محمد عبدالرحمن بعد مشادته مع توني: الأمور طيبة

قال محمد عبد الرحمن، لاعب الأهلي، أن فريقه لم يظهر بالشكل المطلوب خلال الشوط الأول من مواجهة القادسية، مشيرًا إلى أن استقبال ثلاثة أهداف خلال هذا الشوط صعّب مهمة العودة في المباراة.

وقال عبد الرحمن في تصريحاته عقب اللقاء: الحمد لله على كل حال، هار دلك لجمهورنا وألف مبروك للقادسية. حاولنا العودة في الشوط الثاني، لكننا لم نبدأ المباراة بالشكل الصحيح خلال الشوط الأول، وحاولنا قدر المستطاع العودة، إلا أن الحظ لم يحالفنا، والقادم أجمل إن شاء الله.

وعن استقبال الفريق ثلاثة أهداف في الشوط الأول، أرجع اللاعب ذلك إلى عدم التركيز، مؤكدًا أن الفريق دفع ثمن البداية غير الموفقة، وقال: التركيز لم يكن عاليًا، وحصل اللي حصل، وعلينا أن نتعلم من هذه الأخطاء.

وتطرق عبد الرحمن إلى المشادة التي ظهرت عبر شاشات التلفاز مع زميله توني خلال المباراة، موضحًا أن مثل هذه المواقف تحدث داخل أرضية الملعب نتيجة التوتر وعدم التفاهم في بعض اللحظات.

وأضاف: توني أخ كبير، وأشياء تحصل في الملعب جراء عدم التفاهم، ويبقى أخوي الكبير وأتعلم منه الكثير. اعتذرنا لبعض، والأمور طيبة.

وأكد اللاعب في ختام حديثه أن ما حدث داخل الملعب انتهى في حينه، مشددًا على قوة العلاقة بينه وبين زميله، وعلى ضرورة التركيز في المرحلة المقبلة والعمل على تصحيح الأخطاء.