عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
10:9 دقيقه
الرياضة رياضة سعودية

مدرب القادسية: كان بالإمكان تسجيل المزيد في شباك الأهلي

رودجرز يوجه لاعبيه خلال المباراة (موقع نادي القادسية)
رودجرز يوجه لاعبيه خلال المباراة (موقع نادي القادسية)
TT
TT

مدرب القادسية: كان بالإمكان تسجيل المزيد في شباك الأهلي

رودجرز يوجه لاعبيه خلال المباراة (موقع نادي القادسية)
رودجرز يوجه لاعبيه خلال المباراة (موقع نادي القادسية)

قال الآيرلندي بريندان رودجرز، مدرب القادسية، إن فريقه استحق الفوز على الأهلي، مشيداً بالأداء الذي قدمه لاعبوه أمام فريق وصفه بـ«الكبير»، والمتوج بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة في النسختين الأخيرتين.

وقال رودجرز خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «قدمنا مباراة ممتازة وحققنا انتصاراً مستحقاً ومهماً للغاية أمام فريق كبير وبطل آسيا في آخر نسختين، في الوقت الذي لا يزال فيه فريقنا ينمو ويتطور».

وأضاف: «كان بإمكاننا تسجيل المزيد من الأهداف، وحتى خلال الشوط الثاني أتيحت لنا فرص لمضاعفة النتيجة، لكننا لم نوفق في استثمارها، بينما نجح الأهلي في تسجيل هدفين، ولذلك خرجنا من المباراة بعدد من الدروس التي يجب أن نتعلم منها».

ورداً على سؤال «الشرق الأوسط» حول تراجع أداء القادسية في الشوط الثاني، ومواجهة الاتفاق المقبلة، أوضح رودجرز: «دخلنا الشوط الثاني بهدف تعزيز تقدمنا ولم نتراجع، لكن يجب أن نكون واضحين بأن الأجواء كانت قاسية وصعبة، ومن الصعب المحافظة على القوة والإيقاع نفسيهما طوال المباراة».

وتابع: «الأهلي بدأ الشوط الثاني بقوة، وسجل هدفاً منحه دافعاً أكبر للبحث عن الهدف الثاني، وفي المقابل أهدرنا عدداً من الفرص المحققة. كما أننا لعبنا فعلياً بنقص عددي خلال تلك الفترة، إلى جانب ارتفاع معدل الإرهاق؛ لذلك لا بد من الإشادة باللاعبين على ما قدموه من جهد ورغبة كبيرة في مواصلة النتائج الإيجابية».

وعن التألق المتجدد للمهاجم جوليان كينيونيس، قال مدرب القادسية: «من المهم أن يكون جميع نجومنا حاضرين في مثل هذه المواعيد. كينيونيس يسير بخطوات متسارعة نحو النجومية، فقد تألق مع القادسية وقدم مستويات مميزة مع منتخب بلاده في كأس العالم، وهذا ما يعزز ثقتنا الدائمة بلاعبينا وإمكاناتهم».

مواضيع
النادي الأهلي السعودي الدوري السعودي السعودية

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

محمد عبدالرحمن بعد مشادته مع توني: الأمور طيبة

رياضة سعودية توني خلال المواجهة أمام القادسية (تصوير: سعد العنزي)

محمد عبدالرحمن بعد مشادته مع توني: الأمور طيبة

قال محمد عبد الرحمن، لاعب الأهلي، أن فريقه لم يظهر بالشكل المطلوب خلال الشوط الأول من مواجهة القادسية.

فيصل المفضلي (جدة)
رياضة سعودية مارينو بوسيتش (موقع النادي الأهلي)
رياضة سعودية

بوسيتش: المشادة بين توني ومحمد عبد الرحمن "طبيعية"

أرجع الهولندي مارينو بوسيتش، مدرب الأهلي، خسارة فريقه أمام القادسية بنتيجة 3-2 إلى عدم استغلال الفرص وتلقي ثلاثة أهداف خلال الشوط الأول.

