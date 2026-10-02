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جنون البرازيل يجتاح كولكاتا قبل مواجهة الهند الودية

جانب من لاعبين منتخب البرازيل (أ.ف.ب)
جانب من لاعبين منتخب البرازيل (أ.ف.ب)
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جنون البرازيل يجتاح كولكاتا قبل مواجهة الهند الودية

جانب من لاعبين منتخب البرازيل (أ.ف.ب)
جانب من لاعبين منتخب البرازيل (أ.ف.ب)

تلقى منتخب البرازيل لكرة القدم استقبالاً حافلاً من الجماهير في كولكاتا، قبل المباراة الودية ضد الهند غداً السبت، ويرغب المدرب كارلو أنشيلوتي في إمتاع الجماهير وتقديم أداء يتناسب مع هذه الاحتفالية.

وتتمتع البرازيل ومنافستها الأرجنتين بقاعدة جماهيرية كبيرة ومخلصة في المدينة الواقعة في شرق الهند والمولعة باللعبة، حيث يعود شغف وحب المشجعين لكرة القدم في أميركا الجنوبية إلى عقود مضت.

وتزينت أحياء بأكملها بألوان البرازيل والأرجنتين خلال كأس العالم، وامتلأ ملعب سولت ليك بأكثر من 60 ألف مشجع عندما لعبت الأرجنتين مباراة ودية في كولكاتا في عام 2011، وشاركت البرازيل في كأس العالم تحت 17 عاماً هناك بعد ست سنوات.

وقال أنشيلوتي للصحافيين، اليوم الجمعة، بعد يوم واحد من استقبال حشود من المشجعين للفريق في المطار: «نعلم مدى حب هذه المنطقة لمنتخب البرازيل. ونحن سعداء بوجودنا هنا لمواجهة الهند».

وأضاف: «كل هذه المباريات تمثل تحضيراً جيداً وفرصة جيدة لإظهار ما نستطيع فعله».

وتابع: «أود أن يستمتع اللاعبون، وأن يلعبوا باستمتاع في كل مباراة. نريد أن نلعب دائماً باستمتاع».

وتحتل الهند المركز 138 في التصنيف العالمي، وهي أقل منافس تصنيفاً تواجهه البرازيل، الفائزة بكأس العالم خمس مرات، منذ عام 1998، عندما لعبت أمام أندورا التي كانت تحتل المركز 185.

لكن قائد الفريق ماركينيوس قال إن المباراة هي أيضاً طريقة لشكر مشجعي البرازيل في الهند.

وأضاف: «بالطبع، ينصب التركيز دائماً على اللعب بشكل جيد والفوز، لكن وجودنا هنا هو أيضاً طريقة لشكر الشعب الهندي على دعمه ومتابعته للمنتخب البرازيلي طوال هذه السنوات، وعلى مدار تاريخه».

وتابع: «كما أن هذه هي ثاني أكبر مجموعة من مشجعي المنتخب الوطني خارج البرازيل، لذا فهذا مصدر سعادة وشرف لنا».

ويمضي منتخب البرازيل، الذي تعادل 1-1 وفاز 4-2 في المباراتين الوديتين اللتين خاضهما أمام أستراليا، بخطوات ثابتة لبناء جيل جديد من اللاعبين بهدف إعادة كأس العالم إلى البلاد للمرة الأولى منذ عام 2002.

وقال أنشيلوتي: «لقد تحسنت الفرق الأخرى كثيراً».

وأضاف: «في رأيي الشخصي، كانت المواهب التي أظهرتها البرازيل في عام 2002 عظيمة. لكن كرة القدم تغيرت. هناك المزيد من العمل الجماعي الآن».

وأشار أنشيلوتي إلى أن مباراة الغد ستكون فرصة أخرى له لإشراك لاعبين جدد.

وقال: «إنها ليست اختباراً، بل فرصة».

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دورة بكين: أوساكا تهزم تيموفيفا… وتصطدم ببيليك

نعومي أوساكا (أ.ف.ب)
نعومي أوساكا (أ.ف.ب)
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دورة بكين: أوساكا تهزم تيموفيفا… وتصطدم ببيليك

نعومي أوساكا (أ.ف.ب)
نعومي أوساكا (أ.ف.ب)

تأهلت اليابانية نعومي أوساكا، المصنفة الثانية عشرة عالمياً، إلى الدور الثالث من بطولة الصين المفتوحة للتنس (دور الـ32)، بفوز صعب نسبياً على حساب الروسية ماريا تيموفيفا بمجموعتين مقابل واحدة اليوم الجمعة.

وفازت أوساكا، بطلة نسخة 2019 من بطولة الصين، على تيموفيفا بنتائج أشواط 6-3 و3-6 و6-3، لتواصل التقدم في البطولة، وتضرب موعداً مع التشيكية سارة بيليك، المصنفة رقم 20 عالمياً، التي فازت في وقت سابق اليوم على الأسترالية ماديسون إنجليس بمجموعتين دون مقابل.

