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القادسية يضرب بثلاثية ويجدد «المعاناة الأهلاوية»

لاعبو القادسية يحتفلون بالهدف الثالث في شباك الأهلي (تصوير: سعد العنزي)
لاعبو القادسية يحتفلون بالهدف الثالث في شباك الأهلي (تصوير: سعد العنزي)
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القادسية يضرب بثلاثية ويجدد «المعاناة الأهلاوية»

لاعبو القادسية يحتفلون بالهدف الثالث في شباك الأهلي (تصوير: سعد العنزي)
لاعبو القادسية يحتفلون بالهدف الثالث في شباك الأهلي (تصوير: سعد العنزي)

ضرب القادسية بقوة من جديد، وانتزع فوزاً مثيراً من أمام ضيفه الأهلي 3 - 2 في الدمام، ضمن الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين.

ورفع القادسية رصيده إلى 15 نقطة متساوياً مع ‌الهلال المتصدر، بينما ‌تجمد رصيد الأهلي ​عند ‌9 ⁠نقاط ​في المركز السابع. وافتتح القادسية التسجيل في الدقيقة 14 بتسديدة من مسافة بعيدة عبر الهولندي تيجاني ريندرز، تجاوزت إدوار مندي حارس الأهلي، لتسكن الشباك بشكل رائع بعد تمريرة من مصعب الجوير.

وفي ظل تبادل ⁠الفريقين للهجمات، أضاف محمد أبو ‌الشامات الهدف الثاني ‌للقادسية، بعد تمريرة عرضية ​متقنة من داخل ‌منطقة الجزاء من كريستوفر بونسو باه ‌في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وبعدها بدقيقتين، أضاف المتألق ريندرز الهدف الثاني له والثالث للقادسية، بعد ضربة رأس ‌رائعة إثر تمريرة عرضية من أبو الشامات لينتهي الشوط الأول بتقدم ⁠القادسية ⁠3 - صفر.

واستطاع الإنجليزي إيفان توني تقليص الفارق في الدقيقة 63 بضربة رأس إثر تمريرة عرضية مسجلاً هدفه الرابع في شباك القادسية طوال مسيرته كلاعب.

واستطاع توني تقليص الفارق للأهلي بتسجيله الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 82 بعد تمريرة من زميله صالح أبو الشامات، أتبعها توني بمرور مميز ​من أحد مدافعي ​القادسية ليسكنها الشباك في الزاوية البعيدة عن أيدي الحارس.

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مدرب القادسية: كان بالإمكان تسجيل المزيد في شباك الأهلي

رودجرز يوجه لاعبيه خلال المباراة (موقع نادي القادسية)
رودجرز يوجه لاعبيه خلال المباراة (موقع نادي القادسية)
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مدرب القادسية: كان بالإمكان تسجيل المزيد في شباك الأهلي

رودجرز يوجه لاعبيه خلال المباراة (موقع نادي القادسية)
رودجرز يوجه لاعبيه خلال المباراة (موقع نادي القادسية)

قال الآيرلندي بريندان رودجرز، مدرب القادسية، إن فريقه استحق الفوز على الأهلي، مشيداً بالأداء الذي قدمه لاعبوه أمام فريق وصفه بـ«الكبير»، والمتوج بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة في النسختين الأخيرتين.

وقال رودجرز خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «قدمنا مباراة ممتازة وحققنا انتصاراً مستحقاً ومهماً للغاية أمام فريق كبير وبطل آسيا في آخر نسختين، في الوقت الذي لا يزال فيه فريقنا ينمو ويتطور».

وأضاف: «كان بإمكاننا تسجيل المزيد من الأهداف، وحتى خلال الشوط الثاني أتيحت لنا فرص لمضاعفة النتيجة، لكننا لم نوفق في استثمارها، بينما نجح الأهلي في تسجيل هدفين، ولذلك خرجنا من المباراة بعدد من الدروس التي يجب أن نتعلم منها».

ورداً على سؤال «الشرق الأوسط» حول تراجع أداء القادسية في الشوط الثاني، ومواجهة الاتفاق المقبلة، أوضح رودجرز: «دخلنا الشوط الثاني بهدف تعزيز تقدمنا ولم نتراجع، لكن يجب أن نكون واضحين بأن الأجواء كانت قاسية وصعبة، ومن الصعب المحافظة على القوة والإيقاع نفسيهما طوال المباراة».

