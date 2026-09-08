مدرب الفيحاء: جزائية الاتحاد «غير صحيحة»

أبدى البرازيلي فابيو كاريلي، مدرب الفيحاء، رضاه عن أداء فريقه رغم الخسارة أمام الاتحاد 2 – 1، مؤكداً أن المستوى الذي ظهر به لاعبوه أمام منافس قوي يمنحه مؤشرات إيجابية للمستقبل.

وقال كاريلي في المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «منافسة فريق بحجم الاتحاد بهذه الصورة تعطينا مؤشرات طيبة للمستقبل. قدمنا مواجهة جيدة، وأنا راضٍ عن أداء اللاعبين وما قدموه خلال المباراة».

وأشار مدرب الفيحاء إلى أن فريقه نجح في فرض أسلوبه خلال فترات من المواجهة، وقال: «في الشوط الأول استحوذنا على الكرة بصورة أكبر، وكان من المفترض أن نواصل بالطريقة نفسها في الشوط الثاني. وصلنا إلى مرمى الاتحاد في العديد من المناسبات، وكنا حاضرين هجومياً».

واعترض كاريلي على ركلة الجزاء التي احتسبت لمصلحة الاتحاد، قائلاً: «بالنسبة لي، الكرة هي التي ذهبت إلى يد اللاعب، وليست يد اللاعب التي ذهبت إلى الكرة، ولذلك لا أرى أنها ركلة جزاء».