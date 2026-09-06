كاريلي: دربت الاتحاد من قبل... وأعرفه جيداً

شدد البرازيلي فابيو كاريلي، مدرب فريق الفيحاء، على صعوبة المواجهة المرتقبة أمام الاتحاد، مؤكداً أن منافسه يُعد من الفرق القوية على أرضه وبين جماهيره، وأحد المنافسين على لقب الدوري، في ظل امتلاكه مجموعة مميزة من اللاعبين المحليين والمحترفين على المستويين الفني والبدني.

وقال كاريلي، خلال المؤتمر الصحافي الذي يسبق المواجهة: «الاتحاد فريق قوي، ويملك جمهوراً مميزاً بحضوره وتشجيعه، وهو من الفرق التي تصعب مواجهتها على أرضها، وسيدخل المباراة بهدف حصد النقاط ومواصلة انتصاراته».

️| الفوز الذي حققه الاتحاد على بطل النسخة الماضية «النصر» مساء البارحة هل سيكون دافع معنوي قوي لكتيبة النمور لمواصلة حصد النقاط ؟️| فابيو كاريلي مدرب فريق #الفيحاء رداً على سؤال «الشرق الأوسط»:- في كلا الحالتين الاتحاد دائماً يدخل المباراة بمعنويات مرتفعة ودائماً تفكيره... https://t.co/CSD94iXRBK pic.twitter.com/tl2tedglLr — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) September 6, 2026

وعن سؤال «الشرق الأوسط» حول ما إذا كان فوز الاتحاد على النصر، بطل النسخة الماضية، سيمنحه دفعة معنوية إضافية لمواصلة حصد النقاط، قال كاريلي: «في كل الأحوال، الاتحاد يدخل مبارياته بمعنويات مرتفعة، وتفكيره دائماً منصب على الفوز وحصد النقاط وتحقيق البطولات. إنه فريق لا يتأثر بالخسارة أو التعادل، وبالتأكيد سيدخل مواجهتنا باحثاً عن الفوز ولا شيء غيره».

وأضاف: «الاتحاد يملك لاعبين محترفين ومحليين على مستوى عالٍ من الجاهزية الفنية والبدنية».

وتحدث كاريلي عن معرفته السابقة بالاتحاد، الذي تولى تدريبه في وقت سابق، قائلاً: «سبق أن دربت الاتحاد، والفريق تغير كثيراً من حيث العناصر، سواء على مستوى اللاعبين المحترفين أو المحليين، وأعرف جيداً الاتحاد وجماهيره الكبيرة والمؤثرة».