علي القطان (الدمام)
رياضة سعودية نيوم أوقف سلسلة الهلال التاريخية دون خسارة (تصوير: نايف العتيبي)
رياضة سعودية

نيوم يوقف الهلال عند 47 مباراة… ورقم الأهلي التاريخي صامد

أوقف نيوم سلسلة الهلال التاريخية دون خسارة في دوري المحترفين السعودي، بعدما حرمه من الوصول إلى المباراة الـ48 توالياً، ليبقى الرقم القياسي المسجل باسم الأهلي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
رياضة سعودية تصدر البرازيلي غابرييل مارتينيلي المنتقل إلى الهلال القائمة بقيمة 70 مليون يورو (نادي الهلال)
رياضة سعودية

سوق الانتقالات السعودية تغلق على إنفاق 484 مليون يورو

أغلقت سوق الانتقالات الصيفية في الدوري السعودي للمحترفين لموسم 2026-2027 على إنفاق تجاوز 484 مليون يورو.

رياضة سعودية يبلغ ديابي 19 عاماً، ويلعب في مركز المحور الدفاعي (النادي الأهلي)
رياضة سعودية

الأهلي يعزز صفوفه بالفرنسي ديابي

أعلنت شركة النادي الأهلي، السبت، تعاقدها رسمياً مع لاعب الوسط الفرنسي إبراهيما ديابي، قادماً من سيركل بروج البلجيكي، بعقد يمتد لأربعة مواسم، ضمن تحركات النادي ل

عبد الله الزهراني (جدة )
الرياضة رياضة سعودية

دومينغوس: الاتحاد هذا الموسم مختلف... وسينافس على جميع البطولات

فرحة اتحادية بالهدف الأول أمام الفيحاء (تصوير: عدنان مهدلي)
فرحة اتحادية بالهدف الأول أمام الفيحاء (تصوير: عدنان مهدلي)
TT
TT

دومينغوس: الاتحاد هذا الموسم مختلف... وسينافس على جميع البطولات

فرحة اتحادية بالهدف الأول أمام الفيحاء (تصوير: عدنان مهدلي)
فرحة اتحادية بالهدف الأول أمام الفيحاء (تصوير: عدنان مهدلي)

أكد البرتغالي دومينغوس سواريز، الرئيس التنفيذي لنادي الاتحاد، أنهم نجحوا في تغطية الاحتياجات التي طلبها المدرب ينز فيسينغ خلال فترة الانتقالات الصيفية، مشيراً إلى أن الجهاز الفني كان يبحث عن لاعبين يمتلكون المرونة والقدرة على اللعب في أكثر من مركز وبأساليب مختلفة.

وقال سواريز في حديثه لوسائل الإعلام: كان من المهم جداً بالنسبة لنا إغلاق فترة الانتقالات بعد العمل على تغطية الاحتياجات التي طلبها المدرب، كما أننا سعداء باختيار خمسة من لاعبي الاتحاد لتمثيل المنتخب السعودي.

وأوضح الرئيس التنفيذي للاتحاد أن رؤية فيسينغ في سوق الانتقالات لم تكن تقتصر على التعاقد مع جناح بمواصفات تقليدية، وقال: المدرب لم يطلب لاعبين يلعبون في مركز الجناح فقط، بل كان يريد لاعبين يستطيعون اللعب في أكثر من مركز، وكذلك التأقلم مع أساليب مختلفة، وكما شاهدتم اليوم ما قدمه جورج، وهذا أمر مهم بالنسبة لنا.

وأضاف: الآن وبعد إغلاق السوق، أود أن أشكر الجميع نظير العمل الذي تم، كما أشكر جماهير الاتحاد على دعمها ومساندتها للفريق.

وأشار سواريز إلى وجود اختلاف واضح داخل الفريق مقارنة بالموسم الماضي، قائلاً: الروح التي نشاهدها اليوم في التدريبات والمباريات وغرفة تبديل الملابس مختلفة تماماً عما كانت عليه في الموسم الماضي. هناك انسجام كبير ورغبة حقيقية في المنافسة.

وختم الرئيس التنفيذي للاتحاد حديثه بالتأكيد على طموحات الفريق خلال الموسم الحالي، وقال: سنقاتل بكل قوة على جميع الألقاب هذا الموسم، ونسعى دائماً إلى تمثيل روح الاتحاد داخل الملعب وخارجه.

