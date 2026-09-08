مدرب الاتحاد: فينالدوم ذكي... وجائع

أكد الألماني ينز فيسينغ، مدرب الاتحاد، أن النقاط الثلاث من أمام الفيحاء كانت الأهم لفريقه في الدوري السعودي للمحترفين حتى الآن، مشيراً إلى أن المجهود البدني الكبير الذي بذله اللاعبون في مواجهة النصر السابقة انعكس على أدائهم، في ظل خوض الفريق مباراة كل ثلاثة أيام.

وقال فيسينغ في المؤتمر الصحافي عقب المباراة: المواجهة لم تكن سهلة، خصوصاً أنها جاءت بعد أيام من مباراة صعبة أمام النصر، والأهم بالنسبة لنا تحقيق الانتصار. بذلنا مجهوداً كبيراً في المباراة الماضية وأثر ذلك علينا اليوم. في الشوط الأول لم نوفق في ترجمة بعض الفرص، لم تكن فرصاً خطيرة، لكنها كانت جيدة، وفي الشوط الثاني أصبحنا أكثر خطورة وتحسنا في بعض الجوانب، والأهم الحصول على النقاط كاملة.

وعن مشاركة ريوس ولوبي للمرة الأولى، ثم الدفع بمهاجمين خلال المباراة، قال: كنت أريد حسم المواجهة، وعندما أشركت يوسف النصيري كنت مؤمناً بقدرتنا على التسجيل، إلى جانب قدرته على العودة والمساعدة دفاعياً. كنا أفضل في الشوط الثاني، ونحن في مرحلة نتطور فيها يوماً بعد يوم، ومستوانا اللياقي في الوقت الحالي لا يسمح لنا باللعب برتم مرتفع كل ثلاثة أيام.

وعن اعتماده على عدد كبير من لاعبي القائمة، بخلاف بعض المدربين الذين يفضلون الاعتماد على مجموعة محدودة، أوضح فيسينغ: هذا فريقي وأنا أؤمن بجميع اللاعبين. أحلل أدائهم وندرس كل الخيارات المتاحة أمامنا، ولدينا جدول صعب، ولذلك من المهم أن يحصل الجميع على فرصة المشاركة.

ورداً على سؤال «الشرق الأوسط» حول التعاقد مع فينالدوم، رغم اختلاف خصائصه عن الأجنحة الذين ارتبط الاتحاد بالتعاقد معهم، وكيفية توظيفه إلى جانب تصور المدرب لمركز الجناح الأيمن، قال فيسينغ: لا أنظر إلى الأمر من زاوية مركز اللاعب فقط، ما يهمني هو امتلاك لاعب يستطيع اللعب في أكثر من خانة، سواء على الطرف أو بين الخطوط. فينالدوم إضافة مهمة، لاعب ذكي ويعرف كيف يتصرف في مختلف المواقف. تحدثت معه ووجدته لاعباً جائعاً، وشخصية رائعة وقائداً.

وعن الإصابات وحالة اللاعبين قبل الاستحقاقات المقبلة، قال مدرب الاتحاد: الأمور ليست واضحة حتى الآن فيما يتعلق بالإصابات، وفي نهاية اليوم سنعرف بصورة أكبر اللاعبين المتاحين لدينا. نحن نخوض مباراة كل ثلاثة أيام، ومن الطبيعي أن نواجه مثل هذه الظروف.