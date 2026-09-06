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الرياضة رياضة سعودية

كاريلي: دربت الاتحاد من قبل... وأعرفه جيداً

البرازيلي فابيو كاريلي مدرب الفيحاء (الشرق الأوسط)
البرازيلي فابيو كاريلي مدرب الفيحاء (الشرق الأوسط)
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كاريلي: دربت الاتحاد من قبل... وأعرفه جيداً

البرازيلي فابيو كاريلي مدرب الفيحاء (الشرق الأوسط)
البرازيلي فابيو كاريلي مدرب الفيحاء (الشرق الأوسط)

شدد البرازيلي فابيو كاريلي، مدرب فريق الفيحاء، على صعوبة المواجهة المرتقبة أمام الاتحاد، مؤكداً أن منافسه يُعد من الفرق القوية على أرضه وبين جماهيره، وأحد المنافسين على لقب الدوري، في ظل امتلاكه مجموعة مميزة من اللاعبين المحليين والمحترفين على المستويين الفني والبدني.

وقال كاريلي، خلال المؤتمر الصحافي الذي يسبق المواجهة: «الاتحاد فريق قوي، ويملك جمهوراً مميزاً بحضوره وتشجيعه، وهو من الفرق التي تصعب مواجهتها على أرضها، وسيدخل المباراة بهدف حصد النقاط ومواصلة انتصاراته».

وعن سؤال «الشرق الأوسط» حول ما إذا كان فوز الاتحاد على النصر، بطل النسخة الماضية، سيمنحه دفعة معنوية إضافية لمواصلة حصد النقاط، قال كاريلي: «في كل الأحوال، الاتحاد يدخل مبارياته بمعنويات مرتفعة، وتفكيره دائماً منصب على الفوز وحصد النقاط وتحقيق البطولات. إنه فريق لا يتأثر بالخسارة أو التعادل، وبالتأكيد سيدخل مواجهتنا باحثاً عن الفوز ولا شيء غيره».

وأضاف: «الاتحاد يملك لاعبين محترفين ومحليين على مستوى عالٍ من الجاهزية الفنية والبدنية».

وتحدث كاريلي عن معرفته السابقة بالاتحاد، الذي تولى تدريبه في وقت سابق، قائلاً: «سبق أن دربت الاتحاد، والفريق تغير كثيراً من حيث العناصر، سواء على مستوى اللاعبين المحترفين أو المحليين، وأعرف جيداً الاتحاد وجماهيره الكبيرة والمؤثرة».

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إنزاغي: لم أقرر بعد موقف سامرفيل ومارتينيلي من مواجهة نيوم

الإيطالي سيموني إنزاغي مدرب الهلال (الشرق الأوسط)
الإيطالي سيموني إنزاغي مدرب الهلال (الشرق الأوسط)
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إنزاغي: لم أقرر بعد موقف سامرفيل ومارتينيلي من مواجهة نيوم

الإيطالي سيموني إنزاغي مدرب الهلال (الشرق الأوسط)
الإيطالي سيموني إنزاغي مدرب الهلال (الشرق الأوسط)

أبدى الإيطالي سيموني إنزاغي، مدرب فريق الهلال، رضاه عن العمل الذي تم من ناحية تدعيم فريقه بالتعاقدات خلال فترة الانتقالات الصيفية التي تغلق أبوابها في السعودية عند الساعة 11:59 دقيقة، الأحد. وأضاف إنزاغي في المؤتمر الصحافي الذي يسبق لقاء فريقه أمام نيوم: «حظينا بدعم كبير، وهو أمر يشكل رضا وتناسقاً كبيراً بين جميع العاملين في النادي، وهذا ما نتمنى استمراره».

وعن لقاء فريق نيوم، الاثنين، قال: «نيوم لعب 6 مباريات حتى الآن، وهو فريق منظم، ويملك مدرباً ولاعبين على مستوى عالٍ، ونحن خضنا العديد من المباريات في الأيام الماضية، ولدينا بعض الإصابات مثل لاجامي وثيو، لكننا سنحضر أنفسنا، ونستعد جيداً للعب المباريات». وأردف: «وقت الإعداد في المعسكر الماضي عملنا فيه على نقاط كثيرة، ومن بينها عملية الضغط في ملعب المنافس، ولدينا العديد من اللاعبين المميزين، ومع ضغط المباريات سنرى كيف يمكننا التعامل مع الأمر، خصوصاً أننا لعبنا 3 مباريات في ظرف 7 أيام». وعن من سيكون اعتماده في القائمة الأساسية على سامرفيل أو مارتينيلي، قال: «سيتقرر ذلك بعد الحصة التدريبية اليوم من سيشارك، سواء سامرفيل أو مارتينيلي، كما أن لدينا لاعبين مميزين بجوارهم مثل واتكينز ومندش». واختتم إنزاغي حديثه بتوجيه تحية لجماهير الهلال قائلاً: «تحية كبيرة لجماهيرنا الوفية، بدعمهم الدائم والمستمر منذ الموسم الماضي، وأتمنى استمرار عطائهم».

