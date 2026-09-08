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الرياضة رياضة سعودية

سيميتش لـ«الشرق الأوسط»: روح الاتحاد سر انتصاراتنا

سيميتش يسدد الكرة خلال المباراة (تصوير: عدنان مهدلي)
سيميتش يسدد الكرة خلال المباراة (تصوير: عدنان مهدلي)
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سيميتش لـ«الشرق الأوسط»: روح الاتحاد سر انتصاراتنا

سيميتش يسدد الكرة خلال المباراة (تصوير: عدنان مهدلي)
سيميتش يسدد الكرة خلال المباراة (تصوير: عدنان مهدلي)

أكد الصربي يان كارلو سيميتش، لاعب الاتحاد، أن الانتصارات المتتالية منحت فريقه زخماً إيجابياً في بداية الموسم، مشدداً على أهمية التمسك بالتواضع والروح الحالية في ظل تعدد البطولات والاستحقاقات التي تنتظر الفريق.

وقال سيميتش في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط» عقب فوز الاتحاد على الفيحاء 2-1: نمتلك زخماً رائعاً بعد تحقيق انتصارات متتالية، لكن علينا التمسك بتواضعنا وعلى هذه الروح، خصوصاً أننا نشارك في عدة بطولات خلال الموسم الحالي.

وعن اللاعبين الجدد الذين انضموا إلى صفوف الاتحاد، قال: جميع اللاعبين الذين انضموا إلينا حديثاً انسجموا معنا بصورة رائعة، وكأنهم يلعبون بجانبنا منذ فترة طويلة، وهذا أمر إيجابي للفريق.

وأشاد سيميتش بانضمام الهولندي جورجينيو فينالدوم، قائلاً: فينالدوم لاعب يمتلك خبرة كبيرة، وبالتأكيد سيكون إضافة جيدة لنا خلال الموسم.

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دومينغوس: الاتحاد هذا الموسم مختلف... وسينافس على جميع البطولات

فرحة اتحادية بالهدف الأول أمام الفيحاء (تصوير: عدنان مهدلي)
فرحة اتحادية بالهدف الأول أمام الفيحاء (تصوير: عدنان مهدلي)

أكد البرتغالي دومينغوس سواريز، الرئيس التنفيذي لنادي الاتحاد، أنهم نجحوا في تغطية الاحتياجات التي طلبها المدرب ينز فيسينغ خلال فترة الانتقالات الصيفية، مشيراً إلى أن الجهاز الفني كان يبحث عن لاعبين يمتلكون المرونة والقدرة على اللعب في أكثر من مركز وبأساليب مختلفة.

وقال سواريز في حديثه لوسائل الإعلام: كان من المهم جداً بالنسبة لنا إغلاق فترة الانتقالات بعد العمل على تغطية الاحتياجات التي طلبها المدرب، كما أننا سعداء باختيار خمسة من لاعبي الاتحاد لتمثيل المنتخب السعودي.

وأوضح الرئيس التنفيذي للاتحاد أن رؤية فيسينغ في سوق الانتقالات لم تكن تقتصر على التعاقد مع جناح بمواصفات تقليدية، وقال: المدرب لم يطلب لاعبين يلعبون في مركز الجناح فقط، بل كان يريد لاعبين يستطيعون اللعب في أكثر من مركز، وكذلك التأقلم مع أساليب مختلفة، وكما شاهدتم اليوم ما قدمه جورج، وهذا أمر مهم بالنسبة لنا.

وأضاف: الآن وبعد إغلاق السوق، أود أن أشكر الجميع نظير العمل الذي تم، كما أشكر جماهير الاتحاد على دعمها ومساندتها للفريق.

وأشار سواريز إلى وجود اختلاف واضح داخل الفريق مقارنة بالموسم الماضي، قائلاً: الروح التي نشاهدها اليوم في التدريبات والمباريات وغرفة تبديل الملابس مختلفة تماماً عما كانت عليه في الموسم الماضي. هناك انسجام كبير ورغبة حقيقية في المنافسة.

وختم الرئيس التنفيذي للاتحاد حديثه بالتأكيد على طموحات الفريق خلال الموسم الحالي، وقال: سنقاتل بكل قوة على جميع الألقاب هذا الموسم، ونسعى دائماً إلى تمثيل روح الاتحاد داخل الملعب وخارجه.