وتأهلت بليك للدور الثالث أيضاً بالفوز بنتائج أشواط 6-3 و7-5، لتتقابل مع أوساكا يوم الأحد المُقبل.

كذلك تواصلت الانتصارات للاعبات التشيك في البطولة، حيث تغلبت كارولينا موتشوفا وصيفة نسخة 2024، في بطولة الصين، على البريطانية كاتي بولتر بمجموعتين دون رد وبنتائج أشواط 7-6 (7-3) و6-1.

وكانت التشيكية نيكولا باتونكوفا قد فازت أيضاً في وقت سابق اليوم على البولندية ماجدالينا فريتش.

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منتخب إسبانيا يستبعد توريس للإصابة ويضم إسبي بديلاً له

فيران توريس (أ.ف.ب)
فيران توريس (أ.ف.ب)
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منتخب إسبانيا يستبعد توريس للإصابة ويضم إسبي بديلاً له

فيران توريس (أ.ف.ب)
فيران توريس (أ.ف.ب)

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم استبعاد فيران توريس، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، من قائمة المنتخب الأول، وذلك بسبب إصابة في الكاحل، كما تم استدعاء كارلوس إسبي مهاجم ريال مدريد ليكون بديلاً له في القائمة.

ويواجه منتخب إسبانيا نظيره التشيكي غداً السبت في الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات لبطولة دوري الأمم الأوروبية.

وقال الاتحاد الإسباني في بيان عبر موقعه الرسمي: «غادر فيران توريس معسكر المنتخب الإسباني، إذ كان اللاعب الدولي، الذي يلعب حالياً لصالح باريس سان جيرمان، يعاني من الآم في كاحله الأيسر. ورغم أن هذه المشكلة لم تمنعه في البداية من التدريب والمشاركة في المباريات، فإن استمرار الأعراض دفع الجهاز الفني لاتخاذ قرار باستبعاده من القائمة لمنحه الفرصة للتعافي التام».

وظل أطباء الاتحاد الإسباني على تواصل دائم مع الطاقم الطبي لناديه منذ بداية المعسكر، وجرت متابعة الحالة والإجراءات المتعلقة بها بشكل مشترك.

وأضاف الاتحاد: «وبناء على ذلك قرر لويس دي لا فوينتي استدعاء كارلوس إسبي، لاعب منتخب تحت 21 عاماً، للانضمام إلى معسكر المنتخب الأول والمشاركة في المواجهتين المقررتين ضد منتخبي التشيك وكرواتيا في مدينتي أوفييدو وسبليت».

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لوكلير يسجل أسرع وقت في التجربة الحرة الثانية لسباق جائزة البحرين

شارل لوكلير (رويترز)
شارل لوكلير (رويترز)
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لوكلير يسجل أسرع وقت في التجربة الحرة الثانية لسباق جائزة البحرين

شارل لوكلير (رويترز)
شارل لوكلير (رويترز)

تصدر شارل لوكلير، سائق فريق «فيراري»، التجربة الحرة الثانية لسباق جائزة البحرين الكبرى، الجمعة، المقام بماليزيا، ضمن بطولة العالم لسباقات سيارات «فورمولا 1».

وسجل سائق إمارة موناكو أسرع وقت في التجربة الثانية، محققاً دقيقة واحدة و37.528 ثانية، متفوقاً بفارق 0.099 ثانية على أقرب ملاحقيه الفرنسي إسحاق حجار، سائق فريق «ريد بول»، في حين جاء البريطاني لاندو نوريس (حامل اللقب)، سائق فريق «مكلارين»، في المركز الثالث.

واحتل الهولندي ماكس فيرستابن، سائق فريق «ريد بول»، المركز الرابع، بعد أن تصدر التجربة الحرة الأولى، التي أقيمت في وقت سابق الجمعة.

وجاء الإيطالي كيمي أنتونيلي، متصدر الترتيب العام بفئة السائقين، في المركز الثامن، في حين حلّ زميله في فريق «مرسيدس»، البريطاني جورج راسل، في المركز السابع.

وعادت منافسات «فورمولا 1» إلى مضمار سيبانج الدولي للمرة الأولى منذ تسع سنوات، حيث يستضيف سباق جائزة البحرين الكبرى المعاد جدولته، بعد أن كان قد ألغي في وقت سابق من هذا العام بسبب الصراع في الشرق الأوسط.

وكان فيرستابن قد فاز بآخر سباق أقيم في سيبانغ عام 2017، حين استضاف المضمار سباق جائزة ماليزيا الكبرى.

ويتصدر أنتونيلي الترتيب العام متفوقا بفارق 66 نقطة على راسل، صاحب المركز الثاني، مع تبقي ثمانية سباقات على نهاية الموسم الحالي، علماً بأن فريق مرسيدس جلب مجموعة من القطع الجديدة إلى ماليزيا، في خطوة تمثل أكبر عملية تحديث للسيارة منذ سباق جائزة ميامي الكبرى في مايو (أيار) الماضي.

ومن المقرر إقامة التجربة الحرة الثالثة والتجربة التأهيلية السبت، في حين يجرى السباق الأحد.

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