تركيا تحتجز رئيس لجنة الحكام و6 من أعضائها في إطار تحقيق

قال وزير العدل التركي أقن جورلك، اليوم (الثلاثاء)، إن تركيا احتجزت رئيس لجنة الحكام الرئيسية و6 من أعضائها على خلفية اتهامات بالتدخل في إجراءات التحكيم، واصفاً الخطوة بأنها الأحدث في إطار «الكفاح من أجل كرة قدم نظيفة».

وأضاف جورلك عبر منصة «إكس»، أن السلطات حققت في مزاعم تتعلق بتصنيف الحكام وتوزيع مهامهم، وآليات التقييم والتعيين، واختبارات قوانين التحكيم.

وأكد احتجاز فرحات غوندوغدو، رئيس اللجنة المركزية للحكام التابعة للاتحاد التركي لكرة القدم. وقال جورلك: «سنواصل بحزم كفاحنا من أجل كرة قدم نظيفة لإلقاء الضوء على الادعاءات التي تقوّض الثقة في كرة القدم التركية».

وتعهَّد بضمان محاسبة المسؤولين عن ذلك، لضمان ارتباط كرة القدم بالجهد والمنافسة والروح الرياضية التي تظهر على أرض الملعب.

ولم يردّ ممثلو جوندوغدو، عبر لجنة الحكام، على طلب من «رويترز» للتعليق.

وأضاف الوزير أن المحققين استمعوا إلى أقوال مقدمي الشكاوى والشهود، وطلبوا تقارير خبراء، وفحصوا سجلات الاتصالات والبيانات المالية من هيئة التحقيق في الجرائم المالية التركية.