بوسيتش: المشادة بين توني ومحمد عبد الرحمن "طبيعية"

أرجع الهولندي مارينو بوسيتش، مدرب الأهلي، خسارة فريقه أمام القادسية بنتيجة 3-2 إلى عدم استغلال الفرص وتلقي ثلاثة أهداف خلال الشوط الأول، مؤكداً أن فريقه كان قريباً من العودة بالنتيجة بعد ردة الفعل القوية التي أظهرها في الشوط الثاني.

وقال بوسيتش في المؤتمر الصحافي عقب المباراة: بدأنا المواجهة بصورة جيدة وتقاسمنا السيطرة مع القادسية، لكننا استقبلنا ثلاثة أهداف. وفي الشوط الثاني ضغطنا بقوة من أجل تعديل النتيجة، ونجحنا في تسجيل هدفين، وكان بإمكاننا إدراك التعادل، إلا أننا لم نوفق، كما كانت لدينا بعض الملاحظات البسيطة على الجانب التحكيمي.

ورداً على سؤال «الشرق الأوسط» حول أسباب خروج الأهلي من الشوط الأول متأخراً بثلاثة أهداف، وما إذا كان ذلك يعود إلى غياب التركيز أو تأثير الأجواء المناخية، أوضح بوسيتش: «أتفق على أن الطقس كان له دور. دخلنا المباراة بشكل جيد، لكن مع مرور الوقت، وتحديداً في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، نجح القادسية في التسجيل، وكان لزاماً علينا تصحيح الأخطاء خلال الشوط الثاني».

وأضاف: «نعم، كان للطقس أثر سلبي، لكن لا يمكن اتخاذه شماعة أو اعتباره السبب الوحيد في تأخرنا بثلاثة أهداف. أتيحت لنا فرص لم نستثمرها، ويجب ألا ننسى أننا واجهنا فريقاً قوياً ومستقراً».

وعن المشادة التي حدثت بين الإنجليزي إيفان توني ومحمد عبد الرحمن، وإمكانية أن تكون انعكاساً للأجواء داخل غرفة الملابس، قال مدرب الأهلي: «هذه أمور طبيعية تحدث بين اللاعبين، وقد تكون انعكاساً للنتائج، لكنها أحياناً تصبح إيجابية لأنها تعزز الروح والحماس داخل الفريق».

وتابع: «ما قدمه اللاعبون في الشوط الثاني، وسعيهم الجاد للعودة في النتيجة، كان دليلاً على الأثر الإيجابي لذلك الحماس. أنا سعيد بأن تنعكس هذه الرغبة على أداء الفريق، وما حدث أمر معتاد وشاهدته في كثير من محطاتي التدريبية».