مواضيع
نادي الاتحاد السعودية
الرياضة رياضة سعودية

سيميتش لـ«الشرق الأوسط»: روح الاتحاد سر انتصاراتنا

سيميتش يسدد الكرة خلال المباراة (تصوير: عدنان مهدلي)
سيميتش يسدد الكرة خلال المباراة (تصوير: عدنان مهدلي)
TT
TT

سيميتش لـ«الشرق الأوسط»: روح الاتحاد سر انتصاراتنا

سيميتش يسدد الكرة خلال المباراة (تصوير: عدنان مهدلي)
سيميتش يسدد الكرة خلال المباراة (تصوير: عدنان مهدلي)

أكد الصربي يان كارلو سيميتش، لاعب الاتحاد، أن الانتصارات المتتالية منحت فريقه زخماً إيجابياً في بداية الموسم، مشدداً على أهمية التمسك بالتواضع والروح الحالية في ظل تعدد البطولات والاستحقاقات التي تنتظر الفريق.

وقال سيميتش في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط» عقب فوز الاتحاد على الفيحاء 2-1: نمتلك زخماً رائعاً بعد تحقيق انتصارات متتالية، لكن علينا التمسك بتواضعنا وعلى هذه الروح، خصوصاً أننا نشارك في عدة بطولات خلال الموسم الحالي.

وعن اللاعبين الجدد الذين انضموا إلى صفوف الاتحاد، قال: جميع اللاعبين الذين انضموا إلينا حديثاً انسجموا معنا بصورة رائعة، وكأنهم يلعبون بجانبنا منذ فترة طويلة، وهذا أمر إيجابي للفريق.

وأشاد سيميتش بانضمام الهولندي جورجينيو فينالدوم، قائلاً: فينالدوم لاعب يمتلك خبرة كبيرة، وبالتأكيد سيكون إضافة جيدة لنا خلال الموسم.

مواضيع
نادي الاتحاد السعودية
الرياضة رياضة سعودية

دانيلو بيريرا لـ«الشرق الأوسط»: الاتحاد لا يعرف سوى الانتصار

دانيلو خلال المباراة أمام الفيحاء (تصوير: عدنان مهدلي)
دانيلو خلال المباراة أمام الفيحاء (تصوير: عدنان مهدلي)
TT
TT

دانيلو بيريرا لـ«الشرق الأوسط»: الاتحاد لا يعرف سوى الانتصار

دانيلو خلال المباراة أمام الفيحاء (تصوير: عدنان مهدلي)
دانيلو خلال المباراة أمام الفيحاء (تصوير: عدنان مهدلي)

أبدى البرتغالي دانيلو بيريرا، قائد الاتحاد، سعادته بانضمام الهولندي جورجينيو فينالدوم إلى صفوف الفريق، مؤكداً في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط» عقب الفوز على الفيحاء 2-1، أنه يعرف جيداً إمكانات زميله السابق في باريس سان جيرمان، وما يمكن أن يضيفه للفريق خلال المرحلة المقبلة.

وقال دانيلو لـ«الشرق الأوسط»: لقد كان زميلي في باريس سان جيرمان وأعرفه جيداً، ولعبت إلى جانبه. أعتقد أنه لاعب يمتلك خبرة كبيرة، وسبق له اللعب هنا مع الاتفاق، وسيضيف للفريق الكثير من الطاقة والخبرة والجودة.

وأضاف قائد الاتحاد: مع المجموعة الحالية أعتقد أنه سينسجم بصورة رائعة، وأنا فخور جداً بانضمامه إلى نادينا.

وعن الاختلاف الذي يراه في الاتحاد مقارنة بالموسم الماضي، قال دانيلو: لا أحب مقارنة الأوضاع السابقة بما نحن عليه الآن، سواء فيما يتعلق بالمدرب أو الفريق. هذا الموسم انضم إلينا لاعبون جدد رائعون، وعقلية الفريق جيدة جداً، وعلينا المحافظة عليها.

وعن أهداف الاتحاد خلال الموسم الحالي، شدد دانيلو على أن طموح الفريق لا يتغير من مباراة إلى أخرى، مؤكداً أن هدفهم هو الدخول إلى جميع المباريات من أجل تحقيق الانتصار.

مواضيع
نادي الاتحاد السعودية