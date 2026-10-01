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إنتر يخطف تعادلاً قاتلاً أمام أوستريا فيينا في دوري الأبطال

إيفانا أندريس سانز لاعبة إنتر تحتفل بعد تسجيلها هدف التعادل أمام أوستريا فيينا (أ.ب)
إيفانا أندريس سانز لاعبة إنتر تحتفل بعد تسجيلها هدف التعادل أمام أوستريا فيينا (أ.ب)
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إنتر يخطف تعادلاً قاتلاً أمام أوستريا فيينا في دوري الأبطال

إيفانا أندريس سانز لاعبة إنتر تحتفل بعد تسجيلها هدف التعادل أمام أوستريا فيينا (أ.ب)
إيفانا أندريس سانز لاعبة إنتر تحتفل بعد تسجيلها هدف التعادل أمام أوستريا فيينا (أ.ب)

نجا إنتر الإيطالي من خسارته الأولى في مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا للسيدات، بعدما خطف تعادلاً قاتلاً 1 - 1 أمام مضيفه أوستريا فيينا النمساوي، الخميس، ضمن الجولة الثانية من المسابقة.

وتقدمت موديستا أوكا لأوستريا فيينا في الدقيقة 21، ليحافظ الفريق النمساوي على أفضليته حتى اللحظات الأخيرة من المباراة.

لكن إيفانا أندريس أنقذت إنتر من الخسارة بعدما سجلت هدف التعادل في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني.

ورفع إنتر رصيده إلى 4 نقاط ليحتل المركز الخامس مؤقتاً، في انتظار استكمال بقية مباريات الجولة، فيما حصد أوستريا فيينا نقطته الأولى في البطولة ليحتل المركز الخامس عشر.

وفي مباراة أخرى ضمن الجولة ذاتها، حقق كويه الدنماركي فوزاً كبيراً على ضيفه سيرفيت السويسري بنتيجة 5 - 1.

وحصد كويه أول 3 نقاط في مشواره بالمسابقة، ليتقدم إلى المركز الثامن مؤقتاً، بينما بقي سيرفيت من دون نقاط في المركز الثامن عشر والأخير، بعد تلقيه خسارته الثانية توالياً.

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الرياضة رياضة عالمية

قضية مانشستر سيتي تصل إلى البرلمان البريطاني

مانشستر سيتي (رويترز)
مانشستر سيتي (رويترز)
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قضية مانشستر سيتي تصل إلى البرلمان البريطاني

مانشستر سيتي (رويترز)
مانشستر سيتي (رويترز)

امتدت تداعيات قضية مانشستر سيتي إلى البرلمان البريطاني، الخميس، بعدما وجهت ميج هيلير، رئيسة لجنة الخزانة، استفساراً إلى هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية بشأن الإجراءات التي تتخذها في ضوء النتائج التي توصلت إليها رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء تحرك هيلير عقب نشر قرار اللجنة المستقلة، الثلاثاء، والذي خلص إلى ارتكاب مانشستر سيتي أكثر من 100 مخالفة لقواعد الدوري الممتاز على مدار عدة مواسم.

ووجهت هيلير رسالة إلى جون بول ماركس، الأمين الدائم لهيئة الإيرادات والجمارك، طلبت فيها تأكيداً بأن الهيئة تدرك أهمية النتائج التي توصلت إليها اللجنة، إلى جانب توضيح كيفية تعاملها مع القضية.

كما استفسرت عما إذا كانت الهيئة على علم بنتائج التحقيق، وما إذا كانت قد طلبت أو حصلت على نسخة من التقرير، إضافة إلى التقييمات التي أجرتها بشأن أي آثار ضريبية محتملة للقضية.

وتملك هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية صلاحية فحص الإقرارات الضريبية للشركات ورفض المعاملات المصطنعة في حال كان الهدف منها خفض الدخل الخاضع للضريبة، كما يمكنها فرض عقوبات مالية في حال دفع ضرائب أقل من المستحق نتيجة تقديم إقرارات كاذبة.

لكن الإجراءات التي يُتهم مانشستر سيتي بارتكابها من شأنها، وفق القضية، تضخيم أرباح الشركة بصورة مصطنعة، وهو ما قد يؤدي في المقابل إلى دفع ضرائب أعلى.

