقيقه ميدالية برونزية في دورة الألعاب الآسيوية في ناغويا يمثل قيمة كبيرة بالنسبة له وللرياضة السعودية رغم أنه كان عازماً على تحقيق الميدالية الذهبية في هذه النسخة بعد أن حقق البرونزية في النسخة الماضية في هانغتشو الصينية.

وبين آل مرضي في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن البطولة تشهد تنافساً أكبر وتوسعاً في قاعدة المنافسة على المستوى القاري قياساً بالنسخة الماضية.

️| عبدالملك آل مرضي لاعب #فريق_السعودية للجوجيتسو في حديثه لـ«الشرق الأوسط»:-كان هدفي الفوز بالميدالية الذهبية، وسعيد بتحقيق منجز آخر في مشاركتي الثانية في الآسياد.#ناغويا2026 pic.twitter.com/gzBUb1y8sT — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) October 2, 2026

وأهدى آل مرضي المنجز للوطن، مبيناً أن تحقيق ثلاث ميداليات في اليوم الأول من المنافسة يؤكد تطور اللعبة واللاعبين السعوديين، مشيداً بما تحقق أيضاً في اليوم الثاني، حيث حقق زميله عمر ندا الميدالية الذهبية.