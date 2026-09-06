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الرياضة رياضة سعودية

غوميز: الفوز على الرياض سيكون انطلاقة جديدة لنا

البرتغالي غوميز (نادي الخليج)
البرتغالي غوميز (نادي الخليج)
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غوميز: الفوز على الرياض سيكون انطلاقة جديدة لنا

البرتغالي غوميز (نادي الخليج)
البرتغالي غوميز (نادي الخليج)

اعتبر جوزيه غوميز، مدرب فريق الخليج، أن مباراة فريقه ضد الرياض لها أهمية بالغة من أجل تصحيح مسار الفريق في الدوري السعودي للمحترفين.

وأكد مدرب الخليج أن الفريق يسعى لاستغلال نقاط قوته وتحقيق نتيجة إيجابية في اللقاء، وتسجيل الفوز الأول له، مبيناً أنهم يدركون أهمية هذه المرحلة وضرورة التركيز لتحقيق نتيجة إيجابية بعد أن تعرض الفريق لخسارتين ولم يحصد سوى 3 نقاط من التعادلات.

وأشار غوميز إلى أن فريق الرياض يملك 4 نقاط من فوز وتعادل، وهو ما يعكس أهمية المواجهة وضرورة التعامل معها بأعلى درجات التركيز والجاهزية، حيث إن الفوز له أهمية بالغة في المباراة المقبلة.

وشدد المدير الفني لفريق الخليج على أن الفوز سيكون بمثابة انطلاقة جديدة للفريق في المنافسة والتقدم في مراكز الترتيب.

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إبراهيما ديابي يودّع سيركل بروج قبل انتقاله إلى الأهلي

الفرنسي إبراهيما ديابي (حساب اللاعب في إنستغرام)
الفرنسي إبراهيما ديابي (حساب اللاعب في إنستغرام)
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إبراهيما ديابي يودّع سيركل بروج قبل انتقاله إلى الأهلي

الفرنسي إبراهيما ديابي (حساب اللاعب في إنستغرام)
الفرنسي إبراهيما ديابي (حساب اللاعب في إنستغرام)

وجّه الفرنسي إبراهيما ديابي رسالة وداع إلى ناديه السابق سيركل بروج، مؤكداً امتنانه للنادي الذي منحه فرصة خوض خطواته الأولى في مسيرته الاحترافية.

وكتب ديابي عبر حسابه على «إنستغرام»: «تُطوى صفحة جديدة، وحان الوقت لأقول وداعاً لهذا النادي الذي منحني الفرصة لخوض خطواتي الأولى في مسيرتي الاحترافية».

وأضاف: «جزيل الشكر لكل من ساهم، بأي شكل من الأشكال، في هذه الرحلة: زملائي في الفريق، والجهاز الفني، والإدارة، وموظفو النادي، والجماهير».

واختتم رسالته قائلاً: «أنا ممتنّ لله العليّ القدير على منحي فرصة خوض هذه التجربة التي ساهمت في تطوري، على الصعيدين الإنساني والرياضي. وستظل هذه الرحلة إلى الأبد محطة مهمة في مسيرتي. يحيا سيركل بروج».

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الرياضة رياضة سعودية

الشباب يضم ماتياس الأهلي وخضري الوحدة... ويعقد صفقة تبادلية مع النجمة

جانب من توقيع العقد مع البرازيلي ريكاردو ماتياس (نادي الشباب)
جانب من توقيع العقد مع البرازيلي ريكاردو ماتياس (نادي الشباب)
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الشباب يضم ماتياس الأهلي وخضري الوحدة... ويعقد صفقة تبادلية مع النجمة

جانب من توقيع العقد مع البرازيلي ريكاردو ماتياس (نادي الشباب)
جانب من توقيع العقد مع البرازيلي ريكاردو ماتياس (نادي الشباب)

أعلن نادي الشباب تعاقده مع البرازيلي ريكاردو ماتياس، مواليد 2006، بنظام الإعارة لمدة عام، في أحدث تحركات النادي على صعيد قائمته، التي شهدت كذلك انضمام عبد الله هوساوي، مقابل إعارة مبارك الراجح إلى النجمة، وإنهاء العلاقة التعاقدية مع هشام آل دبيس.

وخاض ريكاردو خلال الموسم الماضي مع النادي الأهلي 6 مباريات، بواقع 87 دقيقة، صنع خلالها هدفاً، موزعة بين 3 مشاركات في الدوري السعودي للمحترفين و3 مباريات في دوري أبطال آسيا للنخبة.

وتدرج ماتياس في الفئات السنية لنادي إنترناسيونال البرازيلي، قبل أن يصعد إلى الفريق الأول مطلع العام الماضي، ليشارك معه في 35 مباراة، سجل خلالها 7 أهداف وصنع هدفاً واحداً، وفقاً لبيانات شبكة «ترانسفير ماركت».

