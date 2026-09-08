الاتحاد يطرب عشاقه بثنائية إلينيخينا والنصيري

واصل الاتحاد عروضه الرائعة في الدوري السعودي للمحترفين، وانتزع فوزاً جديداً جاء هذه المرة على حساب الفيحاء 2 - 1 في مواجهة مثيرة على ملعب الجوهرة المشعة بجدة، ضمن الجولة السادسة من البطولة.
ورفع الاتحاد رصيده إلى 14 نقطة من 6 مباريات في المركز الثالث، متأخراً بفارق نقطة واحدة عن الهلال والقادسية. وبدأ الاتحاد المباراة بقوة، لكن الحارس موسكيرا نجح في التعامل مع كل المحاولات المبكرة لصاحب الأرض. لكن إلينيخينا تمكّن من متابعة تسديدة زميله ستيفن برجفاين المرتدة من العارضة، وحوّلها بضربة رأس في الشباك ليمنح الاتحاد التقدم في الدقيقة 43 ويسجل هدفه الثالث في مباراتين. إلا أن جيسون ريميسيرو أدرك التعادل في الوقت بدل الضائع للفيحاء بلمسة فنية رائعة بكعب القدم لينتهي الشوط الأول 1 - 1. وغابت الفرص بعد الاستراحة، وأطلق مروان الصحافي لاعب الاتحاد تسديدة من مدى بعيد أبعدها الدفاع لركنية. وحصل الاتحاد على ركلة جزاء بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد لوجود لمسة يد على مدافع الفيحاء، سجّلها البديل النصيري بنجاح في الدقيقة 68.