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الرياضة رياضة سعودية

هوساوي وشراحيلي وتمبكتي يقتربون من الاتفاق… والغامدي إلى التعاون

عبد الإله هوساوي على أعتاب الاتفاق (نادي الاتحاد)
عبد الإله هوساوي على أعتاب الاتفاق (نادي الاتحاد)
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هوساوي وشراحيلي وتمبكتي يقتربون من الاتفاق… والغامدي إلى التعاون

عبد الإله هوساوي على أعتاب الاتفاق (نادي الاتحاد)
عبد الإله هوساوي على أعتاب الاتفاق (نادي الاتحاد)

قالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن إدارة نادي الاتفاق تسابق الزمن لإتمام عدة صفقات قبل ساعات قليلة من إغلاق سوق الانتقالات الصيفية.

وكشفت المصادر عن اقتراب نادي الاتفاق من حسم التعاقد مع لاعب خط الوسط عبد الإله هوساوي قادماً من نادي الاتحاد بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم.

وفي السياق ذاته، يضع النادي لمساته الأخيرة للتعاقد مع رياض شراحيلي لاعب نيوم بنظام الإعارة أيضاً لتعزيز خيارات الفريق في خط الوسط.

وأوشكت إدارة الاتفاق على إنهاء صفقة تبادلية مع نادي الرياض، يقضي بموجبها انتقال اللاعب عواد دهل إلى صفوف النادي العاصمي، مقابل انضمام اللاعب مرزوق تمبكتي إلى «النواخذة».

وفي المقابل، أتم نادي التعاون تعاقده رسمياً مع لاعب الاتفاق فارس الغامدي في صفقة بيع نهائي، لينضم بذلك إلى صفوف «سكري القصيم» قبل نهاية الميركاتو.

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سوليناس: مواجهة الاتفاق «صعبة جداً»

الإيطالي جيوفاني سوليناس مدرب الفيصلي (الشرق الأوسط)
الإيطالي جيوفاني سوليناس مدرب الفيصلي (الشرق الأوسط)
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سوليناس: مواجهة الاتفاق «صعبة جداً»

الإيطالي جيوفاني سوليناس مدرب الفيصلي (الشرق الأوسط)
الإيطالي جيوفاني سوليناس مدرب الفيصلي (الشرق الأوسط)

أكد الإيطالي جيوفاني سوليناس، مدرب الفيصلي، خلال المؤتمر الصحافي الذي يسبق مواجهة فريقه المقبلة أمام الاتفاق في الدمام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين، أن «المواجهة صعبة جداً، فالاتفاق فريق جيد ومتمرس في الدوري، ولديه لاعبون جيدون، والمباراة خارج ملعبنا. نعرف أن الوقت ليس كافياً للاستشفاء، إذ لا يفصل بين مباراتَي الحزم والاتفاق سوى يومين للراحة، وبلا شك، المباراة ليست سهلة علينا».

وأوضح مدرب الفيصلي: «نشعر بالحزن لعدم تحقيق الفوز على الحزم في الجولة السابقة، ولكنها تُعدّ نقطة إيجابية ومفيدة. وبلا شك، في كل مباراة ندخلها نريد الفوز وإسعاد جمهور الفيصلي، ولا بد أن نعرف واقعنا، وهو تحقيق البقاء، وهدفنا هو الوصول إلى 34 نقطة في الدوري».

واختتم حديثه في المؤتمر الصحافي قائلاً: «يعود تفاوت الأداء في المباريات السابقة إلى عدم الجاهزية البدنية للفريق، لا سيما عدم انضمام أغلب اللاعبين إلى المعسكر، وهو سبب رئيسي في عدم تحقيق الانتصارات حتى الآن».

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