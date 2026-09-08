سيميتش لـ«الشرق الأوسط»: روح الاتحاد سر انتصاراتنا

أكد الصربي يان كارلو سيميتش، لاعب الاتحاد، أن الانتصارات المتتالية منحت فريقه زخماً إيجابياً في بداية الموسم، مشدداً على أهمية التمسك بالتواضع والروح الحالية في ظل تعدد البطولات والاستحقاقات التي تنتظر الفريق.
وقال سيميتش في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط» عقب فوز الاتحاد على الفيحاء 2-1: نمتلك زخماً رائعاً بعد تحقيق انتصارات متتالية، لكن علينا التمسك بتواضعنا وعلى هذه الروح، خصوصاً أننا نشارك في عدة بطولات خلال الموسم الحالي.
️| سيميتش لاعب #الاتحاد في حديث خاص لـ «الشرق الأوسط»:- نمتلك زخم رائع بانتصارات متتالية ولكن علينا أن نحافظ على الروح حيث نلعب في عدة بطولات خلال هذا الموسم.- جميع اللاعبون الذين انضموا إلينا حديثًا انسجموا بشكل رائع معنا وكأنهم يلعبون بجانبنا منذ زمن ولس مؤخرًا كما أن... pic.twitter.com/wsw8xMzfP7
— الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) September 8, 2026
وعن اللاعبين الجدد الذين انضموا إلى صفوف الاتحاد، قال: جميع اللاعبين الذين انضموا إلينا حديثاً انسجموا معنا بصورة رائعة، وكأنهم يلعبون بجانبنا منذ فترة طويلة، وهذا أمر إيجابي للفريق.
وأشاد سيميتش بانضمام الهولندي جورجينيو فينالدوم، قائلاً: فينالدوم لاعب يمتلك خبرة كبيرة، وبالتأكيد سيكون إضافة جيدة لنا خلال الموسم.