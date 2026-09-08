مدرب القادسية: كان بالإمكان تسجيل المزيد في شباك الأهلي

قال الآيرلندي بريندان رودجرز، مدرب القادسية، إن فريقه استحق الفوز على الأهلي، مشيداً بالأداء الذي قدمه لاعبوه أمام فريق وصفه بـ«الكبير»، والمتوج بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة في النسختين الأخيرتين.

وقال رودجرز خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «قدمنا مباراة ممتازة وحققنا انتصاراً مستحقاً ومهماً للغاية أمام فريق كبير وبطل آسيا في آخر نسختين، في الوقت الذي لا يزال فيه فريقنا ينمو ويتطور».

وأضاف: «كان بإمكاننا تسجيل المزيد من الأهداف، وحتى خلال الشوط الثاني أتيحت لنا فرص لمضاعفة النتيجة، لكننا لم نوفق في استثمارها، بينما نجح الأهلي في تسجيل هدفين، ولذلك خرجنا من المباراة بعدد من الدروس التي يجب أن نتعلم منها».

ورداً على سؤال «الشرق الأوسط» حول تراجع أداء القادسية في الشوط الثاني، ومواجهة الاتفاق المقبلة، أوضح رودجرز: «دخلنا الشوط الثاني بهدف تعزيز تقدمنا ولم نتراجع، لكن يجب أن نكون واضحين بأن الأجواء كانت قاسية وصعبة، ومن الصعب المحافظة على القوة والإيقاع نفسيهما طوال المباراة».

وتابع: «الأهلي بدأ الشوط الثاني بقوة، وسجل هدفاً منحه دافعاً أكبر للبحث عن الهدف الثاني، وفي المقابل أهدرنا عدداً من الفرص المحققة. كما أننا لعبنا فعلياً بنقص عددي خلال تلك الفترة، إلى جانب ارتفاع معدل الإرهاق؛ لذلك لا بد من الإشادة باللاعبين على ما قدموه من جهد ورغبة كبيرة في مواصلة النتائج الإيجابية».

وعن التألق المتجدد للمهاجم جوليان كينيونيس، قال مدرب القادسية: «من المهم أن يكون جميع نجومنا حاضرين في مثل هذه المواعيد. كينيونيس يسير بخطوات متسارعة نحو النجومية، فقد تألق مع القادسية وقدم مستويات مميزة مع منتخب بلاده في كأس العالم، وهذا ما يعزز ثقتنا الدائمة بلاعبينا وإمكاناتهم».