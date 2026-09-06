الأهلي يستعيد ابن أكاديميته سعيد باعطية

أعلن النادي الأهلي رسمياً، عبر حسابه في منصة «إكس»، تعاقده مع الظهير الأيمن سعيد باعطية، قادماً من نادي الفتح، لتعزيز صفوف الفريق خلال المرحلة المقبلة. ورحّب الأهلي بعودة اللاعب إلى النادي الذي سبق أن مثّل فئاته السنية، قائلاً: «هـــــلا باعطية... حنّا سعيد ورجع لناديه».

ويأتي التعاقد مع باعطية ضمن تحركات الإدارة الأهلاوية لتدعيم مركز الظهير الأيمن ورفع الخيارات الفنية في قائمة الفريق.

ويعد سعيد باعطية من مواليد 23 سبتمبر (أيلول) 2000، بدأ مسيرته في الفئات السنية للأهلي قبل أن يلعب للأنصار وجدة ثم الفتح. انضم إلى الفتح عام 2023، وخاض معه أكثر من 80 مباراة في الدوري السعودي، بعدما فرض نفسه كأحد العناصر الأساسية في الجبهة اليمنى.