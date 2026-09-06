«السعودي الشاب» إلى نهائيات كأس آسيا 2027 بالعلامة الكاملة

تأهل المنتخب السعودي تحت 20 عاماً لكرة القدم إلى نهائيات كأس آسيا للشباب 2027، بعدما تغلب على نظيره القطري بهدف دون مقابل، الأحد، في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الخامسة للتصفيات الآسيوية.

وسجل فارس بن سالم هدف المباراة الوحيد، ليمنح الأخضر الشاب انتصاره الثالث توالياً في التصفيات، ويحسم صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط.

وكان المنتخب السعودي استهل مشواره في التصفيات بالفوز على هونغ كونغ بهدفين دون مقابل، قبل أن يتجاوز المنتخب العماني بنتيجة 3 - 2 في الجولة الثانية، ثم اختتم مشواره بالفوز على قطر 1 - 0.

وأنهى الأخضر التصفيات بسجل مثالي، بعدما حقق ثلاثة انتصارات في ثلاث مباريات، مسجلاً 6 أهداف، فيما استقبلت شباكه هدفين، ليضمن تأهله إلى نهائيات كأس آسيا تحت 20 عاماً 2027 متصدراً مجموعته.

وجاء المنتخب العماني في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، فيما حل المنتخب القطري ثالثاً بـ3 نقاط، وهونغ كونغ رابعاً بنقطة واحدة.