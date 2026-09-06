سوليناس: مواجهة الاتفاق «صعبة جداً»

أكد الإيطالي جيوفاني سوليناس، مدرب الفيصلي، خلال المؤتمر الصحافي الذي يسبق مواجهة فريقه المقبلة أمام الاتفاق في الدمام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين، أن «المواجهة صعبة جداً، فالاتفاق فريق جيد ومتمرس في الدوري، ولديه لاعبون جيدون، والمباراة خارج ملعبنا. نعرف أن الوقت ليس كافياً للاستشفاء، إذ لا يفصل بين مباراتَي الحزم والاتفاق سوى يومين للراحة، وبلا شك، المباراة ليست سهلة علينا».

وأوضح مدرب الفيصلي: «نشعر بالحزن لعدم تحقيق الفوز على الحزم في الجولة السابقة، ولكنها تُعدّ نقطة إيجابية ومفيدة. وبلا شك، في كل مباراة ندخلها نريد الفوز وإسعاد جمهور الفيصلي، ولا بد أن نعرف واقعنا، وهو تحقيق البقاء، وهدفنا هو الوصول إلى 34 نقطة في الدوري».

️| جيوفاني سوليناس مدرب فريق #الفيصلي في المؤتمر الصحافي قبل مواجهة #الاتفاق:-تفاوت الأداء في المباريات السابقة، سببه عدم الجاهزية البدينة للفريق، خاصة عدم إنضمام أغلب اللاعبين في المعسكر، وهذا سبب رئيسي في عدم تحقيق الانتصارات حتى الآن. #الدوري_السعودي_للمحترفين https://t.co/uyXvfnJ5Cd pic.twitter.com/7ibB0sNeA3 — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) September 6, 2026

واختتم حديثه في المؤتمر الصحافي قائلاً: «يعود تفاوت الأداء في المباريات السابقة إلى عدم الجاهزية البدنية للفريق، لا سيما عدم انضمام أغلب اللاعبين إلى المعسكر، وهو سبب رئيسي في عدم تحقيق الانتصارات حتى الآن».