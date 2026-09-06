إبراهيما ديابي يودّع سيركل بروج قبل انتقاله إلى الأهلي

أعلن نادي الشباب تعاقده مع البرازيلي ريكاردو ماتياس، مواليد 2006، بنظام الإعارة لمدة عام، في أحدث تحركات النادي على صعيد قائمته، التي شهدت كذلك انضمام عبد الله هوساوي، مقابل إعارة مبارك الراجح إلى النجمة، وإنهاء العلاقة التعاقدية مع هشام آل دبيس.

وخاض ريكاردو خلال الموسم الماضي مع النادي الأهلي 6 مباريات، بواقع 87 دقيقة، صنع خلالها هدفاً، موزعة بين 3 مشاركات في الدوري السعودي للمحترفين و3 مباريات في دوري أبطال آسيا للنخبة.

وتدرج ماتياس في الفئات السنية لنادي إنترناسيونال البرازيلي، قبل أن يصعد إلى الفريق الأول مطلع العام الماضي، ليشارك معه في 35 مباراة، سجل خلالها 7 أهداف وصنع هدفاً واحداً، وفقاً لبيانات شبكة «ترانسفير ماركت».

وعلى الصعيد الدولي، توّج ماتياس مع منتخب البرازيل للشباب بلقب بطولة أميركا الجنوبية في فبراير (شباط) الماضي، بعد تفوق المنتخب البرازيلي على نظيره الأرجنتيني في المرحلة النهائية، ليواصل اللاعب حضوره ضمن منتخبات الفئات السنية في بلاده.

وكان الأهلي قد تعاقد مع ماتياس في يناير (كانون الثاني) الماضي قادماً من إنترناسيونال البرازيلي، إلا أن مشاركته مع الفريق الأهلاوي اقتصرت على 6 مباريات، بواقع 3 مواجهات في دوري روشن السعودي، و3 مباريات في دوري أبطال آسيا للنخبة.

وخلال ظهوره مع الأهلي، لم يتمكن ماتياس من تسجيل أي هدف، فيما أسهم بتمريرة حاسمة واحدة، قبل أن تقرر إدارة النادي الموافقة على إعارته إلى الشباب حتى نهاية الموسم المقبل.

ومن المنتظر أن تمنح الإعارة اللاعب فرصة أكبر للحصول على دقائق لعب والمشاركة بصورة منتظمة، في الوقت الذي يسعى فيه الأهلي إلى الاستفادة من قائمته بالشكل الأمثل خلال الموسم الرياضي الجديد

وفي تحرك آخر، ضم الشباب عبد الله هوساوي بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم. ويملك اللاعب حضوراً منتظماً خلال المواسم الأخيرة، إذ خاض 26 مباراة في الموسم الماضي مع نادي النجمة، بإجمالي 2012 دقيقة.

كما أعلن النادي تعاقده مع المهاجم مراد خضري قادماً من الوحدة بعقد يمتد لمدة عامين.

وعلى صعيد المغادرين، وافقت إدارة الشباب على إعارة مبارك الراجح إلى نادي النجمة حتى نهاية الموسم، متمنية له التوفيق في تجربته المقبلة.

كما أنهى النادي ارتباطه بهشام آل دبيس، بعد توقيع مخالصة مالية معه، مقدماً شكره للاعب على الفترة التي قضاها مع الفريق.

وتزامنت تحركات الشباب مع اليوم الأخير من فترة التسجيل الصيفية، التي تُغلق في 6 سبتمبر (أيلول)، في وقت تسابق فيه الأندية الزمن لحسم قوائمها قبل إغلاق النافذة.