القادسية يضرب بثلاثية ويجدد «المعاناة الأهلاوية»

ضرب القادسية بقوة من جديد، وانتزع فوزاً مثيراً من أمام ضيفه الأهلي 3 - 2 في الدمام، ضمن الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين.

ورفع القادسية رصيده إلى 15 نقطة متساوياً مع ‌الهلال المتصدر، بينما ‌تجمد رصيد الأهلي ​عند ‌9 ⁠نقاط ​في المركز السابع. وافتتح القادسية التسجيل في الدقيقة 14 بتسديدة من مسافة بعيدة عبر الهولندي تيجاني ريندرز، تجاوزت إدوار مندي حارس الأهلي، لتسكن الشباك بشكل رائع بعد تمريرة من مصعب الجوير.

وفي ظل تبادل ⁠الفريقين للهجمات، أضاف محمد أبو ‌الشامات الهدف الثاني ‌للقادسية، بعد تمريرة عرضية ​متقنة من داخل ‌منطقة الجزاء من كريستوفر بونسو باه ‌في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وبعدها بدقيقتين، أضاف المتألق ريندرز الهدف الثاني له والثالث للقادسية، بعد ضربة رأس ‌رائعة إثر تمريرة عرضية من أبو الشامات لينتهي الشوط الأول بتقدم ⁠القادسية ⁠3 - صفر.

واستطاع الإنجليزي إيفان توني تقليص الفارق في الدقيقة 63 بضربة رأس إثر تمريرة عرضية مسجلاً هدفه الرابع في شباك القادسية طوال مسيرته كلاعب.

واستطاع توني تقليص الفارق للأهلي بتسجيله الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 82 بعد تمريرة من زميله صالح أبو الشامات، أتبعها توني بمرور مميز ​من أحد مدافعي ​القادسية ليسكنها الشباك في الزاوية البعيدة عن أيدي الحارس.