رونه يعلن عودته لملاعب التنس بعد غياب 11 شهراً

يعود الدنماركي هولغر رونه الغائب عن الملاعب لما يقارب عاما كاملا بسبب الإصابة، إلى المنافسات الشهر المقبل وفق ما أعلن الثلاثاء.

وسيعود اللاعب البالغ 23 عاما والمصنف الرابع عالميا سابقا، إلى الملاعب عبر مواجهة منتخب بلاده الدنمارك مع بلغاريا في كأس ديفيز في 18 سبتمبر (أيلول).

وكان رونه قد أرجأ عودته إلى المنافسات مرات عدة منذ تعرضه لتمزق في وتر أخيل الأيسر في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وقال رونه المصنف حاليا في المركز 133 عالميا، في مقطع فيديو نشره عبر إنستغرام: «لدي أخبار رائعة... سأعود في نهاية الأسبوع المقبل للمشاركة في كأس ديفيز في كوبنهاغن».

وأضاف «أنا متحمس للغاية... لقد كانت 11 شهرا من العمل الشاق. اشتقت كثيرا إلى ذلك. أن أعود للعب وأن أبدأ من أرضي وبين جماهيري سيكون أمرا رائعا، لذا أراكم في 18 أيلول/سبتمبر في كوبنهاغن في أول مباراة لي».

كان الفائز بدورة باريس لماسترز الألف نقطة عام 2022 يأمل في التعافي في الوقت المناسب للموسم العشبي.

لكنه انسحب في نهاية المطاف من بطولة ويمبلدون، قبل أن ينسحب أيضا من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى.

وقال رونه لوكالة فرانس برس في يونيو (حزيران): «أريد أن أعود أفضل مما كنت عليه من قبل».

تابع: «عند العودة من الإصابة، لا أشعر بأي ضغط حقيقي... أريد فقط أن أنزل إلى الملعب وأستمتع، وأن أستمتع بعودتي، وأن أحاول أن أكون بأفضل مستوى ممكن وأن أقدم أفضل ما لدي».