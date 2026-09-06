عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
11:27 دقيقه
الرياضة رياضة سعودية

«السعودي الشاب» إلى نهائيات كأس آسيا 2027 بالعلامة الكاملة

السعودي الشاب إلى نهائيات كأس آسيا (الاتحاد السعودي لكرة القدم)
السعودي الشاب إلى نهائيات كأس آسيا (الاتحاد السعودي لكرة القدم)
TT
TT

«السعودي الشاب» إلى نهائيات كأس آسيا 2027 بالعلامة الكاملة

السعودي الشاب إلى نهائيات كأس آسيا (الاتحاد السعودي لكرة القدم)
السعودي الشاب إلى نهائيات كأس آسيا (الاتحاد السعودي لكرة القدم)

تأهل المنتخب السعودي تحت 20 عاماً لكرة القدم إلى نهائيات كأس آسيا للشباب 2027، بعدما تغلب على نظيره القطري بهدف دون مقابل، الأحد، في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الخامسة للتصفيات الآسيوية.

وسجل فارس بن سالم هدف المباراة الوحيد، ليمنح الأخضر الشاب انتصاره الثالث توالياً في التصفيات، ويحسم صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط.

وكان المنتخب السعودي استهل مشواره في التصفيات بالفوز على هونغ كونغ بهدفين دون مقابل، قبل أن يتجاوز المنتخب العماني بنتيجة 3 - 2 في الجولة الثانية، ثم اختتم مشواره بالفوز على قطر 1 - 0.

وأنهى الأخضر التصفيات بسجل مثالي، بعدما حقق ثلاثة انتصارات في ثلاث مباريات، مسجلاً 6 أهداف، فيما استقبلت شباكه هدفين، ليضمن تأهله إلى نهائيات كأس آسيا تحت 20 عاماً 2027 متصدراً مجموعته.

وجاء المنتخب العماني في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، فيما حل المنتخب القطري ثالثاً بـ3 نقاط، وهونغ كونغ رابعاً بنقطة واحدة.

مواضيع
الرياضة كرة القدم رياضة سعودية كأس آسيا قطر

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

فليك يعرب عن سعادته باكتساح برشلونة لفالنسيا

رياضة عالمية الألماني هانزي فليك المدير الفني لفريق برشلونة (أ.ب)

فليك يعرب عن سعادته باكتساح برشلونة لفالنسيا

أبدى الألماني هانزي فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، سعادته بفوز فريقه الكبير على فالنسيا 5/صفر، الأحد.

«الشرق الأوسط» (فالنسيا)
رياضة عالمية أرتيم دوفبيك لحظة تسجيله هدف التعادل القاتل لبولونيا في مرمى ساسولو (إ.ب.أ)
رياضة عالمية

«الدوري الإيطالي»: بولونيا يفتتح رصيده بنقطة من ساسولو

انتزع بولونيا أول نقطة في مشواره بالدوري الإيطالي لكرة القدم هذا الموسم بالتعادل بصعوبة على أرضه ووسط جماهيره مع ساسولو بنتيجة 2/ 2.

«الشرق الأوسط» (بولونيا (إيطاليا))
رياضة عالمية ماريانو دياز لاعب ألافيس يحتفل مع جماهيره بالفوز على أوساسونا (إ.ب.أ)
رياضة عالمية

«لا ليغا»: ديبورتيفو ألافيس يكتسح أوساسونا بخماسية

اكتسح ديبورتيفو ألافيس ضيفه أوساسونا 5/2، الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

«الشرق الأوسط» (فيتوريا (إسبانيا))
رياضة عالمية برزيمسلاف فرانكوفسكي يسجل هدف رين الأول في أنجيه (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

«الدوري الفرنسي»: رين يفوز بثنائية خارج ملعبه أمام أنجيه

فاز فريق رين على مضيّفه أنجيه بنتيجة 2 - 1 ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي لكرة القدم، الأحد.

«الشرق الأوسط» (أنجيه (فرنسا))
رياضة عالمية مارتن أوديغارد يحتفل بهدف فوز آرسنال على تشيلسي (رويترز)
رياضة عالمية

«البريميرليغ»: آرسنال يواصل بدايته المثالية ويلحق بتشيلسي هزيمته الأولى

في مواجهة بين فريقين خرجا منتصرين من المرحلتين الأوليين، حسم آرسنال حامل اللقب لقاء الديربي أمام جاره وضيفه تشيلسي بعدما حول تخلفه إلى فوز 2-1.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الرياضة رياضة سعودية

رسمياً… ريتشارد هيوز مديراً رياضياً للهلال

الاسكوتلندي ريتشارد هيوز سيتولى منصب المدير الرياضي (نادي الهلال)
الاسكوتلندي ريتشارد هيوز سيتولى منصب المدير الرياضي (نادي الهلال)
TT
TT

رسمياً… ريتشارد هيوز مديراً رياضياً للهلال

الاسكوتلندي ريتشارد هيوز سيتولى منصب المدير الرياضي (نادي الهلال)
الاسكوتلندي ريتشارد هيوز سيتولى منصب المدير الرياضي (نادي الهلال)

أعلن نادي الهلال تعاقده مع الاسكوتلندي ريتشارد هيوز؛ ليتولى منصب المدير الرياضي في النادي، حيث باشر هيوز مهام عمله اليوم بعد وصوله إلى الرياض.

