إنتر يخطف تعادلاً قاتلاً أمام أوستريا فيينا في دوري الأبطال

نجا إنتر الإيطالي من خسارته الأولى في مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا للسيدات، بعدما خطف تعادلاً قاتلاً 1 - 1 أمام مضيفه أوستريا فيينا النمساوي، الخميس، ضمن الجولة الثانية من المسابقة.

وتقدمت موديستا أوكا لأوستريا فيينا في الدقيقة 21، ليحافظ الفريق النمساوي على أفضليته حتى اللحظات الأخيرة من المباراة.

لكن إيفانا أندريس أنقذت إنتر من الخسارة بعدما سجلت هدف التعادل في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني.

ورفع إنتر رصيده إلى 4 نقاط ليحتل المركز الخامس مؤقتاً، في انتظار استكمال بقية مباريات الجولة، فيما حصد أوستريا فيينا نقطته الأولى في البطولة ليحتل المركز الخامس عشر.

وفي مباراة أخرى ضمن الجولة ذاتها، حقق كويه الدنماركي فوزاً كبيراً على ضيفه سيرفيت السويسري بنتيجة 5 - 1.

وحصد كويه أول 3 نقاط في مشواره بالمسابقة، ليتقدم إلى المركز الثامن مؤقتاً، بينما بقي سيرفيت من دون نقاط في المركز الثامن عشر والأخير، بعد تلقيه خسارته الثانية توالياً.