وعلى الصعيد الدولي، توّج ماتياس مع منتخب البرازيل للشباب بلقب بطولة أميركا الجنوبية في فبراير (شباط) الماضي، بعد تفوق المنتخب البرازيلي على نظيره الأرجنتيني في المرحلة النهائية، ليواصل اللاعب حضوره ضمن منتخبات الفئات السنية في بلاده.

وكان الأهلي قد تعاقد مع ماتياس في يناير (كانون الثاني) الماضي قادماً من إنترناسيونال البرازيلي، إلا أن مشاركته مع الفريق الأهلاوي اقتصرت على 6 مباريات، بواقع 3 مواجهات في دوري روشن السعودي، و3 مباريات في دوري أبطال آسيا للنخبة.

وخلال ظهوره مع الأهلي، لم يتمكن ماتياس من تسجيل أي هدف، فيما أسهم بتمريرة حاسمة واحدة، قبل أن تقرر إدارة النادي الموافقة على إعارته إلى الشباب حتى نهاية الموسم المقبل.

ومن المنتظر أن تمنح الإعارة اللاعب فرصة أكبر للحصول على دقائق لعب والمشاركة بصورة منتظمة، في الوقت الذي يسعى فيه الأهلي إلى الاستفادة من قائمته بالشكل الأمثل خلال الموسم الرياضي الجديد

وفي تحرك آخر، ضم الشباب عبد الله هوساوي بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم. ويملك اللاعب حضوراً منتظماً خلال المواسم الأخيرة، إذ خاض 26 مباراة في الموسم الماضي مع نادي النجمة، بإجمالي 2012 دقيقة.

كما أعلن النادي تعاقده مع المهاجم مراد خضري قادماً من الوحدة بعقد يمتد لمدة عامين.

وعلى صعيد المغادرين، وافقت إدارة الشباب على إعارة مبارك الراجح إلى نادي النجمة حتى نهاية الموسم، متمنية له التوفيق في تجربته المقبلة.

كما أنهى النادي ارتباطه بهشام آل دبيس، بعد توقيع مخالصة مالية معه، مقدماً شكره للاعب على الفترة التي قضاها مع الفريق.

وتزامنت تحركات الشباب مع اليوم الأخير من فترة التسجيل الصيفية، التي تُغلق في 6 سبتمبر (أيلول)، في وقت تسابق فيه الأندية الزمن لحسم قوائمها قبل إغلاق النافذة.

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رسمياً… ريتشارد هيوز مديراً رياضياً للهلال

الاسكوتلندي ريتشارد هيوز سيتولى منصب المدير الرياضي (نادي الهلال)
الاسكوتلندي ريتشارد هيوز سيتولى منصب المدير الرياضي (نادي الهلال)
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رسمياً… ريتشارد هيوز مديراً رياضياً للهلال

الاسكوتلندي ريتشارد هيوز سيتولى منصب المدير الرياضي (نادي الهلال)
الاسكوتلندي ريتشارد هيوز سيتولى منصب المدير الرياضي (نادي الهلال)

أعلن نادي الهلال تعاقده مع الاسكوتلندي ريتشارد هيوز؛ ليتولى منصب المدير الرياضي في النادي، حيث باشر هيوز مهام عمله اليوم بعد وصوله إلى الرياض.

وجاء التعاقد مع هيوز ضمن خطوات شركة نادي الهلال لتعزيز منظومة كرة القدم، وتطوير هيكلها الرياضي بكفاءات متخصصة، بما يسهم في رفع جودة العمل الفني، وتطوير عمليات الاستقطاب والكشافة، وتعزيز التكامل في مختلف الجوانب المرتبطة بقطاع كرة القدم.

وبدأ هيوز مسيرته في كرة القدم لاعباً، حيث مثل عدداً من الأندية الإنجليزية، أبرزها بورنموث وبورتسموث، إلى جانب تمثيله منتخب اسكوتلندا، قبل أن يتجه عقب اعتزاله إلى العمل الإداري، حيث عمل في منظومة الاستقطاب بنادي بورنموث، قبل أن يتولى منصب المدير الرياضي عام 2016 في النادي ذاته، ثم انتقل عام 2024 لتولي المنصب نفسه في نادي ليفربول الإنجليزي، خلال فترة شهدت تحقيق الفريق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتضم الإدارة الرياضية في الهلال إلى جانب هيوز كلاً من الإنجليزي سايمون فرانسيس مديراً فنياً لكرة القدم، والاسكوتلندي مارك بيرتشل مديراً للاستقطاب، والاسكوتلندي كريغ ماكي مديراً للكشافة، والإنجليزي هاري آرتر كشّافاً فنياً أول، إضافة إلى السعودي عبد الحكيم التويجري مديراً فنياً للفئات السنية.

وقدم مجلس إدارة شركة نادي الهلال بالغ شكره وتقديره إلى الأمير الوليد بن طلال؛ نظير تكفله بعقود فريق الإدارة الرياضية.

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