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دانيلو بيريرا لـ«الشرق الأوسط»: الاتحاد لا يعرف سوى الانتصار

دانيلو خلال المباراة أمام الفيحاء (تصوير: عدنان مهدلي)
دانيلو خلال المباراة أمام الفيحاء (تصوير: عدنان مهدلي)
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دانيلو بيريرا لـ«الشرق الأوسط»: الاتحاد لا يعرف سوى الانتصار

دانيلو خلال المباراة أمام الفيحاء (تصوير: عدنان مهدلي)
دانيلو خلال المباراة أمام الفيحاء (تصوير: عدنان مهدلي)

أبدى البرتغالي دانيلو بيريرا، قائد الاتحاد، سعادته بانضمام الهولندي جورجينيو فينالدوم إلى صفوف الفريق، مؤكداً في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط» عقب الفوز على الفيحاء 2-1، أنه يعرف جيداً إمكانات زميله السابق في باريس سان جيرمان، وما يمكن أن يضيفه للفريق خلال المرحلة المقبلة.

وقال دانيلو لـ«الشرق الأوسط»: لقد كان زميلي في باريس سان جيرمان وأعرفه جيداً، ولعبت إلى جانبه. أعتقد أنه لاعب يمتلك خبرة كبيرة، وسبق له اللعب هنا مع الاتفاق، وسيضيف للفريق الكثير من الطاقة والخبرة والجودة.

وأضاف قائد الاتحاد: مع المجموعة الحالية أعتقد أنه سينسجم بصورة رائعة، وأنا فخور جداً بانضمامه إلى نادينا.

وعن الاختلاف الذي يراه في الاتحاد مقارنة بالموسم الماضي، قال دانيلو: لا أحب مقارنة الأوضاع السابقة بما نحن عليه الآن، سواء فيما يتعلق بالمدرب أو الفريق. هذا الموسم انضم إلينا لاعبون جدد رائعون، وعقلية الفريق جيدة جداً، وعلينا المحافظة عليها.

وعن أهداف الاتحاد خلال الموسم الحالي، شدد دانيلو على أن طموح الفريق لا يتغير من مباراة إلى أخرى، مؤكداً أن هدفهم هو الدخول إلى جميع المباريات من أجل تحقيق الانتصار.

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محمد عبدالرحمن بعد مشادته مع توني: الأمور طيبة

توني خلال المواجهة أمام القادسية (تصوير: سعد العنزي)
توني خلال المواجهة أمام القادسية (تصوير: سعد العنزي)
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محمد عبدالرحمن بعد مشادته مع توني: الأمور طيبة

توني خلال المواجهة أمام القادسية (تصوير: سعد العنزي)
توني خلال المواجهة أمام القادسية (تصوير: سعد العنزي)

قال محمد عبد الرحمن، لاعب الأهلي، أن فريقه لم يظهر بالشكل المطلوب خلال الشوط الأول من مواجهة القادسية، مشيرًا إلى أن استقبال ثلاثة أهداف خلال هذا الشوط صعّب مهمة العودة في المباراة.

وقال عبد الرحمن في تصريحاته عقب اللقاء: الحمد لله على كل حال، هار دلك لجمهورنا وألف مبروك للقادسية. حاولنا العودة في الشوط الثاني، لكننا لم نبدأ المباراة بالشكل الصحيح خلال الشوط الأول، وحاولنا قدر المستطاع العودة، إلا أن الحظ لم يحالفنا، والقادم أجمل إن شاء الله.

وعن استقبال الفريق ثلاثة أهداف في الشوط الأول، أرجع اللاعب ذلك إلى عدم التركيز، مؤكدًا أن الفريق دفع ثمن البداية غير الموفقة، وقال: التركيز لم يكن عاليًا، وحصل اللي حصل، وعلينا أن نتعلم من هذه الأخطاء.

وتطرق عبد الرحمن إلى المشادة التي ظهرت عبر شاشات التلفاز مع زميله توني خلال المباراة، موضحًا أن مثل هذه المواقف تحدث داخل أرضية الملعب نتيجة التوتر وعدم التفاهم في بعض اللحظات.

وأضاف: توني أخ كبير، وأشياء تحصل في الملعب جراء عدم التفاهم، ويبقى أخوي الكبير وأتعلم منه الكثير. اعتذرنا لبعض، والأمور طيبة.

وأكد اللاعب في ختام حديثه أن ما حدث داخل الملعب انتهى في حينه، مشددًا على قوة العلاقة بينه وبين زميله، وعلى ضرورة التركيز في المرحلة المقبلة والعمل على تصحيح الأخطاء.

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