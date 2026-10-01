خماسية لسان جيرمان والسيتي يتعادل مع ريال مدريد في أبطال أوروبا للسيدات

حقق باريس سان جيرمان الفرنسي فوزاً كاسحاً على ضيفه أود هيفيرلي لوفين 5-0، الخميس، ضمن الجولة الثانية من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا للسيدات.

ورفع الفريق الباريسي رصيده إلى 4 نقاط بعدما حقق انتصاره الأول في البطولة هذا الموسم، ليتقدم إلى المركز الثالث، فيما بقي لوفين عند نقطة واحدة في المركز الرابع عشر.

وفي مواجهة أخرى، تعادل مانشستر سيتي الإنجليزي مع ضيفه ريال مدريد الإسباني 1-1، ليرفع الفريقان رصيدهما إلى نقطتين، مع احتلال سيتي المركز الحادي عشر بفارق الأهداف أمام ريال مدريد صاحب المركز الثاني عشر.

حارسة مانشستر سيتي أياكا ياماشيتا تبعد الكرة خلال مواجهة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا للسيدات (أ.ب)

وكان إنتر الإيطالي قد نجا من خسارته الأولى في المسابقة، بعدما خطف تعادلاً قاتلاً 1-1 أمام مضيفه أوستريا فيينا.

وافتتحت موديستا أوكا التسجيل للفريق النمساوي في الدقيقة 21، قبل أن تنقذ إيفانا أندريس إنتر بهدف التعادل في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

ورفع إنتر رصيده إلى 4 نقاط في المركز السادس، فيما حصد أوستريا فيينا نقطته الأولى في البطولة ليحتل المركز الخامس عشر.

وفي مباراة أخرى، حقق كويه الدنماركي فوزاً كبيراً على ضيفه سيرفيت السويسري 5-1، ليحصد أول 3 نقاط له في البطولة ويحتل المركز الثامن مؤقتاً، بينما بقي سيرفيت من دون نقاط في المركز الثامن عشر والأخير بعد خسارته الثانية توالياً.