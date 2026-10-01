هولندا تعود من بعيد وتخطف التعادل أمام اليونان

نجا المنتخب الهولندي ومدربه الجديد الإسباني تشافي هيرنانديز من الخسارة أمام مضيفه اليوناني، بعدما عاد من تأخره بهدفين وانتزع تعادلاً ثميناً 2-2، الخميس، ضمن الجولة الثالثة من دوري الأمم الأوروبية.

وحافظت اليونان على صدارة المجموعة الثانية للمستوى الأول برصيد 7 نقرايندرسرق نقطتين أمام هولندا، فيما تحتل ألمانيا المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

وبدت اليونان في طريقها لتحقيق فوزها الثالث توالياً بعدما فرضت أفضليتها في الشوط الأول. وسجل خريستوس تسوليس هدفاً مبكراً في الدقيقة 13، لكنه ألغي بداعي التسلل، قبل أن يتعرض اللاعب للإصابة ويغادر الملعب بعد خمس دقائق، ليحل يورغوس ماسوراس مكانه.

وسرعان ما ترك ماسوراس بصمته، بعدما صنع الهدف الأول بتمريرة رأسية إلى فوتيس يوانيديس، الذي افتتح التسجيل في الدقيقة 23.

وقبل نهاية الشوط الأول، رد يوانيديس الهدية إلى ماسوراس وصنع له الهدف الثاني، لتدخل اليونان الاستراحة متقدمة 2-0.

لكن المنتخب الهولندي عاد بقوة في الشوط الثاني، وقلص قائده فيرجيل فان دايك الفارق بضربة رأسية في الدقيقة 59، إثر ركلة ركنية نفذها جوي فيرمان.

وبينما كانت اليونان على بعد دقائق من حصد النقاط الثلاث، خطف تيجاني رايندرس هدف التعادل لهولندا في الدقيقة 89، لينقذ منتخب بلاده ومدربه تشافي هيرنانديز من الخسارة الأولى في ثالث مباراة له على رأس الجهاز الفني.