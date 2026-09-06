رسمياً… ريتشارد هيوز مديراً رياضياً للهلال

أعلن نادي الهلال تعاقده مع الاسكوتلندي ريتشارد هيوز؛ ليتولى منصب المدير الرياضي في النادي، حيث باشر هيوز مهام عمله اليوم بعد وصوله إلى الرياض.

وجاء التعاقد مع هيوز ضمن خطوات شركة نادي الهلال لتعزيز منظومة كرة القدم، وتطوير هيكلها الرياضي بكفاءات متخصصة، بما يسهم في رفع جودة العمل الفني، وتطوير عمليات الاستقطاب والكشافة، وتعزيز التكامل في مختلف الجوانب المرتبطة بقطاع كرة القدم.

وبدأ هيوز مسيرته في كرة القدم لاعباً، حيث مثل عدداً من الأندية الإنجليزية، أبرزها بورنموث وبورتسموث، إلى جانب تمثيله منتخب اسكوتلندا، قبل أن يتجه عقب اعتزاله إلى العمل الإداري، حيث عمل في منظومة الاستقطاب بنادي بورنموث، قبل أن يتولى منصب المدير الرياضي عام 2016 في النادي ذاته، ثم انتقل عام 2024 لتولي المنصب نفسه في نادي ليفربول الإنجليزي، خلال فترة شهدت تحقيق الفريق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتضم الإدارة الرياضية في الهلال إلى جانب هيوز كلاً من الإنجليزي سايمون فرانسيس مديراً فنياً لكرة القدم، والاسكوتلندي مارك بيرتشل مديراً للاستقطاب، والاسكوتلندي كريغ ماكي مديراً للكشافة، والإنجليزي هاري آرتر كشّافاً فنياً أول، إضافة إلى السعودي عبد الحكيم التويجري مديراً فنياً للفئات السنية.

وقدم مجلس إدارة شركة نادي الهلال بالغ شكره وتقديره إلى الأمير الوليد بن طلال؛ نظير تكفله بعقود فريق الإدارة الرياضية.