وجاء التعاقد مع هيوز ضمن خطوات شركة نادي الهلال لتعزيز منظومة كرة القدم، وتطوير هيكلها الرياضي بكفاءات متخصصة، بما يسهم في رفع جودة العمل الفني، وتطوير عمليات الاستقطاب والكشافة، وتعزيز التكامل في مختلف الجوانب المرتبطة بقطاع كرة القدم.

وبدأ هيوز مسيرته في كرة القدم لاعباً، حيث مثل عدداً من الأندية الإنجليزية، أبرزها بورنموث وبورتسموث، إلى جانب تمثيله منتخب اسكوتلندا، قبل أن يتجه عقب اعتزاله إلى العمل الإداري، حيث عمل في منظومة الاستقطاب بنادي بورنموث، قبل أن يتولى منصب المدير الرياضي عام 2016 في النادي ذاته، ثم انتقل عام 2024 لتولي المنصب نفسه في نادي ليفربول الإنجليزي، خلال فترة شهدت تحقيق الفريق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتضم الإدارة الرياضية في الهلال إلى جانب هيوز كلاً من الإنجليزي سايمون فرانسيس مديراً فنياً لكرة القدم، والاسكوتلندي مارك بيرتشل مديراً للاستقطاب، والاسكوتلندي كريغ ماكي مديراً للكشافة، والإنجليزي هاري آرتر كشّافاً فنياً أول، إضافة إلى السعودي عبد الحكيم التويجري مديراً فنياً للفئات السنية.

وقدم مجلس إدارة شركة نادي الهلال بالغ شكره وتقديره إلى الأمير الوليد بن طلال؛ نظير تكفله بعقود فريق الإدارة الرياضية.

مواضيع
رياضة سعودية نادي الهلال الدوري السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

الفيحاء يعزز صفوفه بالبرازيلي سوزا... و4 صفقات أخرى

جانب من ترحيب الفيحاء بنجومه الجدد (نادي الفيحاء)
جانب من ترحيب الفيحاء بنجومه الجدد (نادي الفيحاء)
TT
TT

الفيحاء يعزز صفوفه بالبرازيلي سوزا... و4 صفقات أخرى

جانب من ترحيب الفيحاء بنجومه الجدد (نادي الفيحاء)
جانب من ترحيب الفيحاء بنجومه الجدد (نادي الفيحاء)

أنهت إدارة نادي الفيحاء إجراءات التعاقد مع لاعب خط الوسط البرازيلي ياغو سوزا، بنظام الإعارة من نادي أميركا مينيرو البرازيلي حتى نهاية الموسم الرياضي 2026 - 2027م.وتدرّج سوزا (2006م) في الفئات السنية لنادي أميركا مينيرو، قبل تصعيده إلى الفريق الأول، حيث شارك معه في المسابقات المحلية البرازيلية.

من جانبه، أعرب سوزا عن سعادته بالانضمام إلى الفيحاء وخوض تجربته الجديدة، مؤكداً تطلعه لتقديم أفضل مستوياته والمساهمة مع زملائه في تحقيق تطلعات النادي وجماهيره خلال المرحلة المقبلة والمهمة في منافسات الدوري السعودي للمحترفين، وأن يساهم مع الفريق في تحقيق طموح وتطلعات البرتقالي.يذكر أن النادي أعلن عن توقيع عقد احترافي مع اللاعب البراء عداوي لمدة ثلاثة أعوام، وأيضاً أعلن التوقيع مع تركي الجعدي بنظام الإعارة من نادي التعاون، والتوقيع مع سلطان الجابري انتقالاً حراً، إضافة إلى توقيع عقد احترافي مع اللاعب عمر الفحام لمدة ثلاثة أعوام.

مواضيع
رياضة سعودية الدوري السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

الشمري يدعم عرين الخلود

الحارس السعودي محمد الشمري (نادي الجندل)
الحارس السعودي محمد الشمري (نادي الجندل)
TT
TT

الشمري يدعم عرين الخلود

الحارس السعودي محمد الشمري (نادي الجندل)
الحارس السعودي محمد الشمري (نادي الجندل)

توصل نادي الخلود إلى اتفاق مع نادي الجندل للتعاقد مع الحارس السعودي محمد الشمري وفقاً لمصادر «الشرق الأوسط».

وأكدت المصادر ذاتها أن الطرفين يعملان على استكمال الصفقة في الموعد المناسب قبل إغلاق السوق منتصف الليل.

وسيكون الحارس محمد الشمري تدعيماً لمقاعد البدلاء مع اعتماد الخلود على حامد يوسف حارساً أساسياً هذا الموسم.

مواضيع
الرياضة كرة القدم الدوري السعودي السعودية