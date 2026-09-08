زاركو: إنزاغي «لم ينم» بسبب جولة... لكني لم أنم منذ عدة جولات

أكد زاركو لازيتيتش، مدرب التعاون، أن فريقه كان الطرف الأفضل خلال مواجهة الحزم رغم الخسارة، مشيراً إلى أن النتائج لا تعكس ما يقدمه الفريق داخل الملعب، مطالباً بإعادة النظر في المجموعة وتحليل أسباب تراجع النتائج بشكل أعمق.

وقال لازيتيتش خلال المؤتمر الصحافي: «نبارك للحزم الفوز، ومن الصعب شرح ظروف المباراة، وأعتقد أن الفريق الأفضل خسر، وهذا الأمر يتكرر معنا للأسف، وعلينا إعادة النظر بالمجموعة».

وأضاف: «لم أذكر أننا سيئون، لكن قلت إنه من الصعب شرح جوانب المباراة؛ لأننا كنا الأفضل، والإحصائيات تظهر أن الخصم لم تكن لديه فرص، ولعبنا بكل ثقلنا لإدراك التعادل، وعندما لا تسجل يصيب اللاعبين بعض الإحباط».

وتطرق المدرب إلى تصريحات مدرب الهلال سيموني إنزاغي، قائلاً: «سمعت مدرب الهلال إنزاغي يقول إنه لم ينم بعد المباراة الأخيرة، وأعتقد أنني لم أستطع النوم لفترة طويلة، ومنذ أكثر من جولة».

بدوره أكد جلال قادري، مدرب الحزم، أن فريقه خاض مباراة صعبة أمام التعاون، مشيراً إلى أن المنافس ظهر بشكل قوي رغم أن نتائجه لا تعكس ما يقدمه داخل الملعب.

وقال قادري في المؤتمر الصحافي: «كانت مباراة صعبة ضد منافس شرس، ونتائج التعاون لا تعكس ما يقدمه، لكن عرفنا كيف نتقدم بالنتيجة، ووضعنا التعاون تحت الضغط، ونجحنا دفاعياً، وأكثر ما يقلقنا الإصابات».

وأضاف: «في الشوط الثاني سيطر التعاون، لكن دون خطورة، وتحصلنا على فرص محققة كنا قادرين على إنهاء اللقاء، لكن الأهم أننا حصلنا على النقاط رغم أننا لم نلعب كرتنا المعتادة».