كاريتساس يتعرض لوعكة صحية خلال مباراة دورتموند وفياريال

تعرّض لاعب الوسط اليوناني الشاب في بوروسيا دورتموند الألماني، كونستانتينوس كاريتساس، لوعكة صحية، خلال مباراة فريقه أمام فياريال الإسباني، مساء الثلاثاء، في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، ونُقل إلى المستشفى لإجراء فحوص معمقة.

وفي الدقيقة 23، وبينما كانت النتيجة لا تزال تشير إلى التعادل السلبي 0-0، تمدد كاريتساس (18 عاماً) على أرضية ملعب «فيستفالن شتاديون»، رافعاً يده إلى مقاعد البدلاء، للإشارة إلى وجود مشكلة

ومع بداية الشوط الثاني، أفاد النادي الألماني بأن اللاعب «بحالة جيدة، بالنظر إلى الظروف»، وهي المعلومة التي نقلها مدرب دورتموند الكرواتي نيكو كوفاتش إلى لاعبيه القلقين، خلال الاستراحة بين الشوطين.

أوضح المدير الرياضي لبوروسيا دورتموند أن سبب سقوطه يعود لمشاكل بالدورة الدموية (أ.ب)

وأوضح المدير الرياضي لبوروسيا دورتموند، لارس ريكن، بعد المباراة، قائلاً: «إنها مشاكل في الدورة الدموية ظهرت من العدم».

وتلقّى اللاعب الإسعافات الأولية على أرض الملعب لعدة دقائق، قبل أن يغادر على حمالة، وسط تصفيق أكثر من 80 ألف متفرج.

وأضاف المدير الرياضي الآخر في دورتموند، أولي بوك: «حدث الأمر بشكل مفاجئ جداً. جلس على الأرض ثم نُقل إلى المستشفى لإجراء فحوص إضافية، وما زال هناك حتى الآن. ومن الواضح أن ذلك ألقى بظلاله على الأجواء، بشكل كبير».

وأوضح بوك، الذي رافق اللاعب أثناء نقله على الحمالة، أن كاريتساس لم يكن قادراً على التحدث مباشرة عند خروجه من أرض الملعب. وأضاف: «نأمل، بالطبع، أن تتحسن حالته سريعاً جداً وألا يكون الأمر خطيراً».

ونُقل اللاعب إلى المستشفى قبل الساعة العاشرة مساء بقليل، برفقة والدته، لإجراء فحوص طبية معمَّقة «لاستبعاد أي احتمال، في نهاية المطاف. علينا أن ننتظر لنرى ما ستكشفه الأيام المقبلة»، وفق ما أضاف ريكن.

وقال كوفاتش، بعد المباراة التي فاز بها فريقه بنتيجة 3-2، وهي نتيجة تراجعت إلى المرتبة الثانية من حيث الأهمية: «في نهاية الموسم الماضي، تلقينا تدريباً على الإسعافات الأولية. كنت قد شاهدت بعض مقاطع الفيديو. وعندما رأيت المشهد، لاحظت بعض أوجه الشبه».