وتابع: «الأهلي بدأ الشوط الثاني بقوة، وسجل هدفاً منحه دافعاً أكبر للبحث عن الهدف الثاني، وفي المقابل أهدرنا عدداً من الفرص المحققة. كما أننا لعبنا فعلياً بنقص عددي خلال تلك الفترة، إلى جانب ارتفاع معدل الإرهاق؛ لذلك لا بد من الإشادة باللاعبين على ما قدموه من جهد ورغبة كبيرة في مواصلة النتائج الإيجابية».

وعن التألق المتجدد للمهاجم جوليان كينيونيس، قال مدرب القادسية: «من المهم أن يكون جميع نجومنا حاضرين في مثل هذه المواعيد. كينيونيس يسير بخطوات متسارعة نحو النجومية، فقد تألق مع القادسية وقدم مستويات مميزة مع منتخب بلاده في كأس العالم، وهذا ما يعزز ثقتنا الدائمة بلاعبينا وإمكاناتهم».

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النادي الأهلي السعودي الدوري السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

مدرب الفيحاء: جزائية الاتحاد «غير صحيحة»

كاريلي مدرب الفيحاء (موقع النادي)
كاريلي مدرب الفيحاء (موقع النادي)
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مدرب الفيحاء: جزائية الاتحاد «غير صحيحة»

كاريلي مدرب الفيحاء (موقع النادي)
كاريلي مدرب الفيحاء (موقع النادي)

أبدى البرازيلي فابيو كاريلي، مدرب الفيحاء، رضاه عن أداء فريقه رغم الخسارة أمام الاتحاد 2 – 1، مؤكداً أن المستوى الذي ظهر به لاعبوه أمام منافس قوي يمنحه مؤشرات إيجابية للمستقبل.

وقال كاريلي في المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «منافسة فريق بحجم الاتحاد بهذه الصورة تعطينا مؤشرات طيبة للمستقبل. قدمنا مواجهة جيدة، وأنا راضٍ عن أداء اللاعبين وما قدموه خلال المباراة».

وأشار مدرب الفيحاء إلى أن فريقه نجح في فرض أسلوبه خلال فترات من المواجهة، وقال: «في الشوط الأول استحوذنا على الكرة بصورة أكبر، وكان من المفترض أن نواصل بالطريقة نفسها في الشوط الثاني. وصلنا إلى مرمى الاتحاد في العديد من المناسبات، وكنا حاضرين هجومياً».

واعترض كاريلي على ركلة الجزاء التي احتسبت لمصلحة الاتحاد، قائلاً: «بالنسبة لي، الكرة هي التي ذهبت إلى يد اللاعب، وليست يد اللاعب التي ذهبت إلى الكرة، ولذلك لا أرى أنها ركلة جزاء».

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الاتحاد يطرب عشاقه بثنائية إلينيخينا والنصيري

فرحة اتحادية بالهدف الثاني (تصوير: عدنان مهدلي)
فرحة اتحادية بالهدف الثاني (تصوير: عدنان مهدلي)
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الاتحاد يطرب عشاقه بثنائية إلينيخينا والنصيري

فرحة اتحادية بالهدف الثاني (تصوير: عدنان مهدلي)
فرحة اتحادية بالهدف الثاني (تصوير: عدنان مهدلي)

واصل الاتحاد عروضه الرائعة في الدوري السعودي للمحترفين، وانتزع فوزاً جديداً جاء هذه المرة على حساب الفيحاء 2 - 1 في مواجهة مثيرة على ملعب الجوهرة المشعة بجدة، ضمن الجولة السادسة من البطولة.

ورفع ​الاتحاد رصيده إلى 14 نقطة من 6 مباريات في المركز الثالث، متأخراً بفارق نقطة واحدة عن الهلال والقادسية. وبدأ الاتحاد المباراة بقوة، لكن الحارس موسكيرا نجح في التعامل مع كل المحاولات المبكرة لصاحب الأرض. لكن إلينيخينا تمكّن من متابعة تسديدة زميله ستيفن برجفاين المرتدة من العارضة، وحوّلها بضربة رأس في الشباك ‌ليمنح الاتحاد التقدم ‌في الدقيقة 43 ويسجل هدفه الثالث ​في ‌مباراتين. إلا ⁠أن ​جيسون ريميسيرو ⁠أدرك التعادل في الوقت بدل الضائع للفيحاء بلمسة فنية رائعة بكعب القدم لينتهي الشوط الأول 1 - 1. وغابت الفرص بعد الاستراحة، وأطلق مروان الصحافي لاعب الاتحاد تسديدة من مدى بعيد أبعدها الدفاع لركنية. وحصل الاتحاد على ركلة جزاء بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد لوجود لمسة يد على مدافع الفيحاء، سجّلها البديل النصيري ⁠بنجاح في الدقيقة 68.

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