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز قد أعلنت، الثلاثاء، أن مانشستر سيتي استخدم عقود رعاية «صورية» ضمن ترتيبات هدفت إلى تضخيم الإيرادات وخفض التكاليف بأكثر من 900 مليون جنيه استرليني على مدى ما يقرب من عقد.

وطلبت هيلير أيضاً الاطلاع على صورة عامة عن العمل الذي تقوم به هيئة الإيرادات والجمارك في ما يتعلق بأندية كرة القدم، بما في ذلك القضايا الضريبية المشتركة والضرائب المرتبطة بالمكافآت، وكيفية تعامل الهيئة معها.

ويُوسع تدخل هيلير نطاق تداعيات القضية، التي أثارت بالفعل جدلاً واسعاً بشأن العقوبات المحتملة، وإجراءات الاستئناف، وإمكانية تقدم أندية منافسة ولاعبين بمطالبات للحصول على تعويضات.

ولم يرد مانشستر سيتي على الفور على طلب للتعليق، فيما يواصل النادي نفي ارتكاب أي مخالفات، ومن المتوقع أن يقدم استئنافه قبل انتهاء المهلة المحددة، الجمعة.

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ديمبيليه: لا مشكلة مع مبابي

عثمان ديمبيليه لاعب المنتخب الفرنسي خلال مؤتمر صحافي في ملعب «ستاد دو فرانس» (د.ب.أ)
عثمان ديمبيليه لاعب المنتخب الفرنسي خلال مؤتمر صحافي في ملعب «ستاد دو فرانس» (د.ب.أ)
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ديمبيليه: لا مشكلة مع مبابي

عثمان ديمبيليه لاعب المنتخب الفرنسي خلال مؤتمر صحافي في ملعب «ستاد دو فرانس» (د.ب.أ)
عثمان ديمبيليه لاعب المنتخب الفرنسي خلال مؤتمر صحافي في ملعب «ستاد دو فرانس» (د.ب.أ)

أكد مهاجم المنتخب الفرنسي عثمان ديمبيليه، الخميس، عدم وجود أي خلاف مع قائد «الديوك» كيليان مبابي، بعد التصريحات غير المباشرة التي تبادلها اللاعبان عبر وسائل الإعلام بشأن الكرة الذهبية.

وقال ديمبيليه، المتوج بالجائزة عام 2025، في مؤتمر صحافي عشية مواجهة إيطاليا في دوري الأمم الأوروبية على ملعب «ستاد دو فرانس»: «تحدثنا. نحن نجلس أحدنا إلى جانب الآخر على الطاولة. لا توجد أي مشكلة».

ورفض لاعب باريس سان جيرمان الخوض أكثر في القضية، قائلاً: «لا أعلّق على كل هذه الأمور، ولا أريد التعليق عليها. إنها معارك صغيرة على وسائل التواصل. في سن 29 عاماً، لا أهتم فعلاً بهذا الأمر. تركيزي منصبّ على الأهم، وهو الملعب».

وكان مبابي قد سعى بدوره إلى تهدئة الأجواء في مقابلة مع صحيفة «ليكيب» في 21 سبتمبر (أيلول)، مؤكداً عدم وجود توتر بينهما، وقال: «إنه صديق. لا توجد مشكلة فعلية بشأن ذلك».

وبدأ الجدل بعد تصريحات أدلى بها نجم ريال مدريد لمجلة «فرانس فوتبول»، ونُشرت في 11 سبتمبر، تحدث خلالها عن حظوظه في الفوز بالكرة الذهبية التي ستُمنح في 26 أكتوبر (تشرين الأول) في لندن.

وقال مبابي: «في بعض السنوات، كنت أعتبر نفسي أفضل لاعب في العالم»، مضيفاً أنه عندما كان ليونيل ميسي أو كريستيانو رونالدو يفوزان بالجائزة، كان يعترف بأن أفضل لاعب هو من يقف على منصة التتويج.

وتطرق بعدها إلى ديمبيليه، قائلاً: «لطالما كان يُنظر إليه كلاعب موهوب. أما أنا، فلطالما كان يُنظر إليّ باعتباري المرشح الأفضل. كنت في القمة فوراً وفي سن مبكرة جداً. هو سلك مساراً مختلفاً بسبب الإصابات، لكنه عوّض ذلك بشكل جيد».

وردّ ديمبيليه بعد يومين عبر منصة «ليغ 1+»، في تصريحات غذّت الحديث عن وجود توتر بين نجمي هجوم المنتخب الفرنسي، رابع مونديال 2026.

