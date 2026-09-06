الفيحاء يعزز صفوفه بالبرازيلي سوزا... و4 صفقات أخرى

أنهت إدارة نادي الفيحاء إجراءات التعاقد مع لاعب خط الوسط البرازيلي ياغو سوزا، بنظام الإعارة من نادي أميركا مينيرو البرازيلي حتى نهاية الموسم الرياضي 2026 - 2027م.وتدرّج سوزا (2006م) في الفئات السنية لنادي أميركا مينيرو، قبل تصعيده إلى الفريق الأول، حيث شارك معه في المسابقات المحلية البرازيلية.
من جانبه، أعرب سوزا عن سعادته بالانضمام إلى الفيحاء وخوض تجربته الجديدة، مؤكداً تطلعه لتقديم أفضل مستوياته والمساهمة مع زملائه في تحقيق تطلعات النادي وجماهيره خلال المرحلة المقبلة والمهمة في منافسات الدوري السعودي للمحترفين، وأن يساهم مع الفريق في تحقيق طموح وتطلعات البرتقالي.يذكر أن النادي أعلن عن توقيع عقد احترافي مع اللاعب البراء عداوي لمدة ثلاثة أعوام، وأيضاً أعلن التوقيع مع تركي الجعدي بنظام الإعارة من نادي التعاون، والتوقيع مع سلطان الجابري انتقالاً حراً، إضافة إلى توقيع عقد احترافي مع اللاعب عمر الفحام لمدة ثلاثة أعوام.