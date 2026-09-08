محمد بن حميدة: الدوري السعودي شرس... وهدف الحزم واضح

أكد محمد أمين بن حميدة لاعب الحزم، في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»، أن تحقيق النقاط الثلاث كان الهدف الأهم في ظل ضغط المباريات وتتابعها، وذلك بعد فوزهم على التعاون 1-0 ضمن الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين.

وقال بن حميدة: «الحمد لله على الانتصار، كانت مباراة صعبة أمام فريق عنيد وكبير مثل التعاون، والأهم بالنسبة لنا اليوم هو تحقيق النقاط الثلاث. في ظل نسق المباريات وتتابعها، أصبحت أهمية الفوز تتقدم على الأداء، ومن الطبيعي أن يشعر اللاعبون بالإجهاد».

️| محمد أمين بن حميده لاعب فريق #الحزم في حديثه للشرق الأوسط:- انتصار صعب ضد فريق عنيد، واليوم الأهم تحقيق النقاط مع ضغط المباريات.- الدوري السعودي قوي ويملك نجوم كبار والتنافس كبير ويساعد كل لاعب على التطور.#الحزم_التعاون pic.twitter.com/akig8uXxgd — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) September 8, 2026

وأضاف بن حميدة: «نحن فريق واحد، وهدفنا واحد، ونعمل جميعاً من أجل الوصول إليه. الدوري السعودي معروف بقوته وشراسته، والتنافس فيه كبير جداً، وهذا الأمر يساعد اللاعبين على التطور بشكل سريع من مباراة إلى أخرى».

واختتم لاعب الحزم حديثه قائلاً: «لدينا كفريق هدف واضح، وبإذن الله سنصل إليه في نهاية هذا الموسم».