وقال: «طوال مسيرتي، لم أنطق بكلمة، وعملت بجهد كبير. لم أكن يوماً اللاعب الذي يراه الآخرون المرشح الأبرز، لكنني اجتهدت، وفي العام الماضي كوفئت بعد موسم رائع مع باريس سان جيرمان. وهذا العام سنرى، من دون ضغط وبهدوء».

ويملك مبابي، الهداف التاريخي للمنتخب الفرنسي، 67 هدفاً في 107 مباريات دولية.

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فان بوميل مدرب بلجيكا يؤكد عدم مشاركة لافيا أساسياً ضد تركيا

لاعب الوسط البلجيكي روميو لافيا (رويترز)
لاعب الوسط البلجيكي روميو لافيا (رويترز)
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فان بوميل مدرب بلجيكا يؤكد عدم مشاركة لافيا أساسياً ضد تركيا

لاعب الوسط البلجيكي روميو لافيا (رويترز)
لاعب الوسط البلجيكي روميو لافيا (رويترز)

سيتبع المنتخب البلجيكي النهج الذي يعتمده تشيلسي الإنجليزي في إدارة دقائق مشاركة لاعب الوسط روميو لافيا خلال الفترة المتبقية من التوقف الدولي، في ظل سجل اللاعب مع الإصابات والمشاكل البدنية.

وعانى لافيا من مشكلات متكررة في اللياقة منذ انتقاله إلى تشيلسي قادماً من ساوثهامبتون عام 2023، ولم يسبق له حتى الآن خوض مباراة رسمية كاملة بقميص النادي اللندني.

لكن اللاعب قدّم بداية واعدة هذا الموسم، وشارك بصورة أكثر انتظاماً مع تشيلسي، مستفيداً من تحسن حالته البدنية ومستواه الفني.

وحصل لافيا على فرصة المشاركة أساسياً للمرة الأولى مع المنتخب البلجيكي الأول خلال المواجهة الأخيرة أمام فرنسا، بعدما كان قد شارك بديلاً أمام إيطاليا.

وأثار خروجه، وهو يعرج في الدقائق الأخيرة من مواجهة فرنسا، بعض المخاوف بشأن حالته، قبل أن يتبين لاحقاً أنه كان يعاني من شد عضلي فقط.

ومن المنتظر ألا يبدأ لافيا أساسياً عندما تستضيف بلجيكا منتخب تركيا، مساء الجمعة، في إطار حرص الجهاز الفني على إدارة دقائق مشاركته بعناية.

وقال المدرب مارك فان بوميل: «شارك روميو بديلاً أمام إيطاليا ولعب 85 دقيقة ضد فرنسا، وقدم أداءً رائعاً. ومع ذلك، يمكنكم أن تتوقعوا ألا أشركه أساسياً في المباراة المقبلة».

وتطرق فان بوميل أيضاً إلى وضع المهاجم روميلو لوكاكو، مؤكداً أن عدم مشاركته أساسياً في المباريات الأخيرة لا يعني خروجه من حساباته.

وقال: «ليس صحيحاً على الإطلاق أن روميلو لا يمكنه المشاركة بديلاً أو البدء أساسياً، بل العكس تماماً. الأمر يعتمد على ما نرى أننا بحاجة إليه في كل مرحلة أو موقف».

وأضاف: «لديه خصائص معينة، لكنني شعرت بأننا في تلك المباراة كنا نلعب بعيداً بعض الشيء عن المرمى، ولذلك كنا بحاجة إلى السرعة».

وكان شارل دي كيتيلار قد بدأ في مركز رأس الحربة أمام كل من إيطاليا وفرنسا، إذ دخل لوكاكو بدلاً منه في مواجهة إيطاليا، بينما استعان فان بوميل بماتياس فرنانديز - باردو خلال مباراة فرنسا.

وأكد المدرب البلجيكي أنه يتواصل باستمرار مع لوكاكو، قائلاً: «أتحدث كثيراً مع روميلو. ذهبت أيضاً لرؤيته في إسطنبول وتحدثت معه عبر (فيس تايم) بشأن الوضع وأسلوب اللعب. لا أريد القول إن روميلو لا يستطيع القيام بذلك، بل العكس تماماً. العائق الوحيد هو أنه لا يلعب كثيراً مع فناربخشة».

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