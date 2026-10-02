فيلز يفوز على تيافوي ويتأهل لدور الثمانية ببطولة اليابان المفتوحة للتنس

فاز الفرنسي آرثر فيلز على الأميركي فرانسيس تيافوي 6-3 و7-5 ، اليوم الجمعة، ليتأهل لدور الثمانية ببطولة اليابان المفتوحة للتنس.

وكانت آخر مواجهة جمعت بين فيلز وتيافوي في شهر أغسطس (آب) الماضي في نهائي بطولة سينيسيناتي المفتوحة للتنس، واستطاع فيلز الفوز بها ليحقق أول لقب له في البطولات ذات الألف نقطة.

وذكر الموقع الرسمي للرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين، أن فيلز دخل قائمة المصنفين العشرة الأوائل عالمياً لأول مرة الأسبوع الماضي، لكنه لم يظهر أي علامات على التأثر بالتحدي غير المعتاد المتمثل في خوض التصفيات هذا الأسبوع في العاصمة اليابانية.

وبعدما تفوق على تيافوي للمرة الثالثة، ضرب فيلز موعداً في الدور قبل النهائي مع فالنتين فاشيرو، الذي تغلب على ستيفانوس تسيتسيباس 4-6 و7-6 و6-4.

وفي بقية المباريات، فاز خاومي مونار على جيمي فاريا 6-1 و6-1 ، وكيريان جاكيه على لوتشيانو دارديري 6-3 و7-6.