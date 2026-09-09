مورينيو: فزنا على إنتر ميلان بعد مباراة جنونية

قال جوزيه مورينيو، مدرب ريال مدريد، إن الفوز على إنتر ميلان بنتيجة 2- 1 في دوري أبطال أوروبا، مساء الثلاثاء، تحقق بعد سيناريو جنوني.

وصرح مورينيو عبر قناة «موفيستار» عقب اللقاء الذي أقيم في العاصمة الإسبانية مدريد: «نتعرض لانتقادات شديدة عندما تكون المباراة مملة، ولكن مباراة اليوم كانت جنونية، وكان بالإمكان أن تنتهي بفوز أحد الفريقين بنتيجة 7- 6».

وأضاف المدرب البرتغالي المخضرم: «سجَّلنا هدفين أثناء معاناة المنافس من بعض الصعوبات».

واستدرك: «ولكن لاعبي ريال مدريد يستحقون الإشادة والتقدير. والهدف الثاني الذي سجله فيدريكو فالفيردي كان نتاجاً للعمل الجاد».

وسبق لمورينيو الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين: مع بورتو في 2004، ومع إنتر ميلان في 2010، ويحلم بلقب ثالث ليكرر إنجاز كل من الثنائي الإسباني جوسيب غوارديولا ولويس إنريكي، والفرنسي زين الدين زيدان.

وبشأن الفوز على بطل الدوري الإيطالي، قال تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد: «لقد نجحنا في استغلال أخطاء لاعبي إنتر، بينما سجل المنافس هدفه في الدقائق الأخيرة، ولكن كان بإمكاننا أيضاً حسم المباراة مبكراً».

وأنهى الريال الشوط الأول متقدماً بهدفَي كيليان مبابي وفيدريكو فالفيردي في الدقيقتين 14 و23، بعد أخطاء فادحة من قلب الدفاع يان بيسيك وزميله جوسيب مارتينيز حارس المرمى.

وقلص كارلوس أوغستو الفارق للإنتر بهدف وحيد في الشوط الثاني بالدقيقة 77 من المباراة التي أقيمت على ملعب «سانتياغو برنابيو»، وشهدت تألق كورتوا بتصديه لكثير من الفرص الخطيرة.

وأضاف الفريق المدريدي 3 نقاط لرصيده، ليصالح جماهيره بعد أيام قليلة من خسارته الأولى هذا الموسم أمام ريال بيتيس، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

وفي المقابل، تلقى إنتر ميلان خسارته الأولى هذا الموسم بعد 3 انتصارات متتالية في بطولة الدوري.