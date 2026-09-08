دانيلو بيريرا لـ«الشرق الأوسط»: الاتحاد لا يعرف سوى الانتصار

أبدى البرتغالي دانيلو بيريرا، قائد الاتحاد، سعادته بانضمام الهولندي جورجينيو فينالدوم إلى صفوف الفريق، مؤكداً في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط» عقب الفوز على الفيحاء 2-1، أنه يعرف جيداً إمكانات زميله السابق في باريس سان جيرمان، وما يمكن أن يضيفه للفريق خلال المرحلة المقبلة.

وقال دانيلو لـ«الشرق الأوسط»: لقد كان زميلي في باريس سان جيرمان وأعرفه جيداً، ولعبت إلى جانبه. أعتقد أنه لاعب يمتلك خبرة كبيرة، وسبق له اللعب هنا مع الاتفاق، وسيضيف للفريق الكثير من الطاقة والخبرة والجودة.

️| دانيلو بيريرا لاعب #الاتحاد في حديثه مع «الشرق الأوسط» حول انضمام فينالدوم:- كان لقد كان زميلي في باريس سان جيرمان وهو لاعب يضيف للفريق طاقة كبيرة وخبرة كبيرة وجودة عالية وفخور بانضمامه لنا.#الدوري_السعودي_للمحترفين#الاتحاد_الفيحاء pic.twitter.com/TSerxWRr2B — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) September 8, 2026

وأضاف قائد الاتحاد: مع المجموعة الحالية أعتقد أنه سينسجم بصورة رائعة، وأنا فخور جداً بانضمامه إلى نادينا.

وعن الاختلاف الذي يراه في الاتحاد مقارنة بالموسم الماضي، قال دانيلو: لا أحب مقارنة الأوضاع السابقة بما نحن عليه الآن، سواء فيما يتعلق بالمدرب أو الفريق. هذا الموسم انضم إلينا لاعبون جدد رائعون، وعقلية الفريق جيدة جداً، وعلينا المحافظة عليها.

وعن أهداف الاتحاد خلال الموسم الحالي، شدد دانيلو على أن طموح الفريق لا يتغير من مباراة إلى أخرى، مؤكداً أن هدفهم هو الدخول إلى جميع المباريات من أجل تحقيق الانتصار.